vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Финансы
Татьяна Боброва
679

Акции Apple и Tesla подорожали в ходе торгов после дробления, но для инвесторов стали доступнее Материал редакции

  • На 21:13 мск 31 августа 2020 года акции Apple на Nasdaq выросли на 4,79% — до $130,76 за штуку. Бумаги Tesla подорожали на 9,98% — до $486,84.
  • 31 августа обе компании начали торговлю с учётом дробления акций: Apple — четырёх к одному, а Tesla — пяти к одному. CNBC отмечает, что акции подорожали, поскольку стали более доступными для розничных инвесторов. Рыночная капитализация компаний не изменилась.
  • Для сравнения, на закрытии 28 августа акции Apple столи $499,23 за штуку, пишет Reuters. Акции Tesla стоили $2213,4 за штуку. Агентство отмечает, что дробление акций теперь скорее редкость для Уолл-стрит: в 2020 году только три компании из S&P 500 объявили о таком шаге — обычно в среднем так поступают десять компаний в год.

#новость #apple #tesla

Татьяна Боброва
+44 313
2
2
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tesla","apple"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 154553, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 31 Aug 2020 21:28:15 +0300", "is_special": false }
Документы для запуска бизнеса
14 юридических документов и консультация — скидка 10% по коду VCRU
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('gaged-solo-special'); if (container) { s.onload = function() { new GagedSolo.Special({ css: 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 'ad074869');
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Альфа-Банк
Подписан
Отписаться
Зачем Альфа-Банк открыл фитнес-клуб и фуд-корт для сотрудников? Все же на удалёнке
Коронавирус загнал всех в онлайн. В пандемию стало понятно: без диджитала не выжить. Но за три месяца самоизоляции люди…
13
Multiways
Подписан
Отписаться
4 причины, по которым брендбук экономит бизнесу деньги и время
Объясняем, почему брендбук облегчает жизнь и клиентам, и подрядчикам.
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Как запускается сервер на примере UEFI
Что происходит при запуске сервера, порой неизвестно даже опытным системным администраторам и разработчикам. Во второй…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexandr Shilnikov
за день
Нет функции отмывания денег
«Ъ»: правительство выделит 46,3 млрд рублей господдержки на разработку аналогов Zoom, Microsoft Teams и других проектов
Momano Momano
за неделю
Да...заниматься пиццей да ещё на вынос и при этом не измазать руки по колено в крови? ... на что он вообще надеялся?? 
Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников рассказал, как похитили его партнёра в 2019 году

Комментарии

Sergey Khohlachev

Бесплатный логотип за…

Kelerius

Исследование: большинство…

Alone-In The-Dark

Бесплатный логотип за…

Leonid Sobchenko

«Ъ»: правительство выделит…

Kelerius

Исследование: большинство…

Kelerius

Исследование: большинство…

Kelerius

Исследование: большинство…

Kelerius

Исследование: большинство…

Arthur Niazyan

Исследование: большинство…

Kelerius

Исследование: большинство…

Leonid Sobchenko

validauto.ru — мы подсчитали…

Kelerius

Исследование: большинство…

Alexander…

«Нетология» запустила…

Dan Grigoryev

«Недостойная культурной…

Kelerius

Исследование: большинство…

Phil Balita

Разработка интернет-магазина…

Andrey Petrosyan

Найди и удали: зачем…

Evgeny Boyko

Тысяча часов, чтобы движения…

Ольга Маньшина

Бесплатный логотип за…

Sergey Khohlachev

Бесплатный логотип за…