Инвесторы в Великобритании подали иск к Binance на $200 млн из-за продажи сложных финансовых инструментов на площадке

Якобы это нарушало законы страны. Источник: Reuters Иск подали около 1700 британских инвесторов — они утверждают, что криптобиржа продавала им рискованные и сложные производные финансовые инструменты без разрешения регулятора, пишет Reuters.Это, например, продукты с кредитным «плечом», которые Binance продвигала якобы в нарушение финансового законодательства Великобритании. Из-за этого инвесторы потеряли «десятки тысяч» фунтов стерлингов.Инвесторы требуют возместить им 150 млн фунтов стерлингов — это примерно $200 млн.Binance заявила, что будет защищаться в суде, но комментировать иск отказалась.#новости #binance