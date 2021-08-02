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Дизайн
Nazigul Jusupova

IKEA представила свой первый «умный» очиститель воздуха, встроенный в журнальный столик Статьи редакции

Устройство поступит в продажу в октябре.

26 26 комментариев
1782 просмотров

Компания представила два устройства Starkvind: напольный очиститель воздуха и модель для столиков, которые стоят $129 и $189 соответственно, пишет Engadget.

Отдельно нужно приобрести доступ к системе «умного» дома для управления устройством за $35. Оба очистителя IKEA состоят из трёх фильтров для очистки воздуха от крупных частиц, таких как волосы и пыль, 99,5% более мелких частиц в воздухе размером 1/400 миллиметра, загрязняющих веществ, таких как формальдегид, и от неприятных запахов.

Модель для столиков за $189 IKEA
Напольный очиститель за $129 IKEA

Устройства Starkvind имеют пять разных скоростей вращения вентилятора, которыми можно управлять через приложение IKEA Home. Также работу вентиляторов можно запланировать. Встроенный датчик сам определит скорость вентилятора в зависимости от объёма мелких частиц в воздухе, а пользователь сможет посмотреть эти данные в приложении.

Starkvind будет в чёрном и белом цветах, а столики — в тёмном или светлом. Устройство появится в магазинах IKEA и на сайте ритейлера в октябре 2021 года.

#новости #ikea

26 26 комментариев
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7
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26 комментариев
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Хозяин

4

Все очистители воздуха без притока внешнего воздуха - бесполезная чушь.
С притоком (бризеры Ксаоми или Тион) - вещь и лучшее вложение денег для аллергика.

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Andrey Trifonov

Хозяин
–12

Бесполезный тут только ты

Ответить

Хозяин

Andrey
0

А ты где пригодился?

Ответить

Igor Shkarin

Andrey
0

Ты как с хозяином разговариваешь, дщерь? Падай ниц. 

Ответить

Igor Shkarin

Хозяин
0

А что за бризеры? Можно ссылку и название?

Ответить

Хозяин

Igor
0

Я во всех спальнях вот такие повесил: https://xn--90aifdm6al.xn--p1ai/blog/obzor-brizera-xiaomi-mjxfj-300-g1

Эта весна была первой весной без аллергии за всю жизнь. До этого каждую весну было 3 недели ада - задыхался по ночам. Аллергия на берёзу.

Ответить

NNM ASSN

Хозяин
0

Не соглашусь.
Живя в стране с очень херовым качеством воздуха и общей системой кондиционирования, очиститель стал спасением.

Ответить

Хозяин

NNM
0

Я тоже живу в регионе где зимой грязный воздух. Пробывал несколько очистителей с замерами загрязнения. Хоть какой-то толк от них есть только при наглухо закрытых окнах. Если хоть немного приоткрыть для проветривания - по моим замерам они становятся полностью бесполезными.
В офисе у меня центральная вентиляция со встроенными hepa-фильтрами. Там воздух чистый, только надо напоминать менять фильтры.

Ответить

Mytho Logie

2

Господи, я хочу умных людей вокруг себя. А мебель пусть остается мебелью: все оцифрованное, умное, само включает свет, само пылесосит. Уже даже не знаю, кто из нас умнее: аккуратный фантаик-пылесос или разгильдяй - я. 

Ответить

Mark Borisov

Mytho
1

Аха. Я вот умную лампу не смог подключить к телефону... слишком умная видимо.

Ответить

Дмитрий

2

Дизайн самого столика мягко говоря ... не очень. Выглядит так, как будто он с дачи престарелой пары. 

Ответить

Best Practice

1

Модель для столика выглядит мягко говоря старомодно

Ответить

Ivan Zenkov

0

Это же тупо вентилятор и кусок войлока 😂 ох уж эта IKEA

Ответить

Сергей Сергеев

Ivan
3

— сказал кожаный мешок с костями. 

Ответить

Антон Адамов

0

Скажи привет бесполезной технике 

Ответить

Mytho Logie

Антон
1

А понты как ? понты гнуть? об этом вы подумали? 

Ответить

Мамин Данила

0

А тумба будет из русского леса ?

Ответить

Хозяин

Мамин
1

из тополей-м

Ответить

Johnny Vorony

0

Для зимы незаменимая вещь, но как я понял воздух они не увлажняют, а это важно. Потратил около недели перед покупкой данного агрегата и вроде как нашел оптимальную модель, но ухода все равно за ней прилично.

Ответить

Илья Шишкунов

0

Выглядит ужасно, странно, что Икеа так плохо сделала 

Ответить

Андрей Исаев

0

А как сидеть за таким столом? Будет же дуть?

Ответить

Тесный колос

Андрей
0

Это же журнальный столик, за ним не сидят обычно

Ответить

Forium

0

Как идея, т.е. именно объединить журнальный\прикроватный столик с очистителем воздуха - очень даже круто. Вот только, думаю что дизайн стола и модуля очистителя под ним стоило бы другой продумать.
+ Учитывая стоимость и крайне скудное описание непосредственно очистителя - там он максимально простой из возможных. Т.е. почти полностью бесполезный :)

Кстати, а икеевский "умный дом" синхронится с Google Home? А то, мало того, что нужно доп.девайс брать, так ещё и вдруг доп. приложение нужно.

Ответить

Макс Левен

0

Поработать над дизайном и может что-то интересное получиться. Ведь сама идея хорошая.

Ответить

Ilya Z

0

Бесполезная херовина,  канальный вентилятор за 50$ и фильтр тонкой очистки будет в разы эффективнее.

Ответить

Алексей Любимов

0

икеа, гугл хоум это все, конечно, говно.

Но сама идея очень неплоха. Если взять что то вроде сяомского очистителя и приличный столик, то вполне можно сделать все по уму.

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