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Евгения Евсеева
Дизайн

Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia

Больше 20 лет истории компании.

Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia
  • Архив можно посмотреть на сайте (может быть недоступен в России — vc.ru) — в нём есть фотографии устройств, видео, интервью, презентации, наброски дизайнеров и другое. Он охватывает период с 1990-х по 2017 год.
Набросок «раскладушки», 1996 год. Источник здесь и далее — архив дизайнов Nokia 
Набросок «раскладушки», 1996 год. Источник здесь и далее — архив дизайнов Nokia 
  • На сайте все данные расположены либо в видео схемы, либо в виде временной линии. Можно выставить фильтры: например, оставить только устройства.
Архив в виде схемы
Архив в виде схемы
Архив в виде таймлайна 
Архив в виде таймлайна 

Примеры фотографий в архиве

Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia
Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia
Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia
Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia
Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia
Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia
Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia
Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia
Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia
Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia
Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia
Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia
Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвящённый Nokia

#новости #nokia

1010
25 комментариев
Доктор Богомол Табогган

Немцам надо брать пример. Скоро им тоже подобные музеи понадобятся в большом количестве.

7
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Кот отца Пигидия

Интересно, а есть ли в архиве информация о том, почему Nokia так резко упала? Было бы любопытно узнать, какие ошибки были допущены и какие уроки можно извлечь из этого опыта. Ведь Nokia была одним из лидеров рынка мобильных телефонов.

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Камиль Харисян

Вряд ли. Так как тема частично политическая для финов.
1. Поздно поверили в успех форм фактора айфона и иос с андроидом, гнули свою линию и устаревший симбиан
2. Ошибки топ менеджмента и неудачные (все же надеюсь это было не злонамеренно) ставленники Майкрософта

7
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Sergei Timofeyev

Не могу найти. Когда-то была статья в интернете: взгляд сотрудника изнутри на Nokia. Там раскрывались проблемы руководства и почему просрали все полимеры. Элоп лишь добил.
нашёл :)
https://habr.com/ru/articles/171325/

habr.com
То, чего еще никто не писал про Нокиа, Элопа и горящую платформу
2
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Сергей Смелов

Отказались от meego в пользу windows phone, Элоп как засланный казачок погубил компанию

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Дарья Соболева

Много причин, вот есть на ютубе ролик https://www.youtube.com/watch?v=2zAlmX7g1IQ и ещё их таких несколько, но этот самый просматриваемый.

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Филипп Гаврилов

Секс.
Хоть у меня были только Эрикссоны.

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