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Лиана Липанова
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Акции Apple за две недели подешевели на 22,5% — компания потеряла около $536 млрд рыночной капитализации Материал редакции

Стоимость компании за это время упала с $2,247 трлн до $1,842 трлн.

  • Акции Apple подешевели на 22,5% со 2 сентября 2020 года, когда достигали исторического максимума в $137,98, сообщает CNBC.
  • Почти за две недели компания потеряла около $536 млрд рыночной капитализации, пишет издание. По данным Ycharts, 2 сентября Apple стоила $2,247 трлн, а к 18 сентября капитализация упала до $1,842 трлн.
  • К 22:30 мск 18 сентября акции компании стоили $107,92 за штуку.

#новость #apple

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Сергей Подливчук

4

Кто бы мог подумать, что моя покупка трех акций может привести к такому падению...

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V. Pupkin

Сергей
0

Так это ты...

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Василий Степанов

Сергей
0

Я с тобой бро. В минусах из-за двух акций.

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Nesterov Igor

1

Когда биржа забыла что Apple это экосистема!

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Александр

0

Время покупать, но не сейчас а чуть позже , думаю через месяца два 

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