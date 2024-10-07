«VK Музыка» обновила дизайн сервиса — вынесла на главный экран рекомендательную систему и плейлист пользователя

И добавила новые настройки в систему рекомендаций.Сервис обновил все ключевые разделы: теперь страницы в приложении «VK Музыки» и в музыкальном разделе во «ВКонтакте» оформлены в едином стиле, сообщила компания.Источник: «VK Музыка»На главном экране — два «самых популярных» сервиса. Это раздел «VK Микс» с рекомендациями песен и «Мои треки» с плейлистом пользователя. Между ними можно переключиться по свайпу. Также добавили «эффект гироскопа»: анимация реагирует на поворот экрана смартфона и повторяет действия пользователя.Система рекомендаций в «VK Миксе» стала «быстрее и точнее»: алгоритмы подстраиваются под вкусы пользователя после прослушивания нескольких треков и реакций на них.Источник: «VK Музыка»Также можно настроить поток рекомендаций треков по настроению: «активно», «грустно», «спокойно», «радостно» и «любовь», узнаваемости и языку, на котором исполняется песня.Источник: «VK Музыка»#новости #vkмузыка
Когда из новости про смену дизайна узнаёшь, что «VK Музыка» вообще существует.
С таким информационным пузырём вас ждёт ещё много удивительных открытий. Даже завидую немного))
Мы приняли решение не запускать свой музыкальный сервис, чтобы не огорчать вас подобными новостями.
Российскими сервисами музыки невозможно пользоваться не потому что там не было кнопки «грустно», а потому что там нихрена нет
Давным-давно зарегистрировался в контакте исключительно из-за музыки. Можно было найти любую дичь и довольно удобно составлять плейлист. Сейчас не знаю, как там, могу предположить, что всё испортили.
Согласен, не вижу смысла никакого пользоваться этими сервисами когда спотифай через перекупов стоит 141р мес (яндекс кастрат стоит 299)
Нет ни Фифти Сента, ни Курманбека, ни вообще каких-либо песенок про наркоту и бомжей... Пичаль ((((