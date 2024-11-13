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vc.ru
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Евгения Евсеева
Дизайн

Сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online сменил логотип и слоган

Теперь он позиционирует себя как сервис, помогающий «найти счастье в неидеальном мире».

Источник: Zigmund.Online
Источник: Zigmund.Online
  • В новом логотипе используется изображение бабочки — так как старый был «чем-то абстрактным», рассказали в сервисе. По задумке, бабочка должна «вызывать ассоциации с чем-то родным и тёплым».
  • Также она олицетворяет «путь к счастью» — эта идея стала основной для позиционирования Zigmund.Online. Об этом же говорит и новый слоган — «Счастью можно научиться».
  • Название теперь полностью пишется строчными буквами —

    zigmund.online.

  • Ребрендинг начали в 2023 году, он занял 14 месяцев. Для этого компания проводила опросы и изучала, как аудитория воспринимает сервисы психотерапии.
  • Переход к новому бренду будет «постепенным», завершат его в 2025 году. На сайте и в соцсетях сервис уже использует новую айдентику.
Главная страница сервиса. Скриншот vc.ru 
Главная страница сервиса. Скриншот vc.ru 

#новости #zigmundonline

1111
61 комментарий
Zloy Marketolog
33
26
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Griby Lenina

Гусары, молчать!

5
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Невкусно и грустно

он занял 14 месяцев

2
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Bo.G

иногда морковка это не просто морковка

1
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Борис Панков

Капец, ну это же реально по Фрейду же не?))

1
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Owloia

Это занесите в группу ФБ "мама, я везде вижу..."

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Слегка Придурковатый

"В новом логотипе используется изображение бабочки"

Бабочка? Больше похоже на бодипозитивную клиентку психотерапевта.

32
1
1
1
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