Стартап Dr Fonts выпустил генератор шрифтов по изображению и текстовому описанию

В сервисе также есть функции редактирования.Примеры сгенерированных шрифтов, вариантов редактирования и баннеров с ними. Например, нейросеть может добавить 3D-эффект к винтажному шрифту и поменять палитру. Источник: Dr FontsИИ-помощник Dr Fonts создаёт шрифты из PNG-файлов — например, можно прикрепить эскиз одной буквы, а нейросеть сгенерирует остальные в таком же стиле. Также доступно создание шрифтов по текстовым подсказкам.Генерация шрифта по изображению. Источник: Dr FontsНа платформе есть инструменты для создания палитры, редактирования получившихся символов и работы с постерами. Сгенерированные шрифты можно использовать в коммерческих проектах без ограничений.Dr Fonts пока находится на стадии бета-тестирования. В комментариях пользователи пишут, что нейросеть может неверно воспроизводить текст из запроса.Бесплатно сервис доступен один день. Дальше понадобится подписка. Тариф Starter стоит $30 в месяц (2415 рублей по курсу ЦБ на 31 октября 2025 года), в нём есть ограничения на число запросов ИИ-помощнику и генератору цветовой палитры, можно создать до трёх папок для проектов. В плане Creator за $60 в месяц (4830 рублей) доступно до шести папок. Тариф Founder за $100 (8050 рублей) рекомендуют использовать дизайн-студиям и типографиям, в нём нет ограничений.#новости #ии