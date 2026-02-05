Курс биткоина опустился ниже $70 тысяч — впервые с ноября 2024 года

За последний месяц криптовалюта потеряла больше 25% стоимости. Скриншот vc.ruНа 15:58 мск курс биткоина составляет $69,45 тысячи, следует из агрегированных данных Coinmarketcup. За сутки цена упала почти на 9%.Последний раз курс биткоина опускался ниже $70 тысяч в начале ноября 2024 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента США.В 2025-м криптовалюта несколько раз устанавливала рекорды стоимости. На пике в октябре цена достигала $126 тысяч, но затем начала снижаться.Опрошенные Bloomberg аналитики говорят о «кризисе доверия» на рынке. По их словам, инвесторы начали сомневаться в «роли биткоина как убежища» на фоне нестабильности на фондовых рынках.Вслед за биткоином падают и другие криптовалюты. Ethereum — на 7,95%, BNB — на 9,8%, XRP— на 14,2%, Solana — на 7,2%. По данным Coinglass, которые приводит агентство, за последние сутки инвесторы продали разных монет на сумму около $722 млн. Капитализация всего рынка криптовалют опустилась до $2,3 трлн.#новости