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Евгения Евсеева
Крипто

Инвесторы в Великобритании подали иск к Binance на $200 млн из-за продажи сложных финансовых инструментов на площадке

Якобы это нарушало законы страны.

Источник: Reuters 
Источник: Reuters 
  • Иск подали около 1700 британских инвесторов — они утверждают, что криптобиржа продавала им рискованные и сложные производные финансовые инструменты без разрешения регулятора, пишет Reuters.
  • Это, например, продукты с кредитным «плечом», которые Binance продвигала якобы в нарушение финансового законодательства Великобритании. Из-за этого инвесторы потеряли «десятки тысяч» фунтов стерлингов.
  • Инвесторы требуют возместить им 150 млн фунтов стерлингов — это примерно $200 млн.
  • Binance заявила, что будет защищаться в суде, но комментировать иск отказалась.

#новости #binance

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