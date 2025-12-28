Популярное
Ася Карпова
Дизайн

Samsung представил линейку интерьерных колонок Music Studio совместно с парижским дизайнером

Их покажут на CES 2026.

Источник здесь и далее: Samsung
  • Компания показала концепты колонок Music Studio 5 и Music Studio 7 с поддержкой Wi-Fi, которые представит на Международной выставке потребительской электроники CES 2026. Она пройдёт с 6 по 9 января.
  • Колонки создали вместе с французским дизайнером Эрваном Буруллеком, который работает в том числе с предметами мебели. Если раньше Samsung «прятала» устройства, как, например, в линейке телевизоров Frame в виде фоторамок, то в этот раз колонки сделали частью интерьера, пишет The Verge.
  • Music Studio 5 — более компактная модель с одним 4-дюймовым динамиком и двумя высокочастотными.
Samsung представил линейку интерьерных колонок Music Studio совместно с парижским дизайнером
  • Music Studio 7 — 3.1.1-канальная акустическая система, которая может работать как отдельная колонка или в паре с совместимыми Wi-Fi-колонками и телевизорами Samsung. Она поддерживает технологию Dolby Atmos.
Samsung представил линейку интерьерных колонок Music Studio совместно с парижским дизайнером

#новости

