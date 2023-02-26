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Дизайн
Маша Цепелева

Nokia обновила логотип впервые за 60 лет Статьи редакции

Компания хочет уйти от ассоциации с мобильными телефонами и перезапустить бренд.

3898 просмотров
  • О планах изменить логотип рассказал гендиректор Nokia Пекка Лундмарк. «Раньше мы ассоциировались со смартфонами, а теперь мы компания с технологиями для бизнеса», — процитировало агентство Bloomberg.
  • Новый логотип состоит из пяти фигур, образующих слово Nokia. Фирменный синий цвет заменили на другой диапазон цветов в зависимости от использования.

Мы хотим перезапустить бренд и уделить больше внимания 5G-сетям и промышленной цифровизации. Это кардинально отличается от ассоциации с устаревшими мобильными телефонами.

Пекка Лундмарк
  • По данным Reuters, это первое изменения логотипа компании почти за 60 лет.
Предыдущий логотип Nokia

#новость #nokia

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108 комментариев
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 Artur Kuramshin

Прощай ))

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Телефонный пришелец

звук(

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5 комментариев
AutoBuy.by

ну если nokia отказалась, то можно взять другим компаниям

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1 комментарий
unknown
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Герман Манвелов

Это вам не Кия
Тоже об этом подумал

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1 комментарий
Максим Горький

Перепись старперов в комментах.

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memesismylife

Снизу уже перепись идёт по любимым моделям)

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1 комментарий
Перечитатель

Намек, что компания развалилась

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Артем Жаров

А у меня проассоциировалось с потерянными пакетами. Для конторы про связь - ну хз.

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Перечитатель

Так и вижу сиуацию. Совет директоров:
- Boss: Бизнес разваливается, что будет делать? Предлагайте свои решения!
- CMO: А давайте сменим логотип
Bingo!

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Ware Wow

на самом деле у них все более менее,
это они просто с консюмерского ушли и у обывателя такое впечатление.

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3 комментария
Степан Фадеев

А почему вы думаете, что у них бизнес разваливается?

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Кристина Соколова

Вообще считается, что такие недописанные слова лучше запоминаются людьми, так как считываются не на уровне автопилота, а приходится домыслить. Например, у паромной компании Viking Line (как вырванный кусок лого: NG LI) часто используется вот такой вариант. Правда, ему уже лет 10. Так что вполне себе вариант, почему нет.

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bySashka
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Zloy Marketolog

Нет, у Викинга абсолютно нормальный полнотекстовый логотип. Просто на круглом стикере смотрелось бы убого, поэтому обрезали

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8 комментариев
Alex Flints

Кем считается?

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1 комментарий
wetmono

Это ошибочное, ни на чём не основанное суждение мамкиных маркетологов.

В целом, маркетинговые гипотезы в большинстве своём имеют очень мало общего с реальным миром. Если бы было по другому, маркетинг превратился бы в ремесло. Сейчас это скорее область догадок и блуждания в потьмах.

Понаделывают лого как у этих вот, а потом думают чего же так? Вроде всё как у них, а продаж нет.

А потому что там подвязки с Пекином через сейшелы и с Вашингтоном через Цюрих, а у тебя только картинки красивые.

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Слегка Придурковатый

Нечитабельная хуйня.

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Срочный корабль

Попробуй не прочитать

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4 комментария
Pavel Voronkov

Почему? Лохия, иностранцы могу видеть другое. Или Локиа

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3 комментария
Александр Смирнов

Верните мне мою 7610

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Срочный корабль

Я не брал.

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1 комментарий
Телефонный пришелец

и подруге 8800 верните, суки, которые у неё на Баррикадной его из рук дёрнули))

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Телефонный пришелец

а мне N75 и 6131

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Yerzhan Bolatbek

и мой 6300

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memesismylife

N72

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bySashka

А Вы молоды) 6310, в метро брал

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3 комментария
Alex

Без привязки к новости не связал бы данный логотип с названием Nokia. Возможно это именно тот эффект, который нужен компании.

А так похоже на какое-нибудь греческое слово «лосиа»

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Сергей Коновалов

Да, вообще, знаки больше, меньше, ноль, один :) чтоб на цифровой клаввиатуре можно было набирать :))

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memesismylife

О, прям реально греческие руны

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1 комментарий
Иван Егоров

Лося

Странная всё же вещь маркетинг, мне кажется, все те кто помнит, что Нокия это мобилы — никогда этого уже не забудут, а все те кто очень молод и вдруг не знал, то для них и старое лого было норм.

Но я понимаю, это их дело и их деньги
:)

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Wladimir

Странный тренд экономить на чёрточках)

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Юрий Б.

KN

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3 комментария
Victor

У KIA грамотно сделан, у Нокиа, как покусанный.

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Герман Манвелов

Фигня какая-то нечитаемая получается. Типа, модная и футуристичная. В принципе, там любые каракули можно нарисовать, всё равно никто не разберёт

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bySashka

Все хотят в технологии и футуризм) а нужно в продукт

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Sergey

вроде бы на обоих логотипах одинаково черточек, только первый в овале и с засечками

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Иван Иванов

Раньше логотип был тактильный, теперь стал колючий...

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Vasili Kubarev

Смотря, куда его себе засовывать.

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Zloy Marketolog

Ну такое. Дизайн ради дизайна

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Zloy Marketolog

Нокии бы уже перестать лезть в B2C и сосредоточиться тупо на железе для бизнеса.

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Срочный корабль

Мне нравится

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Life Expert

Какая-то азиатчина :/

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Срочный корабль

Прощай

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Станислав Назаров

Символично... Раздербанили компанию, что даже от букв оторвали куски.

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badResistor

л ю с я

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Иван Егоров

лося

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Майя Литвина

Лохия 🧐

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Dmitriy Filippov

Бкв не хвтио

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Eli

А как теперь это читается? Жопа?

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ZяZя

да, не каждый заметил

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Вадим К.

ЛО<IA

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lakoros

ЛОЛИА

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Vasili Kubarev

ЛОСИА

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2 комментария
Melissa Mata

Разумно. "Nokia" - моя первая смартфонная любовь, но... уже много лет я пользуюсь мобильными, выпущенными другой компанией. Так что даже у меня "Nokia" со смартфонами не ассоциируется.

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Vasili Kubarev

Мне нравится )) А кроме лого, у них что-нибудь будет?... Ах да, технологии для бизнеса, что бы это ни означало.

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Victor

Почтим эпоху лайком!

Хотя основание для такого шага достаточно разумное. Жаль, что Nokia не предприняла грамотных решений в своё время (после выхода iPhone в 2007), а возможно оно и к лучшему (maybe). На мой взгляд, сегодняшнее место Nokia занимает Xiaomi (огромный ассортимент и доступный прайс), но той души и теплоты в ней совершенно нет 😞

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Вася Пражкин

Правильней будет так:
Раньше мы ассоциировались со смартфонами, но всё просрали.

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Vasili Kubarev

Это коммент из России? Уж кто бы говорил.

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ZяZя

оления?

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Lexx Sky

Лоция?

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ZяZя

лосия

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Юрий Б.

NOKLA

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Никита Пономарев

новый не понравился

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Isoprene

Что за поломанный логотип? Куда дели половину от каждой буквы? Напоминает что-то вот такое, когда вывеска уже старая и некоторые буквы вывалились или перестали светиться

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Илитный Иксперт
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Золотой шмель

Лосиа?

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Золотой шмель

Или Лохия?

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Бублик static void

Да ну, локиа какая-то. Буквально символ что осталось после майков от компании.

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ilia

ЛОСИА

Ага

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Артем Пасько

Чет фигня, не нравится такой брендинг. И КИА фигово получилась и Нокиа.

Этот подход какой-то генеративный, танцующий от желания выделиться, а не от смыслов и миссии компании. Ну, по крайней мере, я так чувствую.

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