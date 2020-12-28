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Финансы
Таня Боброва

Frank Media: «Открытие» откроет аналог «Рокетбанка», но для премиальных клиентов Статьи редакции

Это будет необанк с финансовыми и лайфстайл-сервисами, говорят источники.

14 14 комментариев
Деньги в мандаринах
1081 просмотров

«Открытие» планирует запустить необанк для премиальных клиентов, пишет Frank Media со ссылкой на источники. По данным издания, его возглавит зампред правления банка Вениамин Полянцев.

По словам сотрудника одного из рекрутинговых агентств, «Открытие» набирает людей в новый проект. «Это будет необанк, финтех-стартап, что-то похожее на модель “Рокетбанка”, только для affluent-клиентов», — уточнил топ-менеджер банка из топ-10.

Близкий к «Открытию» источник расссказал, что рабочее название проекта «Луна». Про это же слышал и сотрудник рекрутингового агентства.

По данным издания, в необанке будут финансовые и лайфстайл-сервисы. Источник на рынке уточнил, что это будет отдельная экосистема, и часть людей из «Открытия» под руководством Полянцева перейдет в неё. Создание необанка будет прописано в новой стратегии компании, он появится в 2021 году, пишет издание.

Связаться с Полянцевым изданию не удалось, в пресс-службе «Открытия» на момент публикации материала не ответили на запрос.

  • Полянцев отвечает в «Открытии» за развитие розницы, напоминает Frank Media. В конце 2019 года топ-менеджер говорил в интервью «Банки.ру», что чисто экосистемный подход не подойдет банку. Он отмечал, что компания будет искать свои ниши, где можно «контролируемо расти и зарабатывать».
  • По оценке Frank RG, к сегменту affluent в России (клиенты с капиталом от 4 млн до 60 млн рублей) относятся 858 тысяч человек по итогам 2019 года (почти +4% год к году). «Открытие» входит в пятёрку крупнейших банков по числу affluent-клиентов.
  • Опрошенные изданием эксперты отмечают, что «Открытию» будет непросто конкурировать с другими проектами. Необанк может быть востребован, только если в нём появятся какие-то действительно оригинальные технологичные решения.

#новость #открытие

14 14 комментариев
2
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14 комментариев
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Иван Иванов

5

Очень не хватает Рокета с их amazing-приложением.

Попробовал уже кучу банков, всё не то. Открытие, кстати, ближе всех к ним сейчас.

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Алексей Чехонадских

Иван
7

Согласен, у Рокета лучший ux/ui, остальные банки к сожалению еще не доросли

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Roman BL

Алексей
0

Del

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Дмитрий Теплов

Иван
–2

Ну хз, мне показалось последнее обновление дизайна Альфа банка вдохновлено наработками рокета, либо списывали, либо чувствуется рука бывшего сотрудника

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Иван Иванов

Дмитрий
2

Можно увидеть в нескольких приложениях то, что когда-то делал Рокет. Либо сотрудники ушли туда, либо просто доросли до такого сами)

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Пол Финч

Иван
2

Некоторые в том числе и ушли :)

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sardelkin

Иван
0

ну так оформите карту рокета, чего страдать-то, для зарплатников и самозанятых обслуживание бесплатное

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Дмитрий Теплов

–5

Премиальные это то есть только для москвичей?

Ответить

Аркадий Алексеевич

Дмитрий
0

Ну а кто тебе мешает быть с премиеальным ебальником в Челябинске ?

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Denis Ignatyev

Дмитрий
–1

хахахахха, почему столько дизов?

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Дмитрий Теплов

Denis
0

На вц не место юмору , только серьезные ебальники

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Denis Ignatyev

Дмитрий
–1

теперь еще меня какой-то иблан дизлайкнул хахаххах

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Олег Жаров

0

Есть европейский необанк Lunar со скандинавской лицензией, поднявший на сегодня $122М. Зная это, стали бы вы называть российский необанк Luna?

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Тот самый партизан

0

 «Это будет необанк, финтех-стартап, что-то похожее на модель “Рокетбанка”, только для affluent-клиентов»

А фаундер дико не принимает вот эти все тренды, про ментал велнес для зумеров, про гамаки в офисе и смузи.

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