Таня Боброва
Дизайн

PepsiCo провела первый почти за 25 лет ребрендинг и сменила логотип головной компании

И добавила лозунг: «Еда. Напитки. Улыбки».

Источник здесь и далее: PepsiCo
  • Корпоративный бренд оставался неизменным на протяжении почти 25 лет, хотя бизнес вырос, отметила компания. Чтобы подчеркнуть эти изменения и будущие, она обновила фирменный стиль.
  • Кроме того, компания хотела отразить разнообразие портфеля своих брендов: по её данным, только 21% потребителей смогли назвать какой-либо бренд PepsiCo, помимо Pepsi. Всего у компании свыше 500 брендов, включая Lay's, poppi, Cheetos, Doritos, Mountain Dew и другие.
  • Компания уже обновила логотип на своём сайте и в соцсетях. Постепенно его обновят на всех рынках — от упаковки продуктов и напитков до вывесок.
В центр логотипа компания поместила букву “p” как отсылку к своему наследию. Её окружают стилизованная капля воды — направление напитков, злаки — еда, улыбка
В центр логотипа компания поместила букву “p” как отсылку к своему наследию. Её окружают стилизованная капля воды — направление напитков, злаки — еда, улыбка

