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Дизайн
Евгений Делюкин
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Веб-дизайнер превращает старинные книги и брошюры 19 века в интерактивные сайты Материал редакции

Среди работ Николаса Руже — гид Вернера по основным цветам, встречающимися в природе, интерактивный учебник геометрии «Начала» Евклида и реставрация ботанической энциклопедии «Иллюстрации естественного порядка растений».

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Веб-дизайнер и художник по визуализации данных Николас Руже из Чикаго уже более 20 лет занимается разработкой интерактивных инструментов, инфографики и плакатов, публикует исследования и отправляет работы на выставки.

Свои работы он называет цифровым искусством, а среди тематики работ Руже последнего времени — восстановление и размещение научных работ 19 века в формате интерактивных сайтов. Благодаря его дотошности работы отличаются высокой детализацией, оригинальностью и максимальной похожестью стиля на оригинал.

Вот несколько его работ.

Классификация цветов Вернера

Немецкий геолог Вернер разработал собственную классификацию цветов минералов в 1774 году, а в 1814 году художник Патрик Сайм адаптировал её и издал в формате карманного руководства. С помощью руководства каждый оттенок можно сопоставить с растением, драгоценным камнем или частью животного.

Классификатором Вернера, например, пользовался Чарльз Дарвин во время экспедиций для точности описания в заметках.

Руже воссоздал систему цветов Вернера из книги 1821 года в формате сайта-гида для дизайнеров и дополнил её фотографиями-примерами 10 исходных цветов, разбитых на 110 оттенков.

Для каждого оттенка указано местонахождение в реальном мире (животные, растения, минералы), а также основные цвета для создания оттенка.

Я создал этот проект, чтобы улучшить номенклатуру цветов Вернера, добавив информацию, которую хотел бы узнать во время изучения путеводителя. Например, лёгкий переход к любому цвету, примеры и фотографии того, на что ссылается Вернер для описания каждого цвета.

Также дизайнер включил в проект сканы книги 1821 года, информацию о методе классификации цветов Вернера и выпустил серию плакатов с полным спектром цветов и их смешиванием.

Учебник геометрии Оливера Бирна, основанный на работе «Начала» Евклида

Математик Оливер Бирн в 1847 году опубликовал учебник геометрии, который основан на труде «Начала» древнегреческого математика Евклида и был назван «одной из самых странных и красивых книг 19 века», пишет издание My Modern Met.

В учебнике Бирн взял за основу первые шесть книг Евклида и заменил текст теорем и формулы на цветные диаграммы.

От материалов Евклида к интерактивному учебнику Руже

Руже воссоздал учебник Бирна с максимальной приближенностью к оригиналу, а каждая схема была создана с соблюдением пропорций и размеров, чтобы соответствовать геометрическим принципам Евклида.

В блоге дизайнер подробно рассказал о каждом шаге, например, работе с пунктирными линиями, углами и добавлении анимаций.

Формулы в доказательствах теорем, сопровождающих схему, были дополнены кликабельными формами для быстрого перехода к подробностям или элементам схемы.

Также Руже повторил шрифт учебника, в частности, начертание старинных математических символов.

Кроме книги Руже выпустил серию плакатов со всеми 269 иллюстрациями книги, которые воссозданы с геометрической точностью, упорядочены и помечены так, как и в оригинальном учебнике 1847 года.

На создание интерактивного учебника Руже потратил около двух месяцев.

Каталог «Иллюстрации естественного порядка растений»

В 1868 году английская художница-ботаник Элизабет Твайнинг опубликовала ботанический каталог в двух томах, в который вошли 160 раскрашенных вручную литографий растений. Одна из особенностей каталога — система классификации, в которой растения Великобритании объединены с растениями других стран, даже если такие пары нечасто встречались в природе.

Для начала Руже восстановил каждую иллюстрацию из оригинальных сканов книги — воссоздал цветовую палитру, очистил пятна и другие отметки:

После реставрации Руже вручную выделил каждое из 772 растений — для этого ему пришлось на протяжении трёх месяцев изучать ботанику, чтобы понимать, к какому цветку какой стебель относится. На один цветок дизайнер тратил от одного до четырёх часов.

Каждое растение в группе стало интерактивным — оно подсвечивается по клику, а в тексте и описании выделяется его название, а также отмечено, к какому семейству принадлежит.

Также Руже объединил растения согласно упоминаниям об их схожести и построил общую диаграмму связей.

Помимо интерактивной энциклопедии дизайнер нарисовал плакат со всеми 160 иллюстрациями, упорядоченных так же, как и в книгах.

Сборник загородных особняков Великобритании и Ирландии

Реставрация шеститомной коллекции из 240 иллюстраций загородных особняков и пейзажей — это совместная работа художника Ф.О. Морриса, иллюстратора Александра Лидона и печати авторства Бенджамина Фоссета. Тома публиковались с 1864 по 1880 год.

Руже дополнил сборник геолокационными метками и интерактивной картой особняков, а также выпустил серию постеров.

Исследование цветовой палитры обложек Scientific American

На празднование 175-летия журнал Scientific American предложил Руже изучить визуальный стиль обложек всех 5148 журналов, выпущенных с 1845 года.

Визуализация разделена на две части: еженедельные и ежемесячные выпуски, для каждой обложки выбраны пять основополагающих цветов.

Если навести указатель на любую часть изображения, можно увидеть обложку года или месяца.

Оцифровка брошюры печатного устройства ATF Typesetter B

В этой работе Руже переделал 16-страничную брошюру в интерактивный сайт, чтобы потренироваться в технологиях и дизайне.

В блоге он объясняет, как организовал композицию и написал для неё код: например, для маленьких экранов ему пришлось вращать текст и картинку, а также адаптировать современные шрифты под старину.

Также для работы он нарисовал пять тематических плакатов.

#вебдизайн #графика

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1 комментарий
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Beryl Hardness

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Монументальный труд. Хорошо, что в наше время есть люди, готовые трудиться ради высоких целей и совершать не только новые открытия, но и улучшать наработки и достижения прошлого.

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