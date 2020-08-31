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Акции Apple и Tesla подорожали в ходе торгов после дробления, но для инвесторов стали доступнее Материал редакции
- На 21:13 мск 31 августа 2020 года акции Apple на Nasdaq выросли на 4,79% — до $130,76 за штуку. Бумаги Tesla подорожали на 9,98% — до $486,84.
- 31 августа обе компании начали торговлю с учётом дробления акций: Apple — четырёх к одному, а Tesla — пяти к одному. CNBC отмечает, что акции подорожали, поскольку стали более доступными для розничных инвесторов. Рыночная капитализация компаний не изменилась.
- Для сравнения, на закрытии 28 августа акции Apple столи $499,23 за штуку, пишет Reuters. Акции Tesla стоили $2213,4 за штуку. Агентство отмечает, что дробление акций теперь скорее редкость для Уолл-стрит: в 2020 году только три компании из S&P 500 объявили о таком шаге — обычно в среднем так поступают десять компаний в год.
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