Режиссёр, не умевший проектировать, создал макет таблетницы за несколько дней в бесплатной программе, другие пользователи его доработали и напечатали на 3D-принтере.

{"id":211576,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/211576-tiktok-soobshchestvo-sozdalo-tabletnicu-dlya-lyudey-s-boleznyu-parkinsona-ottuda-legko-dostat-tabletku-kogda-tryasutsya-ruki","title":"TikTok-\u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u043e \u0442\u0430\u0431\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0434\u043b\u044f \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0441 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044c\u044e \u041f\u0430\u0440\u043a\u0438\u043d\u0441\u043e\u043d\u0430: \u043e\u0442\u0442\u0443\u0434\u0430 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u0431\u043b\u0435\u0442\u043a\u0443, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0442\u0440\u044f\u0441\u0443\u0442\u0441\u044f \u0440\u0443\u043a\u0438","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/design\/211576-tiktok-soobshchestvo-sozdalo-tabletnicu-dlya-lyudey-s-boleznyu-parkinsona-ottuda-legko-dostat-tabletku-kogda-tryasutsya-ruki","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/design\/211576-tiktok-soobshchestvo-sozdalo-tabletnicu-dlya-lyudey-s-boleznyu-parkinsona-ottuda-legko-dostat-tabletku-kogda-tryasutsya-ruki&title=TikTok-\u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u043e \u0442\u0430\u0431\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0434\u043b\u044f \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0441 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044c\u044e \u041f\u0430\u0440\u043a\u0438\u043d\u0441\u043e\u043d\u0430: \u043e\u0442\u0442\u0443\u0434\u0430 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u0431\u043b\u0435\u0442\u043a\u0443, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0442\u0440\u044f\u0441\u0443\u0442\u0441\u044f \u0440\u0443\u043a\u0438","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/design\/211576-tiktok-soobshchestvo-sozdalo-tabletnicu-dlya-lyudey-s-boleznyu-parkinsona-ottuda-legko-dostat-tabletku-kogda-tryasutsya-ruki&text=TikTok-\u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u043e \u0442\u0430\u0431\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0434\u043b\u044f \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0441 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044c\u044e \u041f\u0430\u0440\u043a\u0438\u043d\u0441\u043e\u043d\u0430: \u043e\u0442\u0442\u0443\u0434\u0430 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u0431\u043b\u0435\u0442\u043a\u0443, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0442\u0440\u044f\u0441\u0443\u0442\u0441\u044f \u0440\u0443\u043a\u0438","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/design\/211576-tiktok-soobshchestvo-sozdalo-tabletnicu-dlya-lyudey-s-boleznyu-parkinsona-ottuda-legko-dostat-tabletku-kogda-tryasutsya-ruki&text=TikTok-\u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u043e \u0442\u0430\u0431\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0434\u043b\u044f \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0441 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044c\u044e \u041f\u0430\u0440\u043a\u0438\u043d\u0441\u043e\u043d\u0430: \u043e\u0442\u0442\u0443\u0434\u0430 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u0431\u043b\u0435\u0442\u043a\u0443, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0442\u0440\u044f\u0441\u0443\u0442\u0441\u044f \u0440\u0443\u043a\u0438","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/design\/211576-tiktok-soobshchestvo-sozdalo-tabletnicu-dlya-lyudey-s-boleznyu-parkinsona-ottuda-legko-dostat-tabletku-kogda-tryasutsya-ruki","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=TikTok-\u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u043e \u0442\u0430\u0431\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0434\u043b\u044f \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0441 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044c\u044e \u041f\u0430\u0440\u043a\u0438\u043d\u0441\u043e\u043d\u0430: \u043e\u0442\u0442\u0443\u0434\u0430 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u0431\u043b\u0435\u0442\u043a\u0443, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0442\u0440\u044f\u0441\u0443\u0442\u0441\u044f \u0440\u0443\u043a\u0438&body=https:\/\/vc.ru\/design\/211576-tiktok-soobshchestvo-sozdalo-tabletnicu-dlya-lyudey-s-boleznyu-parkinsona-ottuda-legko-dostat-tabletku-kogda-tryasutsya-ruki","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 142 просмотров

Пересказ материала The Verge.

TikTok-аккаунт Джимми Чхве полон видео, типичных для опытного спортсмена: отжимания на одной руке, канат, планки с весом. Но если приглядеться, можно заметить, что перед упражнениями у него трясутся руки. У Чхве — болезнь Паркинсона, расстройство центральной нервной системы, которое и провоцирует тремор.

«Пользователи смотрят на мои тренировки, которые большинство не сможет повторить, но я часто показываю и то, с чем испытываю трудности в обычной жизни», — рассказывает Чхве. Ему нелегко завязать шнурки, застегнуть рубашку или взять таблетку.

С таблетками от тремора особенно сложно. Они маленькие, и взять их трясущимися руками непросто. В конце декабря 2020 года Чхве в одном из роликов показал, как сложно ему выхватить таблетку из таблетницы. Видео быстро разошлось: дизайнеры, инженеры из TikTok загорелись идеей создать контейнер для таблеток, который был бы удобен людям с тремором или другими проблемами с моторикой.

Ролик попал в рекомендации к режиссеру Брайану Олдриджу. Прежде он не занимался проектированием, но проблема Чхве так сильно его тронула, что Олдридж тут же начал искать решение.

Один из первых экскизов Олдриджа для таблетницы Brian Alldridge

У Олдриджа был опыт в графическом дизайне, но не в трехмерном моделировании. Он изучил бесплатную программу Fusion 360 и спустя несколько дней опубликовал TikTok, где рассказал про таблетницу с более удобным дизайном. Её нижняя часть вращается и направляет таблетку в жёлоб, откуда ее легко достать.

{"url":"https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=vc","place":"between_entry_blocks","site":"vc","settings":{"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}},"isModerator":false}

У Олдриджа не было 3D-принтера, так что он начал искать через TikTok кого-то, кто распечатал бы контейнер. На следующий день пользователь проснулся знаменитым: его ролик набрал тысячи просмотров, желающих распечатать таблетницу оказалось множество.

Олридж опасался, что дизайн плох и не сработает. Отчасти так и произошло: основание не вращалось, детали плохо прилегали друг к другу. Но обладатель 3D-принтера и пользователь TikTok Энтони Сандерсон доработал конструкцию.

Потом подключились и другие энтузиасты: они исправили проблемы с печатью и сделали так, чтобы из контейнера не высыпались таблетки. Хотя пользователи продолжают вносить улучшения, таблетницу уже можно использовать и продавать.

The Verge отмечает: иногда разработчики настолько увлечены помощью людям с инвалидностью, что забывают с ними консультироваться. «Часто что-то создают для нас, а не вместе с нами», — делится мнением Поппи Гринфилд, консультант по инклюзивности в Open Style Lab. Эта некоммерческая организация помогает в создании инклюзивного дизайна.

Но команда, создававшая таблетницу, общалась с Чхве на протяжении всей разработки: ему присылали прототипы и просили обратную связь.

Сам спортсмен в восторге от таблетницы с того момента, как получил первый прототип. С ней взять таблетку стало намного быстрее и психологически легче. Стресс ухудшает симптомы болезни Паркинсона, но с новым контейнером «переживания ушли», объясняет Чхве.

Инженер-технолог Дэвид Экслер стал рассылать таблетницы и другим людям. Он организовал фандрайзинговую кампанию в TikTok, чтобы поддержать фонд Майкла Джея Фокса (актер, сыгравший Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», борется с болезнью Паркинсона). Таблетница стоит $5, и деньги с продаж инженер перечисляет в фонд.

Экслер уже достиг первоначальной цели в 50 таблетниц и хочет и дальше продавать их. Инженер даже купил второй 3D-принтер, чтобы справиться со спросом, и вложил свои деньги в распечатку и доставку.

Пока Экслер, Сандерсон и другие продолжают печатать таблетницы, Олдридж работает над тем, чтобы запатентовать дизайн и запустить контейнер в массовое производство. Он планирует разместить модель для 3D-печати в свободном доступе, чтобы НКО могли самостоятельно печатать таблетницы.

Пятая итерация дизайна, которую создал Экслер на основе идеи Олбриджа, останется доступной для всех желающих. «Патент не запрещает мне или кому бы то ни было распечатывать именно эту модель, менять её и рассылать нуждающимся», — поясняет Экслер.

Готовые к сборке элементы таблетницы Antony Sanderson

Олдридж расстроен тем, что многие обращаются к нему, желая заработать. Однако его цель и цель вовлечённых в проект людей — дать эти таблетницы тем, чью жизнь они улучшат, по самой низкой цене.

Цена — весомый фактор для людей с инвалидностью, которые часто сталкиваются со «скрытым налогом»: необходимые товары очень дорогие и не покрываются страховкой. Но проекты от сообщества помогут решить эту проблему, объясняет Поппи Гринфилд.

И Гринфилд, и Чхве уверены, что идея с таблетницами — отличный пример того, как полезны социальные медиа. В случае с коммьюнити-проектами для людей с инвалидностью, по словам Гринфилда, «привлечь внимание обычных разработчиков довольно трудно. TikTok помогает в этом, завлекает людей благодаря тому, что все очень наглядно».

Джимми Чхве думает, что скорость распространения контента в TikTok может сыграть большую роль в решении проблем людей с инвалидностью, на которые обычно не обращают внимания. «Не стоит ждать рыцаря без страха и упрека, чтобы он нас спас, мы можем сами изменить мир», — говорит он.

В случае самого Чхве, его способность бороться за себя дала старт проекту, реализованному за несколько дней. Темп изумил его: Чхве привык, что продукты для пациентов с болезнью Паркинсона обычно годами разрабатывают и тестируют.