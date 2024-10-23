Opera обновила браузер Opera One — добавила динамические темы и разделение окна на две вкладки

Компания называет его «самым красивым» браузером, который она выпускала.Скриншот vc.ruOpera выпустила обновление — Opera One R2. Компания улучшила встроенного ИИ-помощника Aria — изменила контекстную строку и разрешила не входить в аккаунт, чтобы пользоваться им.Aria может пересказывать содержимое страницы, генерировать изображения, а также распознавать их и рассказывать о картинке. Создать можно не больше пяти изображений.Источник: OperaИсточник: OperaИсточник: OperaРазработчик называет обновлённый браузер «самым лучшим и красивым» у себя. Opera добавила динамические темы, «о которых давно просили пользователи». Они «соответствуют настроению», могут быть статичными, а также поддерживают музыку и звуковые эффекты. Настроить тему можно по вкусу — выбрать цвет, отключить звуки.Всего темы три — классическая, midsommar и aurora. Вторая доступна только со светлым офомлением, третья — только с тёмным. Можно также установить настройки так, чтобы темы менялись.Источник: OperaИсточник: OperaПоявились «стеклянные» элементы — они делают интерфейс прозрачным, чтобы он сливался с фоном. Также можно «отсоединить» музыкальный проигрыватель, чтобы он отображался поверх окон. Его можно перемещать в удобное место.Источник: OperaТакже добавилась функция «разделённого экрана» — можно одновременно просматривать несколько вкладок, не открывая их в разных окнах. Объединить вместе пока можно только две вкладки — для этого нужно «перетащить» одну страницу на другую.Источник: OperaЕщё одна новая функция — «следы вкладок». Пять последних открытых вкладок будут отмечены горизонтальной чертой внизу: чем она ярче, тем раньше открыли страницу.Источник: Opera #новости #opera
Будем тестировать ;)
Не, ну вроде кайф прям
Windows Vista Aero vibes с этой прозрачностью
Да там уже от оперы одно название 😒
chrome,ark,opera,ff, brave, iron...
на чем они деньги делают?
На капитализации. Чтобы потом местные чудики сравнивали их с газпромом и роснефтью и кидали в них какашки.
chrome более чем выгоден гуглу. другие живут на донатах, продаже данных, на доходах от предустановленных расширений и поисковиках по умолчанию