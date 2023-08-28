Крипто
Евгения Евсеева

Криптобиржа Binance допустила полный уход из России Статьи редакции

Компания занимается переоценкой российского бизнеса на фоне подозрений в помощи россиянам при обходе санкций и расследования в США.

  • Представитель Binance рассказал The Wall Street Journal, что компания начала проводить повторный анализ и переоценку своего российского бизнеса. «Рассматриваются все варианты, включая полный уход», — заявил он.
  • В августе 2023 года WSJ писала, что Binance продолжает обрабатывать «значительные» объёмы операций в рублях, а на p2p-сервисе доступны российские подсанкционные банки, в том числе «Росбанк» и «Тинькофф». ЕС ввёл санкции против них в феврале 2023 года. Оба также находятся под санкциями США. Из-за этого, по данным газеты, расследование против криптобиржи начал Минюст США.
  • Об этом же ещё в мае сообщал Bloomberg. По словам источников издания, ведомство проверяло, использовалась ли криптобиржа для обхода санкций против России.
  • С 25 августа пользователи заметили, что Binance запретила клиентам из России проводить операции с любой валютой, кроме рубля, через собственный p2p-сервис. 28 августа криптобиржа официально объявила про запрет и уточнила, что россияне, которые находятся за границей и подтвердили адрес при верификации, могут совершать p2p-сделки со всеми валютами, кроме рубля, евро, доллара и гривны.

Первым новость на vc.ru заметил Блог Москвича.

#новость #binance

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89 комментариев
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 Илья Илья

В чём проблема хранить сбережения в рублях? Зачем нужна крипта сегодня?

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Alex Melnikoff

если хранить сбережния в рублях, то воры не догадаются искать деньги в куче рублей

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drapeg
В чём проблема хранить сбережения в рублях?

Вопрос идиотский

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ЯжПрограммист

Сбережения и рубли нельзя использовать в одном предложении, если перед сбережениями не идет частица "не", рубль это средство расчёта.

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1 комментарий
Alex S

Вы блаженный?

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Элизабет

Для торговли

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Кирилл Макеев

В рублях ты нищаешь каждый день. Неприятно смотреть на это.

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Alexander

Нормально вбросил 👍

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Элизабет

Ну что тут сказать, уйдет и уйдёт, и хер с ней.

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ЯжПрограммист

У нас крипторубль есть и госуслуги 🤟

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5 комментариев
Никита Можаев

Макдак - вкусно и точка, KFC - Ростикс, Binance - MMM

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Матвей Дырин

Как альтернатива - bybit, Huobi, okx

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Ебений

Че-то на huobi очень грустные предложения по p2p переводам. На бинансе десятки страниц были по рублю, здесь 2 страницы. А по тенге вообще грусть

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1 комментарий
Бинарный Ёж

okx тоже вычёркивайте

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4 комментария
Сергей Мазур

Гарантекс наш, скрепный!

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Wittgenstein

Посоны, не ссыте, я нагуглил за вас:
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ЯжПрограммист

Любую биржу рано или поздно постигнет та же самая участь, если у них будет выбор весь мир vs. рф, то как вы думаете что они выберут?

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1 комментарий
Yeleniya

Спасибо 🤣

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Time Studio

Вопрос ещё в биржах с удобным р2р, а то гонять все время через обменники с бестчендж, не очень душу греет.

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Bames Jond

Кстати сайт бинансу принадлежит🙂

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2 комментария
Михаил Гаврилов

Ничего по сути не поменялось, а кроме банана бирж ещё как г.. а за баней

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Acura Acira

Причем банан такая себе биржа

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Вера Климова: автоворонки

Очень не приятно 🖕🏻
Есть какие-то аналоги?

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Wittgenstein

Аналогов нет. Расходимся =(

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1 комментарий
Игорь

Да полно. Bitget тот же.

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Acura Acira

Bybit, не нужно kyc до 2 бтс в сутки вроде

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2 комментария
Yeleniya

Альтернатив много - было бы желание и нужда катать свои денежки и способы найдутся

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dimaworldboy

хочу понять логику пендосов и юристов Бинанс)

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4 комментария
dimaworldboy

Вот что ещё не ясно. Сделать для верифицированных в РФ только рубль я понимаю с точки зрения, если прогибаются под какими-то угрозами политиков. Типо не выводите свои бабки из РФ в другие страны. Но почему нужно прессовать эмигрантов экспатов, которые живут в других странах и имеют верификации другой страны на бирже ? Что такого в том чтобы взять и махнуть крипту в рубли когда ты верифицирован в другой стране ?

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Yeleniya

Это так же, как убрать русскую озвучку с Нетфликс 🤷‍♀️

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Айрат Галиуллин

Да ну нах 😳

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Ангелина Комарова

У меня друг крутой видос запилил, как жить без бинансе
https://youtu.be/hmWotMsKZaM

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Андрей Иванов

Голосование будет? Или "полное прекращение работы ̶Т̶е̶л̶е̶г̶р̶а̶м̶а̶ бинанс в России" без вариантов?

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Джордж Вашингтон

Да и хуй с ней, куча других бирж, та же хуоби не хуже, давно переехал на неё с бинанс.

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Rus D

Иди нахуй со своей хуеби, там по рос паспорту не вывести в фиат

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НаряднаяШайга

Российским властям это только на руку

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Гер Шмитт

Российским властям все на руку, чтобы ты не делал.

Вводишь санкции — санкции нам на пользу и не мешают Путину. Не вводишь санкции — тоже самое.

Пускаешь россиян себе в страну — хаха лошары, ничего нам сделать не можете. Не пускаешь — играешь на руку Путину.

Покупаешь газ — хахаха спонсируете Путина. Не покупаете газ — Путин поднимает цену на внутреннем рынке.

Так по любому вопросу. Власти, которая не избирается, у которой нет сдержек, все что угодно может быть на руку.

Ведь им плевать на людей и на свою репутацию.

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Артем Иванов

А че делать если сделка на фьючах открыта, уже полтора года как в минусе(

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Yeleniya

Это не касается сделок на фьючерсах )

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4 комментария
Ddd

получить ВНЖ другой страны, либо иным способом подтвердить свое проживание за пределами РФ

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dimaworldboy

А почему Бинанс так ссыт пендосов, ведь у них там маленькая 🤏 доля и даже пополнять в баксах запретили регуляторы. Основной рынок - остальной мир, включая хорошую долю России. Не по-нят-но

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Курильщик

почему это у пиндосов там маленькая доля?!

а рост крипты во время ковида чья заслуга по твоему, россии?

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3 комментария
debil
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Комментарий удален модератором

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Антон Калашников
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P TM GLADIATOR

Печально конечно но некоторым пофиг так говорят.

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Иван
проводить повторный анализ

А первичный что показал?

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Pedal Horse Mashineries Inc

Вот и увидим на сколько сократится объём

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Вадим Д.

А то непонятно будет.

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Pavel Cree

Не понял, а как они это допустили?

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Сергей Иванов

полного это даже usdt нельзя будет юзать?

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Kabanchik

Там про фиат речь

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Alex Melnikoff

купить usdt за рубли и продать за другую валюту или наоборот-нельзя
купить usdt при курсе по 100р и продать по 70 за рубли-можно

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2 комментария
Никита Ровнин

Перейдём на другие биржы. Если и их прикроют, перейдём на DEX. P2P тоже нон кастодиал существуют

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illusive man

вот это печально

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Egor Savelyev

На мой взгляд идея и смысл крипты был в анонимности + определенной свободе. А по факту у больших платформ получается тот же банк с обязательным kyc и соблюдением законодательств каждой страны

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Гер Шмитт

потому что фундоментального понимания как работает крипта нету у вас.

Анонимность и независимость никуда не делась, это все вопросы другого порядка.

Ничего вам не мешает скачать завести кошелек вроде трастваллет или эксодус, и хранить там свою криптовалюту. Никакой паспорт там не нужен.

Но где взять крипту, которую вы собрались там хранить?

Можно купить на обменниках, а можно на p2p бирже, выбирайте сами.

Вроде объяснил понятно.

С помощью крипты санкции обходят даже КНДР и Иран, но у них крипта самоцель, а россиянам же надо лиры.

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Time Studio

Ну вроде как модеры в тп чата, говорят что эт вбросы обычные.

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Влад Борщ

Garantex

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Ла Ма

🗿🗿Крупнейшие китайские криптобиржи присоединились к санкциям против российских банков

Три ведущие азиатские криптовалютные биржи — Binance, OKX и Bybit — анонсировали приостановку операций с российскими банками, оказавшимися под санкциями. Binance в выходные ввела ограничения для российских клиентов, позволив использовать только рубли для операций на пиринговой платформе. При попытке использовать иностранную валюту пользователи сталкиваются с сообщением, требующим выбрать местную валюту для P2P-торговли и указывающим на правила работы биржи в соответствии с выбранной страной при верификации. Россияне, проживающие за границей и успешно прошедшие верификацию с подтверждением адреса, сохраняют возможность торговать валютами, кроме рубля, доллара, евро и гривны.

Криптовалютная биржа OKX изменила перечень доступных методов платежей для P2P-операций, убрав карты Сбербанка, «Тинькофф» и Альфа-банка. Аналогичная ситуация произошла и на платформе Bybit, где были внесены коррективы для платежных методов Сбербанк и «Тинькофф». Несмотря на то, что банки остались в списке доступных методов оплаты, сделки с ними временно не проводились. Однако позднее обе платежные системы были вновь включены на платформу, причем для Сбербанка был создан даже отдельный платежный метод с названием «Sberbank», уточняет VC.

Все три биржи основаны уроженцами Китая, однако их офисы располагаются в разных точках планеты. Чанпэн Чжао основал Binance в 2017 году. У компании есть офис в Сингапуре, но руководство заявляет, что у нее нет единой корпоративной штаб-квартиры. Чжао утверждает, что Binance строго следует американским правилам.
https://t.me/moscowtimes_ru/15329

The Moscow Times

Крупнейшие китайские криптобиржи присоединились к санкциям против российских банков

Три ведущие азиатские криптовалютные биржи — Binance, OKX и Bybit — анонсировали приостановку операций с российскими банками, оказавшимися под санкциями. Binance в выходные ввела ограничения для...

Крупнейшие китайские криптобиржи присоединились к санкциям против российских банков

Три ведущие азиатские криптовалютные биржи — Binance, OKX и Bybit — анонсировали приостановку операций с российскими банками, оказавшимися под санкциями. Binance в выходные ввела ограничения для российских клиентов, позволив использовать только рубли для операций на пиринговой платформе. При попытке использовать иностранную валюту пользователи сталкиваются с сообщением, требующим выбрать местную валюту для P2P-торговли и указывающим на правила работы биржи в соответствии с выбранной страной при верификации. Россияне, проживающие за границей и успешно прошедшие верификацию с подтверждением адреса, сохраняют возможность торговать валютами, кроме рубля, доллара, евро и гривны.

Криптовалютная биржа OKX изменила перечень доступных методов платежей для P2P-операций, убрав карты Сбербанка, «Тинькофф» и Альфа-банка. Аналогичная ситуация произошла и на платформе Bybit, где были внесены коррективы для платежных методов Сбербанк и «Тинькофф». Несмотря на то, что банки остались в списке доступных методов оплаты, сделки с ними временно не проводились. Однако позднее обе платежные системы были вновь включены на платформу, причем для Сбербанка был создан даже отдельный платежный метод с названием «Sberbank», уточняет VC.

Все три биржи основаны уроженцами Китая, однако их офисы располагаются в разных точках планеты. Чанпэн Чжао основал Binance в 2017 году. У компании есть офис в Сингапуре, но руководство заявляет, что у нее нет единой корпоративной штаб-квартиры. Чжао утверждает, что Binance строго следует американским правилам.

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