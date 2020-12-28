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Frank Media: «Открытие» откроет аналог «Рокетбанка», но для премиальных клиентов Статьи редакции
Это будет необанк с финансовыми и лайфстайл-сервисами, говорят источники.
«Открытие» планирует запустить необанк для премиальных клиентов, пишет Frank Media со ссылкой на источники. По данным издания, его возглавит зампред правления банка Вениамин Полянцев.
По словам сотрудника одного из рекрутинговых агентств, «Открытие» набирает людей в новый проект. «Это будет необанк, финтех-стартап, что-то похожее на модель “Рокетбанка”, только для affluent-клиентов», — уточнил топ-менеджер банка из топ-10.
Близкий к «Открытию» источник расссказал, что рабочее название проекта «Луна». Про это же слышал и сотрудник рекрутингового агентства.
По данным издания, в необанке будут финансовые и лайфстайл-сервисы. Источник на рынке уточнил, что это будет отдельная экосистема, и часть людей из «Открытия» под руководством Полянцева перейдет в неё. Создание необанка будет прописано в новой стратегии компании, он появится в 2021 году, пишет издание.
Связаться с Полянцевым изданию не удалось, в пресс-службе «Открытия» на момент публикации материала не ответили на запрос.
- Полянцев отвечает в «Открытии» за развитие розницы, напоминает Frank Media. В конце 2019 года топ-менеджер говорил в интервью «Банки.ру», что чисто экосистемный подход не подойдет банку. Он отмечал, что компания будет искать свои ниши, где можно «контролируемо расти и зарабатывать».
- По оценке Frank RG, к сегменту affluent в России (клиенты с капиталом от 4 млн до 60 млн рублей) относятся 858 тысяч человек по итогам 2019 года (почти +4% год к году). «Открытие» входит в пятёрку крупнейших банков по числу affluent-клиентов.
- Опрошенные изданием эксперты отмечают, что «Открытию» будет непросто конкурировать с другими проектами. Необанк может быть востребован, только если в нём появятся какие-то действительно оригинальные технологичные решения.
Очень не хватает Рокета с их amazing-приложением.
Попробовал уже кучу банков, всё не то. Открытие, кстати, ближе всех к ним сейчас.
Согласен, у Рокета лучший ux/ui, остальные банки к сожалению еще не доросли
Ну хз, мне показалось последнее обновление дизайна Альфа банка вдохновлено наработками рокета, либо списывали, либо чувствуется рука бывшего сотрудника
Можно увидеть в нескольких приложениях то, что когда-то делал Рокет. Либо сотрудники ушли туда, либо просто доросли до такого сами)
Премиальные это то есть только для москвичей?
Ну а кто тебе мешает быть с премиеальным ебальником в Челябинске ?
хахахахха, почему столько дизов?
На вц не место юмору , только серьезные ебальники
Есть европейский необанк Lunar со скандинавской лицензией, поднявший на сегодня $122М. Зная это, стали бы вы называть российский необанк Luna?
«Это будет необанк, финтех-стартап, что-то похожее на модель “Рокетбанка”, только для affluent-клиентов»
А фаундер дико не принимает вот эти все тренды, про ментал велнес для зумеров, про гамаки в офисе и смузи.
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