Платформа предсказаний Polymarket объявила о «скором» запуске бессрочных фьючерсов на «крипту» и другие активы

Такие же планы есть у Kalshi, сообщает The Information.Подробностей о новой функции Polymarket не раскрыл — только запустил регистрацию для раннего доступа к ней. Когда она появится — неизвестно.Судя по видеоанонсу, будут доступны фьючерсы на криптоактивы, акции и сырьевые товары. Как отмечает WSJ, пока неясно, будет ли Polymarket предлагать их в США — там такие инструменты практически недоступны — или только на международном рынке.Одновременно с этим The Information сообщило, что похожую функцию «в ближайшие недели» запустит аналогичная платформа Kalshi. Сначала пользователям предложат фьючерсы на биткоин и другие цифровые активы, затем добавят сырьё.Бессрочные фьючерсы — это биржевые контракты, у которых нет фиксированной даты истечения срока действия. Можно удерживать позицию до тех пор, пока хватает средств на балансе. Наибольшее распространение они получили на крипторынке, где торги не останавливаются