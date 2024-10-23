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Евгения Евсеева
Дизайн

Opera обновила браузер Opera One — добавила динамические темы и разделение окна на две вкладки

Компания называет его «самым красивым» браузером, который она выпускала.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Opera выпустила обновление — Opera One R2. Компания улучшила встроенного ИИ-помощника Aria — изменила контекстную строку и разрешила не входить в аккаунт, чтобы пользоваться им.
  • Aria может пересказывать содержимое страницы, генерировать изображения, а также распознавать их и рассказывать о картинке. Создать можно не больше пяти изображений.
Источник: Opera
Источник: Opera
Источник: Opera
Источник: Opera
Источник: Opera
Источник: Opera
  • Разработчик называет обновлённый браузер «самым лучшим и красивым» у себя. Opera добавила динамические темы, «о которых давно просили пользователи». Они «соответствуют настроению», могут быть статичными, а также поддерживают музыку и звуковые эффекты. Настроить тему можно по вкусу — выбрать цвет, отключить звуки.
  • Всего темы три — классическая, midsommar и aurora. Вторая доступна только со светлым офомлением, третья — только с тёмным. Можно также установить настройки так, чтобы темы менялись.
Источник: Opera
Источник: Opera
Источник: Opera
Источник: Opera
  • Появились «стеклянные» элементы — они делают интерфейс прозрачным, чтобы он сливался с фоном. Также можно «отсоединить» музыкальный проигрыватель, чтобы он отображался поверх окон. Его можно перемещать в удобное место.
Источник: Opera
Источник: Opera
  • Также добавилась функция «разделённого экрана» — можно одновременно просматривать несколько вкладок, не открывая их в разных окнах. Объединить вместе пока можно только две вкладки — для этого нужно «перетащить» одну страницу на другую.
Источник: Opera
Источник: Opera
  • Ещё одна новая функция — «следы вкладок». Пять последних открытых вкладок будут отмечены горизонтальной чертой внизу: чем она ярче, тем раньше открыли страницу.
Источник: Opera
Источник: Opera

#новости #opera

55
11
8 комментариев
Iprodvinem

Будем тестировать ;)

1
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Ivan Bakovsky

Не, ну вроде кайф прям

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Филипп Новиков

Windows Vista Aero vibes с этой прозрачностью

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Запопу Кусь

Да там уже от оперы одно название 😒

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ник

chrome,ark,opera,ff, brave, iron...
на чем они деньги делают?

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Илья

На капитализации. Чтобы потом местные чудики сравнивали их с газпромом и роснефтью и кидали в них какашки.

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user0564335

chrome более чем выгоден гуглу. другие живут на донатах, продаже данных, на доходах от предустановленных расширений и поисковиках по умолчанию

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