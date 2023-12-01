Дизайн
Артур Томилко

«Яндекс Музыка» провела ребрендинг впервые с 2014 года Статьи редакции

У сервиса изменился логотип, визуальный стиль, а также обновилась система рекомендаций.

  • В новом логотипе «Яндекс Музыка» отказалась от общепринятых музыкальных ассоциаций (ноты), а центральным графическим элементом стал «яркий импульс», который символизирует «момент воодушевления пользователя от точно подобранной для него музыки», рассказали в компании.
  • Изменения визуального стиля должны отразить переход на новый уровень персонализации, пояснила глава «Яндекс Музыки» в интервью Forbes Александра Сагалович. В частности, рекомендательная система «Моя волна» теперь использует «глубокие нейронные сети», чтобы понимать, как меняются музыкальные интересы пользователей, и прогнозировать варианты их развития.
  • Главная страница сервиса стала полностью персональной. На ней отображаются индивидуально подобранные релизы и новые разделы — «‌‎В стиле» и «Встретились в Моей волне», где можно найти артистов, которых «слушатель открыл для себя благодаря системе персональных рекомендаций».
  • Кроме того, в разделе «Коллекции» появилась специальная «Моя волна», которая проигрывает треки пользователя и подмешивает к ним новые композиции.
  • Над новой айдентикой сервиса работали команда дизайна «Плюс Фантех» — одного из подразделений «Яндекса», а также дизайнер Вадик Мармеладов, дизайн-бюро «Щука» и студия шрифтов Contrast Foundry.

#новости #яндексмузыка #ребрендинг

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74 комментария
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 Pivozavr

Какая блевотина

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Yep Yep

Кал вроде, но я не эксперт

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1 комментарий
Владимир Кролико

Яростно плюсую. На момент показалось, что сегодня 1 апреля, а не декабря

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jobisdone

А библиотека как была скудной, так и остается
Один и тот же набор крутят уже пару лет
Может, стоит сделать упор над наполнением?
:)

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Михаил Шапиро

Пару лет? Может что-то случилось?

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10 комментариев
Сергей Яковлев

солидарен

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Арбузио Бандерос

Они не смогут наполнение сделать нормальным. Только русской музыкой, но кому это надо. А вот дизайн ужасный высрать — это они могут :)

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Андрей

Не знаю, я слушаю, все норм. Наполнение зависит от многих факторов, включая авторские права.

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Серёжа Нюке
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Мария Чупрыненко

А вот это неплохо))))

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S.Capusta

А вспышка - это лампочка проктолога. ))

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Копчик
В новом логотипе «Яндекс Музыка» отказалась от общепринятых музыкальных ассоциаций (ноты)

Нужно было кучку говна нарисовать, если уж отказываться так отказываться.

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jobisdone

Это называется
Мы не такие, мы другие
Какие?
Да хз какие
Другие!

….

В чем ваши сильные стороны?
- Да

Вы приняты.

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Сладкий Бубалех

Пытались всех переиграть, а получилось вот что..

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1 комментарий
Andrey Kulakov
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Mike Amir

когда подтянули дизайнера, сделавший лого инопоиска

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Александр

Мы, конечно, привыкнем. Но «раньше было лучше» ©

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alpden

факт, блевотина, веб версия ещё блевотнее.

славься спотифай

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Алексей Леденев

Вот, да. Очень не хватает Spotify, была бы возможность официально слушать, как некоторое время назад, в сторону этого "«яркого импульса», который символизирует «момент воодушевления пользователя от точно подобранной для него музыки»" даже не посмотрел бы. И новый дизайн, и шрифт, и библиотека — всё пахнет коричнево-одинаково.

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1 комментарий
Айдар Гаязов

Вроде норм, привыкнем)

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lakoros

Всё теперь в одном "взрывном" стиле?

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Yep Yep

В кинопоиске это имеет смысл, типа лучи прожектора. Здесь же какая то детская неожиданность в ретро шрифте

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Semen Zadorozhniy

Приложение для macOs ждать вообще?

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Полина Лааксо

а попробуйте заглянуть по ссылке. есть подозрение, что там должна быть кнопка для скачивания бета-версии, если вы подписчик плюса https://music.yandex.ru/download/

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1 комментарий
Юрий Нимченко

Всё говно, кроме мочи

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Редиска

А что со шрифтами? Будто слепой делал, если честно.

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Ну Привет

Сразу вспомнилось оформление альбома Камнем по голове Короля и Шута

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Sergey Semenov

Больше похоже на "Звезда по имени Солнце"

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Элеонора

Описание шрифта писал председатель клуба «Энергия» в 1972 году.

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Евгений В.

Успехи Кинопоиска не дают покоя …

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Невероятный Блондин

Главное чтоб рекламу не убрали.
Это единственное, за что люди и пользуются Яндексом

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Мария Чупрыненко

Первое впечатление - нет. Понимаю, что связано, вероятно, с желанием придать сервису индивидуальности, но получилось очень уныло. Вот прям именно уныло. Чёрный фон не очень подходит для ретро-стиля, он хорош для современного дизайна с другими шрифтами, ui-ux, другой выбранной цветовой гаммой остальных элементов. Честно, нет желания обновлять приложение

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Дмитрий Веселов

Spotify больше нравится, там есть новые релизы 👌🏻

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Andrey Vasilev
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Тоже хочу

Ощущение, что все дизайнеры в России вымерли

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Илья Дёмин

Очередной провал Яндекса. Яндекс давно уже не топ. Все последние изменения просто ужасные. Тот же ребрендинг главной страницы Яндекса — позор.

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Таир Бакиев

Главная страница Яндекса не принадлежит Яндексу

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Яэль
В новом логотипе «Яндекс Музыка» отказалась от общепринятых музыкальных ассоциаций (ноты)

А зачем?

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S.Z

Банально

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Andrey Vasilev

Ну там типа теперь и подкасты, и аудиокниги и еще что-то, напрямую не связанное с музыкой. Логично было бы переименоваться тогда в Яндекс.Аудио.

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Байд Джонов

Ассоциации первого уровня - это для тупых

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Кудряха

И они думают, что переделали на что-то крутое.

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Копчик

https://www.youtube.com/watch?v=WMqK3OZjBvs

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Роман

Зря сделали, такое ощущение, что компании соревнуются, кто убого сделает обновлённое лого, не давно был Reddit, теперь Яндекс.

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sunblade

От перестановки кроватей в борделе, качество предоставляемых услуг не меняется!

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Артём Горячкин

Сегодня зашёл, надеялся, что просто тематическое изменение. Старый дизайн кайф. Новы а-ля 70-80е что-то такое.
Фильм фильм фильм - вот это ещё напоминает.
В общем это не современно, хотя сам сервис по идее в авангарде.
Печаль

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stas

https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/137/

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lakoros

Над лого я еще подумаю, а вот шрифты совсем не нравятся.

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Сергей

Позор дизайнерам Яндекс музыки! Верните ноту!

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Ирина Власова

Как по мне, ребрендинг это хорошо в любом случае. Как пиар ход и как что-то новенькое

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Octisher

Судя по изображению в конце поста строчная буква "а" в шрифте и логотипе "немного" отличается

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Станислав

Простая функция тут Хо*но = Хо*ну

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Serpantin74

Война со шрифтами яндексом проиграна окончательно. Символ тоже дурацкий "момент воодушевления пользователя от точно подобранной для него музыки" видимо инстасамка и остальное д***о которое там осталось и правда вдохновляет на такие идиотские логотипы. В кинопоиске хоть как то букву К объяснили, а тут просто потом мыслей смузихлебов

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Женя Гагарин

Это. Ужасно.

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Аня Зелёнова

Яндекс, "нормально же общались че ты начинаешь"(

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Никита

Ну хз. Чисто фоном слушать что-то новое сервисы годятся. А пока не перенесут все альбомы исполнителей так и будут огрызками, которые проигрывают раздачам на торрентах

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Albert

🤦🏼‍♂️

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Андрей Любчиков

пока там не появятся все альбомы Kunteynir, не скачаю

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Donatello Supreme

Норм

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Дмитрий Перепродажный

Наконец-то, теперь хоть какая-то ассоциация с музыкой.

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