«Яндекс Музыка» провела ребрендинг впервые с 2014 года Статьи редакции
У сервиса изменился логотип, визуальный стиль, а также обновилась система рекомендаций.
- В новом логотипе «Яндекс Музыка» отказалась от общепринятых музыкальных ассоциаций (ноты), а центральным графическим элементом стал «яркий импульс», который символизирует «момент воодушевления пользователя от точно подобранной для него музыки», рассказали в компании.
- Изменения визуального стиля должны отразить переход на новый уровень персонализации, пояснила глава «Яндекс Музыки» в интервью Forbes Александра Сагалович. В частности, рекомендательная система «Моя волна» теперь использует «глубокие нейронные сети», чтобы понимать, как меняются музыкальные интересы пользователей, и прогнозировать варианты их развития.
- Главная страница сервиса стала полностью персональной. На ней отображаются индивидуально подобранные релизы и новые разделы — «В стиле» и «Встретились в Моей волне», где можно найти артистов, которых «слушатель открыл для себя благодаря системе персональных рекомендаций».
- Кроме того, в разделе «Коллекции» появилась специальная «Моя волна», которая проигрывает треки пользователя и подмешивает к ним новые композиции.
- Над новой айдентикой сервиса работали команда дизайна «Плюс Фантех» — одного из подразделений «Яндекса», а также дизайнер Вадик Мармеладов, дизайн-бюро «Щука» и студия шрифтов Contrast Foundry.
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Какая блевотина
Кал вроде, но я не эксперт
Яростно плюсую. На момент показалось, что сегодня 1 апреля, а не декабря
А библиотека как была скудной, так и остается
Один и тот же набор крутят уже пару лет
Может, стоит сделать упор над наполнением?
:)
Пару лет? Может что-то случилось?
солидарен
Они не смогут наполнение сделать нормальным. Только русской музыкой, но кому это надо. А вот дизайн ужасный высрать — это они могут :)
Не знаю, я слушаю, все норм. Наполнение зависит от многих факторов, включая авторские права.
А вот это неплохо))))
А вспышка - это лампочка проктолога. ))
Нужно было кучку говна нарисовать, если уж отказываться так отказываться.
Это называется
Мы не такие, мы другие
Какие?
Да хз какие
Другие!
….
В чем ваши сильные стороны?
- Да
Вы приняты.
Пытались всех переиграть, а получилось вот что..
когда подтянули дизайнера, сделавший лого инопоиска
Мы, конечно, привыкнем. Но «раньше было лучше» ©
факт, блевотина, веб версия ещё блевотнее.
славься спотифай
Вот, да. Очень не хватает Spotify, была бы возможность официально слушать, как некоторое время назад, в сторону этого "«яркого импульса», который символизирует «момент воодушевления пользователя от точно подобранной для него музыки»" даже не посмотрел бы. И новый дизайн, и шрифт, и библиотека — всё пахнет коричнево-одинаково.
Вроде норм, привыкнем)
Всё теперь в одном "взрывном" стиле?
В кинопоиске это имеет смысл, типа лучи прожектора. Здесь же какая то детская неожиданность в ретро шрифте
Приложение для macOs ждать вообще?
а попробуйте заглянуть по ссылке. есть подозрение, что там должна быть кнопка для скачивания бета-версии, если вы подписчик плюса https://music.yandex.ru/download/
Всё говно, кроме мочи
А что со шрифтами? Будто слепой делал, если честно.
Сразу вспомнилось оформление альбома Камнем по голове Короля и Шута
Больше похоже на "Звезда по имени Солнце"
Описание шрифта писал председатель клуба «Энергия» в 1972 году.
Успехи Кинопоиска не дают покоя …
Главное чтоб рекламу не убрали.
Это единственное, за что люди и пользуются Яндексом
Первое впечатление - нет. Понимаю, что связано, вероятно, с желанием придать сервису индивидуальности, но получилось очень уныло. Вот прям именно уныло. Чёрный фон не очень подходит для ретро-стиля, он хорош для современного дизайна с другими шрифтами, ui-ux, другой выбранной цветовой гаммой остальных элементов. Честно, нет желания обновлять приложение
Spotify больше нравится, там есть новые релизы 👌🏻
Ощущение, что все дизайнеры в России вымерли
Очередной провал Яндекса. Яндекс давно уже не топ. Все последние изменения просто ужасные. Тот же ребрендинг главной страницы Яндекса — позор.
Главная страница Яндекса не принадлежит Яндексу
А зачем?
Банально
Ну там типа теперь и подкасты, и аудиокниги и еще что-то, напрямую не связанное с музыкой. Логично было бы переименоваться тогда в Яндекс.Аудио.
Ассоциации первого уровня - это для тупых
И они думают, что переделали на что-то крутое.
https://www.youtube.com/watch?v=WMqK3OZjBvs
Зря сделали, такое ощущение, что компании соревнуются, кто убого сделает обновлённое лого, не давно был Reddit, теперь Яндекс.
От перестановки кроватей в борделе, качество предоставляемых услуг не меняется!
Сегодня зашёл, надеялся, что просто тематическое изменение. Старый дизайн кайф. Новы а-ля 70-80е что-то такое.
Фильм фильм фильм - вот это ещё напоминает.
В общем это не современно, хотя сам сервис по идее в авангарде.
Печаль
https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/137/
Над лого я еще подумаю, а вот шрифты совсем не нравятся.
Позор дизайнерам Яндекс музыки! Верните ноту!
Как по мне, ребрендинг это хорошо в любом случае. Как пиар ход и как что-то новенькое
Судя по изображению в конце поста строчная буква "а" в шрифте и логотипе "немного" отличается
Простая функция тут Хо*но = Хо*ну
Война со шрифтами яндексом проиграна окончательно. Символ тоже дурацкий "момент воодушевления пользователя от точно подобранной для него музыки" видимо инстасамка и остальное д***о которое там осталось и правда вдохновляет на такие идиотские логотипы. В кинопоиске хоть как то букву К объяснили, а тут просто потом мыслей смузихлебов
Это. Ужасно.
Яндекс, "нормально же общались че ты начинаешь"(
Ну хз. Чисто фоном слушать что-то новое сервисы годятся. А пока не перенесут все альбомы исполнителей так и будут огрызками, которые проигрывают раздачам на торрентах
🤦🏼♂️
пока там не появятся все альбомы Kunteynir, не скачаю
Норм
Наконец-то, теперь хоть какая-то ассоциация с музыкой.