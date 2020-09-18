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Акции Apple за две недели подешевели на 22,5% — компания потеряла около $536 млрд рыночной капитализации Материал редакции
Стоимость компании за это время упала с $2,247 трлн до $1,842 трлн.
- Акции Apple подешевели на 22,5% со 2 сентября 2020 года, когда достигали исторического максимума в $137,98, сообщает CNBC.
- Почти за две недели компания потеряла около $536 млрд рыночной капитализации, пишет издание. По данным Ycharts, 2 сентября Apple стоила $2,247 трлн, а к 18 сентября капитализация упала до $1,842 трлн.
- К 22:30 мск 18 сентября акции компании стоили $107,92 за штуку.
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Так это ты...
Василий СтепановСергей
Я с тобой бро. В минусах из-за двух акций.
Nesterov Igor
Когда биржа забыла что Apple это экосистема!
Александр
Время покупать, но не сейчас а чуть позже , думаю через месяца два