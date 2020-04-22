По данным Reuters, принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp пытается запустить в Индии свою платёжную систему — конкурента Google Pay.

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Facebook инвестировала $5,7 млрд в телекоммуникационную индийскую компанию Jio Platforms. После одобрения сделки со стороны регуляторов Facebook получит 9,9% акций и станет крупнейшим миноритарным акционером компании, пишет The New York Times.

Jio Platforms — это крупнейший оператор связи и интернета в Индии, компания принадлежит холдингу Reliance Industries миллиардера Мукеша Амбани.

Так Facebook делает большую ставку на развивающийся рынок Индии, утверждает издание. «Эти инвестиции подчеркивают нашу приверженность Индии», — заявили в соцсети.

Менее чем за четыре года [с момента запуска] Jio привлек в интернет более 388 млн человек, что способствовало созданию новых инновационных предприятий и объединению людей новыми способами. Facebook

«Страна находится в середине крупной цифровой трансформации, и такие организации, как Jio, сыграли большую роль в том, что "сотни миллионов" индийцев и малый бизнес получили доступ в интернет. Это сейчас особенно важно, потому что малый бизнес — это ядро каждой экономики, и им нужна наша поддержка», — заявил глава Facebook Марк Цукерберг на своей странице в соцсети.

Индия является одним из крупнейших рынков для компании, напоминает The New York Times. Аудитория мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook, в Индии превышает 400 млн пользователей, сама соцсеть насчитает 300 млн человек.

WhatsApp в течение многих лет работала над созданием инструментов для малого бизнеса, в частности, над платёжными системами, пишет издание. В Индии WhatsApp пытается получить разрешение на запуск своего сервиса цифровых платежей — конкурента Google Pay и Paytm, сообщает Reuters.

Холдинг Reliance с помощью сделки сократит свою долговую нагрузку, которая достигает $40 млрд. Компания должна погасить задолженность до марта 2021 года, напоминает агентство.