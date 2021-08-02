IKEA представила свой первый «умный» очиститель воздуха, встроенный в журнальный столик Статьи редакции
Устройство поступит в продажу в октябре.
Компания представила два устройства Starkvind: напольный очиститель воздуха и модель для столиков, которые стоят $129 и $189 соответственно, пишет Engadget.
Отдельно нужно приобрести доступ к системе «умного» дома для управления устройством за $35. Оба очистителя IKEA состоят из трёх фильтров для очистки воздуха от крупных частиц, таких как волосы и пыль, 99,5% более мелких частиц в воздухе размером 1/400 миллиметра, загрязняющих веществ, таких как формальдегид, и от неприятных запахов.
Устройства Starkvind имеют пять разных скоростей вращения вентилятора, которыми можно управлять через приложение IKEA Home. Также работу вентиляторов можно запланировать. Встроенный датчик сам определит скорость вентилятора в зависимости от объёма мелких частиц в воздухе, а пользователь сможет посмотреть эти данные в приложении.
Starkvind будет в чёрном и белом цветах, а столики — в тёмном или светлом. Устройство появится в магазинах IKEA и на сайте ритейлера в октябре 2021 года.
Все очистители воздуха без притока внешнего воздуха - бесполезная чушь.
С притоком (бризеры Ксаоми или Тион) - вещь и лучшее вложение денег для аллергика.
Бесполезный тут только ты
А что за бризеры? Можно ссылку и название?
Я во всех спальнях вот такие повесил: https://xn--90aifdm6al.xn--p1ai/blog/obzor-brizera-xiaomi-mjxfj-300-g1
Эта весна была первой весной без аллергии за всю жизнь. До этого каждую весну было 3 недели ада - задыхался по ночам. Аллергия на берёзу.
Я тоже живу в регионе где зимой грязный воздух. Пробывал несколько очистителей с замерами загрязнения. Хоть какой-то толк от них есть только при наглухо закрытых окнах. Если хоть немного приоткрыть для проветривания - по моим замерам они становятся полностью бесполезными.
В офисе у меня центральная вентиляция со встроенными hepa-фильтрами. Там воздух чистый, только надо напоминать менять фильтры.
Господи, я хочу умных людей вокруг себя. А мебель пусть остается мебелью: все оцифрованное, умное, само включает свет, само пылесосит. Уже даже не знаю, кто из нас умнее: аккуратный фантаик-пылесос или разгильдяй - я.
Аха. Я вот умную лампу не смог подключить к телефону... слишком умная видимо.
Дизайн самого столика мягко говоря ... не очень. Выглядит так, как будто он с дачи престарелой пары.
Это же тупо вентилятор и кусок войлока 😂 ох уж эта IKEA
Скажи привет бесполезной технике
Для зимы незаменимая вещь, но как я понял воздух они не увлажняют, а это важно. Потратил около недели перед покупкой данного агрегата и вроде как нашел оптимальную модель, но ухода все равно за ней прилично.
А как сидеть за таким столом? Будет же дуть?
Как идея, т.е. именно объединить журнальный\прикроватный столик с очистителем воздуха - очень даже круто. Вот только, думаю что дизайн стола и модуля очистителя под ним стоило бы другой продумать.
+ Учитывая стоимость и крайне скудное описание непосредственно очистителя - там он максимально простой из возможных. Т.е. почти полностью бесполезный :)
Кстати, а икеевский "умный дом" синхронится с Google Home? А то, мало того, что нужно доп.девайс брать, так ещё и вдруг доп. приложение нужно.
Поработать над дизайном и может что-то интересное получиться. Ведь сама идея хорошая.
Бесполезная херовина, канальный вентилятор за 50$ и фильтр тонкой очистки будет в разы эффективнее.
икеа, гугл хоум это все, конечно, говно.
Но сама идея очень неплоха. Если взять что то вроде сяомского очистителя и приличный столик, то вполне можно сделать все по уму.
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