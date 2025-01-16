Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia

Больше 20 лет истории компании. Архив можно посмотреть на сайте (может быть недоступен в России — vc.ru) — в нём есть фотографии устройств, видео, интервью, презентации, наброски дизайнеров и другое. Он охватывает период с 1990-х по 2017 год.Набросок «раскладушки», 1996 год. Источник здесь и далее — архив дизайнов Nokia На сайте все данные расположены либо в видео схемы, либо в виде временной линии. Можно выставить фильтры: например, оставить только устройства.Архив в виде схемыАрхив в виде таймлайна Примеры фотографий в архиве#новости #nokia
Немцам надо брать пример. Скоро им тоже подобные музеи понадобятся в большом количестве.
Интересно, а есть ли в архиве информация о том, почему Nokia так резко упала? Было бы любопытно узнать, какие ошибки были допущены и какие уроки можно извлечь из этого опыта. Ведь Nokia была одним из лидеров рынка мобильных телефонов.
Вряд ли. Так как тема частично политическая для финов.
1. Поздно поверили в успех форм фактора айфона и иос с андроидом, гнули свою линию и устаревший симбиан
2. Ошибки топ менеджмента и неудачные (все же надеюсь это было не злонамеренно) ставленники Майкрософта
Не могу найти. Когда-то была статья в интернете: взгляд сотрудника изнутри на Nokia. Там раскрывались проблемы руководства и почему просрали все полимеры. Элоп лишь добил.
нашёл :)
https://habr.com/ru/articles/171325/
Отказались от meego в пользу windows phone, Элоп как засланный казачок погубил компанию
Много причин, вот есть на ютубе ролик https://www.youtube.com/watch?v=2zAlmX7g1IQ и ещё их таких несколько, но этот самый просматриваемый.
Секс.
Хоть у меня были только Эрикссоны.