В Figma добавили инструмент Motion для анимации, слои кода, а для ИИ-агента — «навыки», плагины и сторонние подключения

Figma Motion уже доступен в бета-версии, остальные обновления выйдут позже.Инструмент Motion. Источник: Figma Figma представила обновления сервиса на конференции Config 2026. Инструмент для анимации Figma Motion встроили в основной холст вместе с режимами Design, Draw и Dev. Можно больше не переключаться в After Effects.В разделе Motion есть шкала-таймлайн, на которой можно перетаскивать слои, настраивать время срабатывания эффекта, редактировать ключевые кадры. Доступны готовые стили анимации, например затухание или масштабирование, которые можно доработать. Также добавили режим комментирования для совместной работы. Это обновление доступно в бета-версии подписчикам платных планов: Professional, Organization и Enterprise.Среди других новых функций — слои для написания и редактирования кода бэкенда, встроенные в общий холст. Компания считает, что на фоне распространения ИИ-агентов код стоит рассматривать как любой другой элемент дизайна. Слои станут доступны в июле 2026 года. Для тестирования нужно записаться в лист ожидания.ИИ-помощника Figma сделали доступным для всех платных подписчиков. Он «понимает» дизайн-холст и даёт подсказки по проекту.Компания также добавила «навыки», которые можно автоматически создать на основе рабочего процесса с учётом специфики конкретного проекта. Доступно в индивидуальных и корпоративных планах для команд. Коннекторы позволяют агенту обращаться к сторонним инструментам, например, добавили поддержку Notion, Slack, Granola, Hex, GitHub и Atlassian.Чтобы создать плагин (готовую автоматизацию с учётом навыков и подключённых приложений), нужно текстом описать ИИ-агенту, как действовать и какие инструменты использовать. Знания для ручного подключения API не понадобятся.Создание шейдеров теперь можно автоматизировать — попросить ИИ-агента текстом или прикрепить картинку-референс. Эффект преобразует материалы, которые уже есть в слое.Источник: FigmaFigma Weave — формат холста с «узлами», где можно создать рабочие процессы с ИИ-моделями для генерации картинок и дизайнов, а также ассетами. «Узлы» можно перемещать и редактировать. Инструмент доступен во всех платных планах. «Скоро» обещают добавить возможность публиковать готовый рабочий процесс для членов команды в корпоративном плане.Евгения ЕвсееваAI07.05.2025Figma представила ИИ-функции для создания сайтов и приложений А также сервис для маркетологов и векторный редактор.#новости