Samsung представил линейку интерьерных колонок Music Studio совместно с парижским дизайнером

Их покажут на CES 2026.Источник здесь и далее: SamsungКомпания показала концепты колонок Music Studio 5 и Music Studio 7 с поддержкой Wi-Fi, которые представит на Международной выставке потребительской электроники CES 2026. Она пройдёт с 6 по 9 января.Колонки создали вместе с французским дизайнером Эрваном Буруллеком, который работает в том числе с предметами мебели. Если раньше Samsung «прятала» устройства, как, например, в линейке телевизоров Frame в виде фоторамок, то в этот раз колонки сделали частью интерьера, пишет The Verge.Music Studio 5 — более компактная модель с одним 4-дюймовым динамиком и двумя высокочастотными.Music Studio 7 — 3.1.1-канальная акустическая система, которая может работать как отдельная колонка или в паре с совместимыми Wi-Fi-колонками и телевизорами Samsung. Она поддерживает технологию Dolby Atmos.#новости