Nokia обновила логотип впервые за 60 лет Статьи редакции
Компания хочет уйти от ассоциации с мобильными телефонами и перезапустить бренд.
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- О планах изменить логотип рассказал гендиректор Nokia Пекка Лундмарк. «Раньше мы ассоциировались со смартфонами, а теперь мы компания с технологиями для бизнеса», — процитировало агентство Bloomberg.
- Новый логотип состоит из пяти фигур, образующих слово Nokia. Фирменный синий цвет заменили на другой диапазон цветов в зависимости от использования.
- По данным Reuters, это первое изменения логотипа компании почти за 60 лет.
Прощай ))
звук(
ну если nokia отказалась, то можно взять другим компаниям
Это вам не Кия
Тоже об этом подумал
Перепись старперов в комментах.
Снизу уже перепись идёт по любимым моделям)
Намек, что компания развалилась
А у меня проассоциировалось с потерянными пакетами. Для конторы про связь - ну хз.
Так и вижу сиуацию. Совет директоров:
- Boss: Бизнес разваливается, что будет делать? Предлагайте свои решения!
- CMO: А давайте сменим логотип
Bingo!
на самом деле у них все более менее,
это они просто с консюмерского ушли и у обывателя такое впечатление.
А почему вы думаете, что у них бизнес разваливается?
Вообще считается, что такие недописанные слова лучше запоминаются людьми, так как считываются не на уровне автопилота, а приходится домыслить. Например, у паромной компании Viking Line (как вырванный кусок лого: NG LI) часто используется вот такой вариант. Правда, ему уже лет 10. Так что вполне себе вариант, почему нет.
Нет, у Викинга абсолютно нормальный полнотекстовый логотип. Просто на круглом стикере смотрелось бы убого, поэтому обрезали
Кем считается?
Это ошибочное, ни на чём не основанное суждение мамкиных маркетологов.
В целом, маркетинговые гипотезы в большинстве своём имеют очень мало общего с реальным миром. Если бы было по другому, маркетинг превратился бы в ремесло. Сейчас это скорее область догадок и блуждания в потьмах.
Понаделывают лого как у этих вот, а потом думают чего же так? Вроде всё как у них, а продаж нет.
А потому что там подвязки с Пекином через сейшелы и с Вашингтоном через Цюрих, а у тебя только картинки красивые.
Нечитабельная хуйня.
Попробуй не прочитать
Почему? Лохия, иностранцы могу видеть другое. Или Локиа
Верните мне мою 7610
Я не брал.
и подруге 8800 верните, суки, которые у неё на Баррикадной его из рук дёрнули))
а мне N75 и 6131
и мой 6300
N72
А Вы молоды) 6310, в метро брал
Без привязки к новости не связал бы данный логотип с названием Nokia. Возможно это именно тот эффект, который нужен компании.
А так похоже на какое-нибудь греческое слово «лосиа»
Да, вообще, знаки больше, меньше, ноль, один :) чтоб на цифровой клаввиатуре можно было набирать :))
О, прям реально греческие руны
Лося
Странная всё же вещь маркетинг, мне кажется, все те кто помнит, что Нокия это мобилы — никогда этого уже не забудут, а все те кто очень молод и вдруг не знал, то для них и старое лого было норм.
Но я понимаю, это их дело и их деньги
:)
Странный тренд экономить на чёрточках)
KN
У KIA грамотно сделан, у Нокиа, как покусанный.
Фигня какая-то нечитаемая получается. Типа, модная и футуристичная. В принципе, там любые каракули можно нарисовать, всё равно никто не разберёт
Все хотят в технологии и футуризм) а нужно в продукт
вроде бы на обоих логотипах одинаково черточек, только первый в овале и с засечками
Раньше логотип был тактильный, теперь стал колючий...
Смотря, куда его себе засовывать.
Ну такое. Дизайн ради дизайна
Нокии бы уже перестать лезть в B2C и сосредоточиться тупо на железе для бизнеса.
Мне нравится
Какая-то азиатчина :/
Прощай
Символично... Раздербанили компанию, что даже от букв оторвали куски.
л ю с я
лося
Лохия 🧐
Бкв не хвтио
А как теперь это читается? Жопа?
да, не каждый заметил
ЛО<IA
ЛОЛИА
ЛОСИА
Разумно. "Nokia" - моя первая смартфонная любовь, но... уже много лет я пользуюсь мобильными, выпущенными другой компанией. Так что даже у меня "Nokia" со смартфонами не ассоциируется.
Мне нравится )) А кроме лого, у них что-нибудь будет?... Ах да, технологии для бизнеса, что бы это ни означало.
Почтим эпоху лайком!
Хотя основание для такого шага достаточно разумное. Жаль, что Nokia не предприняла грамотных решений в своё время (после выхода iPhone в 2007), а возможно оно и к лучшему (maybe). На мой взгляд, сегодняшнее место Nokia занимает Xiaomi (огромный ассортимент и доступный прайс), но той души и теплоты в ней совершенно нет 😞
Правильней будет так:
Раньше мы ассоциировались со смартфонами, но всё просрали.
Это коммент из России? Уж кто бы говорил.
оления?
Лоция?
лосия
NOKLA
новый не понравился
Что за поломанный логотип? Куда дели половину от каждой буквы? Напоминает что-то вот такое, когда вывеска уже старая и некоторые буквы вывалились или перестали светиться
Лосиа?
Или Лохия?
Да ну, локиа какая-то. Буквально символ что осталось после майков от компании.
ЛОСИА
Ага
Чет фигня, не нравится такой брендинг. И КИА фигово получилась и Нокиа.
Этот подход какой-то генеративный, танцующий от желания выделиться, а не от смыслов и миссии компании. Ну, по крайней мере, я так чувствую.