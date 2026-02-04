Эмитент стейблкоина USDT привлечёт всего $5 млрд вместо $15-20 млрд — инвесторов не устроила сумма и оценка компании в $500 млрд

При этом глава компании считает, что она достойна таких же высоких оценок, как «убыточные» ИИ-компании. Источник: ReutersОб этом сообщила Financial Times, её данные подтвердил гендиректор Tether Паоло Ардоино.В сентябре 2025 года Tether Holdings планировала привлечь от $15 млрд до $20 млрд при оценке в $500 млрд, писал Bloomberg. Это сделало бы компанию одной из самых дорогих частных фирм наравне с OpenAI и SpaceX.Однако инвесторы на такие масштабные планы отреагировали «сдержанно», после чего консультанты предложили Tether Holdings привлекать всего $5 млрд, пишет FT. Источники издания говорят, что условия ещё обсуждаются и могут измениться.Ардоино же рассказал, что с изначально заявленным объёмом инвестиций вышло «недоразумение», и эти цифры для компании — не цель, а максимум, который она готова предложить. По его словам, Tether Holdings — «крайне прибыльная компания» и привлекла «большой интерес» со стороны инвесторов при оценке в $500 млрд.Ардоино считает, что Tether Holdings заслуживает оценки, сопоставимой с «убыточными» разработчиками ИИ-моделей. «Если вы верите, что какая-то ИИ-компания стоит $800 млрд, и у неё впереди огромный минус [по прибыли], то пожалуйста», — заявил он.#новости #tether