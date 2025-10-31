Стартап Dr Fonts выпустил генератор шрифтов по изображению и текстовому описанию

На платформе есть инструменты для создания палитры, редактирования получившихся символов и работы с постерами. Сгенерированные шрифты можно использовать в коммерческих проектах без ограничений.

Бесплатно сервис доступен один день. Дальше понадобится подписка. Тариф Starter стоит $30 в месяц (2415 рублей по курсу ЦБ на 31 октября 2025 года), в нём есть ограничения на число запросов ИИ-помощнику и генератору цветовой палитры, можно создать до трёх папок для проектов. В плане Creator за $60 в месяц (4830 рублей) доступно до шести папок. Тариф Founder за $100 (8050 рублей) рекомендуют использовать дизайн-студиям и типографиям, в нём нет ограничений.

