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Умер модельер и основатель бренда Pierre Cardin Пьер Карден Статьи редакции
Ему было 98 лет.
Умер французский модельер Пьер Карден, сообщает агентство AFP. Семья художника сообщила изданию, что он скончался утром в больнице Americain de Paris в пригороде Парижа.
Пьер Карден родился в Италию, но переехал с семьей во Францию, когда ему было два года. В 1950 году основал собственный дом моды, а затем расширял ее — основал бренд парфюмерии и открыл мебельный бутик.
В 1981 году купил ресторан Maxim's и одноименную торговую марку. Карден открыл филиалы ресторана в Монте-Карло, Пекине, Женеве, Токио, Шанхае, Нью-Йорке и Брюсселе.
98 лет..еще бы жить и жить.
Печальная новость, заметил в последнее время, много народу (известных) людей в том числе уходят под конец года...
Прискорбно это все ...
Знаете, это просто возраст 😎Люди умирали всегда и хороших среди них было столько же, сколько и плохих(нет, я лично верю, что хороших больше:) Но с возрастом, с жизненным опытом, начинаешь это замечать. Ведь в 16 лет мы все бессмертны, как правило😎и "впереди вся жизнь" 🥳😁и если кто умрёт мы и не заметим.Но, тем не менее, люди уходят. Это жизнь 🤔
Вроде НГ шагает по стране, а тянет пофилософствовать🧐Возраст никак🤦♀️😂😂
Чего печалиться? Естественный ход событий
Когда люди уходят.. всегда печально, а, если еще известные и почитаемые - вдвойне...
М-да.. Из высокой моды ушли многие корифеи и по-настоящему талантливые художники... Уходит эпоха haute couture(
Тут бы до 20...
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Хорошие трусы выпускал
Да и в гульфике "новичка" нет.....
Не то, что в ""handwash by FSB " )))))
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