Это будет необанк с финансовыми и лайфстайл-сервисами, говорят источники.

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«Открытие» планирует запустить необанк для премиальных клиентов, пишет Frank Media со ссылкой на источники. По данным издания, его возглавит зампред правления банка Вениамин Полянцев.

По словам сотрудника одного из рекрутинговых агентств, «Открытие» набирает людей в новый проект. «Это будет необанк, финтех-стартап, что-то похожее на модель “Рокетбанка”, только для affluent-клиентов», — уточнил топ-менеджер банка из топ-10.

Близкий к «Открытию» источник расссказал, что рабочее название проекта «Луна». Про это же слышал и сотрудник рекрутингового агентства.

По данным издания, в необанке будут финансовые и лайфстайл-сервисы. Источник на рынке уточнил, что это будет отдельная экосистема, и часть людей из «Открытия» под руководством Полянцева перейдет в неё. Создание необанка будет прописано в новой стратегии компании, он появится в 2021 году, пишет издание.

Связаться с Полянцевым изданию не удалось, в пресс-службе «Открытия» на момент публикации материала не ответили на запрос.