LoveFrom Джони Айва и японский бренд Balmuda выпустили портативный морской фонарь за $4800

В продажу поступит 1000 экземпляров. Источник: BalmudaФонарь Sailing Lantern весит около 1,5 кг. Он изготовлен из полированной нержавеющей стали с позолоченной защитой LED-лампы. Последняя выполнена из текстурированного стекла с «гальваническим покрытием».Сверху — ремешок из полиэстера, устойчивый к воздействию соли, масла и ультрафиолета.Устройство защищено от воды и пыли по стандарту IP67 (выдержит погружение в воду на глубину до 1 м). Оно «легко» разбирается и рассчитано на переработку по истечении срока службы.Источник: BalmudaСвет фонаря напоминает «тепло пламени» в керосиновой лампе, говорят создатели. Яркостью и оттенком можно управлять с помощью регулятора.Литиевая батарея обеспечивает до 150 часов непрерывной работы при минимальной яркости и до четырёх часов при максимальной. Для зарядки нужен кабель USB-C. Источник: BalmudaДжони Айв рассказал, что с детства увлекается парусным спортом и хотел разработать фонарь специально для морских условий.Фонарь выпустят ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. Его будут продавать в магазинах Balmuda в Японии и США, а также в интернете с доставкой в Корею и Европу. Цена — $4800 (около 400 тысяч рублей по курсу ЦБ на 29 сентября 2025 года).В комплекте с лампой идёт шнурок, руководство пользователя и чистящая салфетка. #новости #джониайв