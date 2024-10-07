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vc.ru
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Евгения Евсеева
Дизайн

«VK Музыка» обновила дизайн сервиса — вынесла на главный экран рекомендательную систему и плейлист пользователя

И добавила новые настройки в систему рекомендаций.

  • Сервис обновил все ключевые разделы: теперь страницы в приложении «VK Музыки» и в музыкальном разделе во «ВКонтакте» оформлены в едином стиле, сообщила компания.
Источник: «VK Музыка»
Источник: «VK Музыка»
  • На главном экране — два «самых популярных» сервиса. Это раздел «VK Микс» с рекомендациями песен и «Мои треки» с плейлистом пользователя. Между ними можно переключиться по свайпу. Также добавили «эффект гироскопа»: анимация реагирует на поворот экрана смартфона и повторяет действия пользователя.
  • Система рекомендаций в «VK Миксе» стала «быстрее и точнее»: алгоритмы подстраиваются под вкусы пользователя после прослушивания нескольких треков и реакций на них.
Источник: «VK Музыка»
Источник: «VK Музыка»
  • Также можно настроить поток рекомендаций треков по настроению: «активно», «грустно», «спокойно», «радостно» и «любовь», узнаваемости и языку, на котором исполняется песня.
Источник: «VK Музыка»

#новости #vkмузыка

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22
62
62 комментария
Буквоед

Когда из новости про смену дизайна узнаёшь, что «VK Музыка» вообще существует.

20
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Darth Swordman

С таким информационным пузырём вас ждёт ещё много удивительных открытий. Даже завидую немного))

22
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МИНИСТЕРСТВО ЮНОСТИ

Мы приняли решение не запускать свой музыкальный сервис, чтобы не огорчать вас подобными новостями.

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Dmitry

Российскими сервисами музыки невозможно пользоваться не потому что там не было кнопки «грустно», а потому что там нихрена нет

13
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Griby Lenina

Давным-давно зарегистрировался в контакте исключительно из-за музыки. Можно было найти любую дичь и довольно удобно составлять плейлист. Сейчас не знаю, как там, могу предположить, что всё испортили.

3
1
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Lovely Dealer

Согласен, не вижу смысла никакого пользоваться этими сервисами когда спотифай через перекупов стоит 141р мес (яндекс кастрат стоит 299)

3
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дед Мазай и душнилы

Нет ни Фифти Сента, ни Курманбека, ни вообще каких-либо песенок про наркоту и бомжей... Пичаль ((((

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