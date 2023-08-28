Криптобиржа Binance допустила полный уход из России Статьи редакции
Компания занимается переоценкой российского бизнеса на фоне подозрений в помощи россиянам при обходе санкций и расследования в США.
- Представитель Binance рассказал The Wall Street Journal, что компания начала проводить повторный анализ и переоценку своего российского бизнеса. «Рассматриваются все варианты, включая полный уход», — заявил он.
- В августе 2023 года WSJ писала, что Binance продолжает обрабатывать «значительные» объёмы операций в рублях, а на p2p-сервисе доступны российские подсанкционные банки, в том числе «Росбанк» и «Тинькофф». ЕС ввёл санкции против них в феврале 2023 года. Оба также находятся под санкциями США. Из-за этого, по данным газеты, расследование против криптобиржи начал Минюст США.
- Об этом же ещё в мае сообщал Bloomberg. По словам источников издания, ведомство проверяло, использовалась ли криптобиржа для обхода санкций против России.
- С 25 августа пользователи заметили, что Binance запретила клиентам из России проводить операции с любой валютой, кроме рубля, через собственный p2p-сервис. 28 августа криптобиржа официально объявила про запрет и уточнила, что россияне, которые находятся за границей и подтвердили адрес при верификации, могут совершать p2p-сделки со всеми валютами, кроме рубля, евро, доллара и гривны.
Первым новость на vc.ru заметил Блог Москвича.
1.9K показов
3.2K открытий
В чём проблема хранить сбережения в рублях? Зачем нужна крипта сегодня?
если хранить сбережния в рублях, то воры не догадаются искать деньги в куче рублей
Вопрос идиотский
Сбережения и рубли нельзя использовать в одном предложении, если перед сбережениями не идет частица "не", рубль это средство расчёта.
Вы блаженный?
Для торговли
В рублях ты нищаешь каждый день. Неприятно смотреть на это.
Нормально вбросил 👍
Ну что тут сказать, уйдет и уйдёт, и хер с ней.
У нас крипторубль есть и госуслуги 🤟
Макдак - вкусно и точка, KFC - Ростикс, Binance - MMM
Как альтернатива - bybit, Huobi, okx
Че-то на huobi очень грустные предложения по p2p переводам. На бинансе десятки страниц были по рублю, здесь 2 страницы. А по тенге вообще грусть
okx тоже вычёркивайте
Гарантекс наш, скрепный!
Посоны, не ссыте, я нагуглил за вас:
https://coinmarketcap.com/ru/rankings/exchanges/
Любую биржу рано или поздно постигнет та же самая участь, если у них будет выбор весь мир vs. рф, то как вы думаете что они выберут?
Спасибо 🤣
Вопрос ещё в биржах с удобным р2р, а то гонять все время через обменники с бестчендж, не очень душу греет.
Кстати сайт бинансу принадлежит🙂
Ничего по сути не поменялось, а кроме банана бирж ещё как г.. а за баней
Причем банан такая себе биржа
Очень не приятно 🖕🏻
Есть какие-то аналоги?
Аналогов нет. Расходимся =(
Да полно. Bitget тот же.
Bybit, не нужно kyc до 2 бтс в сутки вроде
Альтернатив много - было бы желание и нужда катать свои денежки и способы найдутся
хочу понять логику пендосов и юристов Бинанс)
Вот что ещё не ясно. Сделать для верифицированных в РФ только рубль я понимаю с точки зрения, если прогибаются под какими-то угрозами политиков. Типо не выводите свои бабки из РФ в другие страны. Но почему нужно прессовать эмигрантов экспатов, которые живут в других странах и имеют верификации другой страны на бирже ? Что такого в том чтобы взять и махнуть крипту в рубли когда ты верифицирован в другой стране ?
Это так же, как убрать русскую озвучку с Нетфликс 🤷♀️
Да ну нах 😳
У меня друг крутой видос запилил, как жить без бинансе
https://youtu.be/hmWotMsKZaM
Голосование будет? Или "полное прекращение работы ̶Т̶е̶л̶е̶г̶р̶а̶м̶а̶ бинанс в России" без вариантов?
Да и хуй с ней, куча других бирж, та же хуоби не хуже, давно переехал на неё с бинанс.
Иди нахуй со своей хуеби, там по рос паспорту не вывести в фиат
Российским властям это только на руку
Российским властям все на руку, чтобы ты не делал.
Вводишь санкции — санкции нам на пользу и не мешают Путину. Не вводишь санкции — тоже самое.
Пускаешь россиян себе в страну — хаха лошары, ничего нам сделать не можете. Не пускаешь — играешь на руку Путину.
Покупаешь газ — хахаха спонсируете Путина. Не покупаете газ — Путин поднимает цену на внутреннем рынке.
Так по любому вопросу. Власти, которая не избирается, у которой нет сдержек, все что угодно может быть на руку.
Ведь им плевать на людей и на свою репутацию.
А че делать если сделка на фьючах открыта, уже полтора года как в минусе(
Это не касается сделок на фьючерсах )
получить ВНЖ другой страны, либо иным способом подтвердить свое проживание за пределами РФ
А почему Бинанс так ссыт пендосов, ведь у них там маленькая 🤏 доля и даже пополнять в баксах запретили регуляторы. Основной рынок - остальной мир, включая хорошую долю России. Не по-нят-но
почему это у пиндосов там маленькая доля?!
а рост крипты во время ковида чья заслуга по твоему, россии?
Комментарий удален модератором
Печально конечно но некоторым пофиг так говорят.
А первичный что показал?
Вот и увидим на сколько сократится объём
А то непонятно будет.
Не понял, а как они это допустили?
полного это даже usdt нельзя будет юзать?
Там про фиат речь
купить usdt за рубли и продать за другую валюту или наоборот-нельзя
купить usdt при курсе по 100р и продать по 70 за рубли-можно
Перейдём на другие биржы. Если и их прикроют, перейдём на DEX. P2P тоже нон кастодиал существуют
вот это печально
На мой взгляд идея и смысл крипты был в анонимности + определенной свободе. А по факту у больших платформ получается тот же банк с обязательным kyc и соблюдением законодательств каждой страны
потому что фундоментального понимания как работает крипта нету у вас.
Анонимность и независимость никуда не делась, это все вопросы другого порядка.
Ничего вам не мешает скачать завести кошелек вроде трастваллет или эксодус, и хранить там свою криптовалюту. Никакой паспорт там не нужен.
Но где взять крипту, которую вы собрались там хранить?
Можно купить на обменниках, а можно на p2p бирже, выбирайте сами.
Вроде объяснил понятно.
С помощью крипты санкции обходят даже КНДР и Иран, но у них крипта самоцель, а россиянам же надо лиры.
Ну вроде как модеры в тп чата, говорят что эт вбросы обычные.
Garantex
🗿🗿Крупнейшие китайские криптобиржи присоединились к санкциям против российских банков
Три ведущие азиатские криптовалютные биржи — Binance, OKX и Bybit — анонсировали приостановку операций с российскими банками, оказавшимися под санкциями. Binance в выходные ввела ограничения для российских клиентов, позволив использовать только рубли для операций на пиринговой платформе. При попытке использовать иностранную валюту пользователи сталкиваются с сообщением, требующим выбрать местную валюту для P2P-торговли и указывающим на правила работы биржи в соответствии с выбранной страной при верификации. Россияне, проживающие за границей и успешно прошедшие верификацию с подтверждением адреса, сохраняют возможность торговать валютами, кроме рубля, доллара, евро и гривны.
Криптовалютная биржа OKX изменила перечень доступных методов платежей для P2P-операций, убрав карты Сбербанка, «Тинькофф» и Альфа-банка. Аналогичная ситуация произошла и на платформе Bybit, где были внесены коррективы для платежных методов Сбербанк и «Тинькофф». Несмотря на то, что банки остались в списке доступных методов оплаты, сделки с ними временно не проводились. Однако позднее обе платежные системы были вновь включены на платформу, причем для Сбербанка был создан даже отдельный платежный метод с названием «Sberbank», уточняет VC.
Все три биржи основаны уроженцами Китая, однако их офисы располагаются в разных точках планеты. Чанпэн Чжао основал Binance в 2017 году. У компании есть офис в Сингапуре, но руководство заявляет, что у нее нет единой корпоративной штаб-квартиры. Чжао утверждает, что Binance строго следует американским правилам.
https://t.me/moscowtimes_ru/15329
Крупнейшие китайские криптобиржи присоединились к санкциям против российских банков
Три ведущие азиатские криптовалютные биржи — Binance, OKX и Bybit — анонсировали приостановку операций с российскими банками, оказавшимися под санкциями. Binance в выходные ввела ограничения для...
Крупнейшие китайские криптобиржи присоединились к санкциям против российских банков
Три ведущие азиатские криптовалютные биржи — Binance, OKX и Bybit — анонсировали приостановку операций с российскими банками, оказавшимися под санкциями. Binance в выходные ввела ограничения для российских клиентов, позволив использовать только рубли для операций на пиринговой платформе. При попытке использовать иностранную валюту пользователи сталкиваются с сообщением, требующим выбрать местную валюту для P2P-торговли и указывающим на правила работы биржи в соответствии с выбранной страной при верификации. Россияне, проживающие за границей и успешно прошедшие верификацию с подтверждением адреса, сохраняют возможность торговать валютами, кроме рубля, доллара, евро и гривны.
Криптовалютная биржа OKX изменила перечень доступных методов платежей для P2P-операций, убрав карты Сбербанка, «Тинькофф» и Альфа-банка. Аналогичная ситуация произошла и на платформе Bybit, где были внесены коррективы для платежных методов Сбербанк и «Тинькофф». Несмотря на то, что банки остались в списке доступных методов оплаты, сделки с ними временно не проводились. Однако позднее обе платежные системы были вновь включены на платформу, причем для Сбербанка был создан даже отдельный платежный метод с названием «Sberbank», уточняет VC.
Все три биржи основаны уроженцами Китая, однако их офисы располагаются в разных точках планеты. Чанпэн Чжао основал Binance в 2017 году. У компании есть офис в Сингапуре, но руководство заявляет, что у нее нет единой корпоративной штаб-квартиры. Чжао утверждает, что Binance строго следует американским правилам.
😀Подписаться на канал | Подписаться на рассылку