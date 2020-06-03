Расходы выросли на 330% до $103,7 млн, в основном компания тратилась на облачные сервисы, чтобы удовлетворить увеличившийся спрос.

Сервис для видеоконференций Zoom опубликовал отчёт о результатах за первый квартал финансового года, который завершился 30 апреля 2020 года.