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Дизайн
Рая Хачатрян

Умер модельер и основатель бренда Pierre Cardin Пьер Карден Статьи редакции

Ему было 98 лет.

Умер французский модельер Пьер Карден, сообщает агентство AFP. Семья художника сообщила изданию, что он скончался утром в больнице Americain de Paris в пригороде Парижа.

Пьер Карден родился в Италию, но переехал с семьей во Францию, когда ему было два года. В 1950 году основал собственный дом моды, а затем расширял ее — основал бренд парфюмерии и открыл мебельный бутик.

В 1981 году купил ресторан Maxim's и одноименную торговую марку. Карден открыл филиалы ресторана в Монте-Карло, Пекине, Женеве, Токио, Шанхае, Нью-Йорке и Брюсселе.

#новость

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22 22 комментария
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Василий Степанов

17

98 лет..еще бы жить и жить.

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Gosoo Gosoo

Василий
1

Совсем мальчик

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Sergei Timofeyev

Василий
0

Молодой такой!

Ответить

Владимир Зоркин

3

Печальная новость, заметил в последнее время, много народу (известных) людей в том числе уходят под конец года...
Прискорбно это все ...

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Артём А.

Владимир
4

Да, тоже заметил что прекрасные люди, образцы для подражания, еще жившие в прошлые лета, умирают. И с каждым годом число мертвых только растет....

Ответить

Lena *

Артём
1

Знаете, это просто возраст 😎Люди умирали всегда и хороших среди них было столько же, сколько и плохих(нет, я лично верю, что хороших больше:) Но с возрастом, с жизненным опытом, начинаешь это замечать. Ведь в 16 лет мы все бессмертны, как правило😎и "впереди вся жизнь" 🥳😁и если кто умрёт мы и не заметим.Но, тем не менее, люди уходят. Это жизнь 🤔
Вроде НГ шагает по стране, а тянет пофилософствовать🧐Возраст никак🤦‍♀️😂😂

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Lena *

Владимир
1

Крайне часто под конец года многие уходят. Не знаю с чем связано(без привязки ко всяким страстям и прметам:))) Но.. Тенденция, однако😏Конец года, конец жизни-подведение итогов.. 🤔

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Владимир Зоркин

Lena
0

Вот вот , но последние годы все больше и больше :(

Ответить

Aleksandr Dubrovin

Владимир
0

Чего печалиться? Естественный ход событий

Ответить

Владимир Зоркин

Aleksandr
0

Да, но все же , все конечно...

Ответить

Wera Ferat

3

Когда люди уходят.. всегда печально, а, если еще  известные и почитаемые - вдвойне...

Ответить

Артём А.

Wera
0

в некоторых случаях втройне...

Ответить

Lena *

3

М-да.. Из высокой моды ушли многие корифеи и по-настоящему талантливые художники... Уходит эпоха haute couture(

Ответить

Артём А.

Lena
0

помянем 🍻

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Тесный единорожек88

1

Тут бы до 50 дотянуть... 

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Bill Smith

Тесный
0

Тут бы до 20...

Ответить

Тесный единорожек88

Bill
1

Размер не главное - опыт важнее -) 

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Nik N

Тесный
0

Прости за интимный вопрос, что ты там у себя до 50 тянешь?) Можно без фото, поверю на слово)

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Тесный

Nik
0

Лямку жизни тяну)) 

Ответить

Nik N

Тесный
0

Серьезный человек )

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Комментарий удален

Владислав

0

Хорошие трусы выпускал

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Ярослав Шенцов

Владислав
1

Да и в гульфике  "новичка"  нет.....
Не то, что в ""handwash by FSB " )))))

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