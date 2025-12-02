Президент Польши наложил вето на законопроект о регулировании криптоактивов — он «непрозрачный» и «представляет угрозу свободам» граждан

Кроме того, документ позволит блокировать сайты криптокомпаний «по клику», и люди потеряют доступ к своим активам.Кароль Навроцкий не стал подписывать законопроект о рынке криптоактивов, поскольку он «представляет реальную угрозу свободам поляков, их имуществу и стабильности государства». На это обратило внимание CoinDesk.Согласно пресс-релизу, законопроект позволит правительству блокировать сайты криптовалютных компаний «по клику», а сами правила блокировки «непрозрачны» и могут привести к злоупотреблениям. Пресс-секретарь президента отметил в X: когда правительство блокирует сайт, люди теряют доступ к своим цифровым активам — «это неприемлемо».Например, в Чехии и Словакии аналогичные нормативные акты занимают «десятки страниц», в Польше — более 100. Из-за сложности правил компании могут «переехать» за границу вместо того, чтобы работать и платить налоги в стране. Ещё одна проблема — чрезмерный размер сборов: он препятствует развитию стартапов, одновременно поощряя иностранные корпорации и банки. Это «убивает конкурентный рынок» и тормозит инновации.Наложение вето некоторые раскритиковали, в том числе министр финансов Польши Анджей Доманьский, пишет TrandingView. Он заявил, что президент «выбрал хаос» и несёт «ответственность за последствия».Сейм Польши принял законопроект о криптоактивах в сентябре 2025 года, писало Incrypted. Среди прочего он предоставляет Комиссии финансового надзора право выдавать лицензии провайдерам криптоуслуг, контролировать выпуск токенов и блокировать подозрительные домены.За нарушения грозят штрафы до 10 млн злотых и лишение свободы до двух лет. Coinmarketcap отмечало, что хотя документ и согласует местное законодательство с законодательством ЕС о регулировании рынка криптоактивов (MiCA), критики называют его более «жёстким».#новости