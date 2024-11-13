Сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online сменил логотип и слоган

Теперь он позиционирует себя как сервис, помогающий «найти счастье в неидеальном мире».Источник: Zigmund.OnlineВ новом логотипе используется изображение бабочки — так как старый был «чем-то абстрактным», рассказали в сервисе. По задумке, бабочка должна «вызывать ассоциации с чем-то родным и тёплым».Также она олицетворяет «путь к счастью» — эта идея стала основной для позиционирования Zigmund.Online. Об этом же говорит и новый слоган — «Счастью можно научиться».Название теперь полностью пишется строчными буквами — zigmund.online. Ребрендинг начали в 2023 году, он занял 14 месяцев. Для этого компания проводила опросы и изучала, как аудитория воспринимает сервисы психотерапии.Переход к новому бренду будет «постепенным», завершат его в 2025 году. На сайте и в соцсетях сервис уже использует новую айдентику.Главная страница сервиса. Скриншот vc.ru #новости #zigmundonline
Гусары, молчать!
он занял 14 месяцев
иногда морковка это не просто морковка
Капец, ну это же реально по Фрейду же не?))
Это занесите в группу ФБ "мама, я везде вижу..."
"В новом логотипе используется изображение бабочки"
Бабочка? Больше похоже на бодипозитивную клиентку психотерапевта.