Вымахал, не узнать: акции каких компаний выросли в пандемию и почему

«Тинькофф Инвестиции» отобрали 11 штук — от ритейлеров и доставки до онлайн-игр и велотренажёров.

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Видеосервис Zoom +493%

Синоним этого года. Выручка за три первых квартала выросла на 367% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В 2019 году выручка выросла на 78% по сравнению с 2018 годом, хотя это тоже считается высоким темпом.

Основатель Zoom Эрик Юань

Несмотря на то что компания вышла на биржу только в 2019-м, она уже генерирует чистую прибыль, не без помощи пандемии. Что будет дальше ー большой вопрос.

Многие используют сервис бесплатно, платная подписка есть у крупных корпораций, которые по окончании пандемии и возвращении людей в офис могут отказаться от нее. Также у компании есть конкуренты ー Slack, Microsoft Teams, Google Meet.

Когда инвесторы поймут, что мир возвращается к привычной жизни, а Zoom не поддерживает набранные темпы по выручке, акции могут также стремительно упасть, как и выросли: они торгуются с высокими мультипликаторами P/E и P/S. И это ненормально.

P/E и P/S говорят об ожиданиях инвесторов — через сколько окупятся вложения. Если компания имеет прибыль, пригодится мультипликатор P/E, или «цена к прибыли». Например, у Tesla он достигал 1000, это очень много. Без прибыли — P/S, или «цена к объему продаж». Чем ниже данный показатель, тем меньше инвестор платит за каждую условную единицу с продаж компании.

Велотренажеры Peloton +362%

Фитнес-залы закрывались и банкротились по всему миру. В России, к примеру, отрасль недосчиталась 65 млрд рублей выручки, трети игроков и пятой части сотрудников — 140 тысяч человек:

Но не Peloton: компания продает велотренажеры не фитнес-залам, а обычным пользователям. Товар не дешевый, но оказался востребованным во время пандемии и самоизоляции: тренажёр в базовой комплектации стоит около $2000.

Peloton Bike

Кроме того, компания лицензирует музыку, чтобы, занимаясь спортом, можно было слушать любимых исполнителей. Вместе с Бейонсе Peloton разработала тематические курсы с пробежкой, йогой, медитацией.

Таким способом Peloton собирается привлекать и удерживать клиентов, а значит и увеличивать выручку, которая с начала года выросла на 232% — $759,9 млн — по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как и в случае с Zoom, компания вышла на биржу и 2019 году и благодаря сильному спросу во время пандемии получила в сентябре первую прибыль: $98,1 млн (против убытка в $47,4 млн годом ранее). Хотя Ars Techinca прогнозировала, что компания закроется.

Консенсус аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозирует рост прибыли компании в несколько раз в следующие пару лет при отсутствующей долговой нагрузке. Мультипликатор P/E — около 400.

Сервис для денежных переводов Square +256%

Пока классические банки волнуются за платежеспособность своих клиентов, ярче выглядит рост игроков на рынке финтеха. Square разрабатывает решения для приема и обработки электронных платежей.

Сентябрьская отчетность удивила и инвесторов, и аналитиков ростом выручки приложения для переводов Cash App — оно принесло $1,63 млрд в биткоинах и $32 млн валовой прибыли. Общая выручка Square за третий квартал составила более $3 млрд, на 140% по сравнению с предыдущим годом. Благодаря ему выручка Square вполовину превысила прогнозы аналитиков.

Популярность Cash App связана с тем, что пользователи получили возможность покупать акции и инвестировать в криптовалюты. Таким образом, приложение для перевода денег превратилось еще и в брокерский счет. Спустя год после запуска брокерской функции через приложение инвестируют 2,5 млн пользователей.

Учитывая относительно недавний запуск, у приложения 30 млн активных пользователей в месяц на июнь 2020-го, меньше 10% населения США. Значит, потенциал для развития сохраняется, считают «Тинькофф Инвестиции»

Телемедицинский сервис Teladoc Health +121%

Что делать, если ходить в больницы стало опасно? Помогает телемедицина, и выручка Teladoc Health с января по сентябрь выросла до $710,6 млн — на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Аналитики прогнозируют удвоение выручки за следующие два года, несмотря на то, что больные постепенно снова пойдут в медицинские учреждения. Возможно, пациенты распробовали телемедицину и сведут к минимуму посещение врачей.

Платформа для онлайн-магазинов Shopify +166%

Во втором квартале, когда многим компаниям пришлось переносить продажи в онлайн, выручка Shopify выросла на 96%, практически удвоилась. Это также в два раза больше, чем ожидали аналитики.

Для настройки магазина Shopify предлагает работать не с программным кодом, а собрать конструктор. Компания также помогает с маркетингом, обработкой платежей и доставкой.

Образовательная онлайн-платформа Chegg +128%

Согласно отчёту за третий квартал, американская Chegg привлекла 3,7 млн новых учеников, больше, чем за 2018 год. Благодаря росту числа подписчиков компания смогла выручить на 64% больше, чем год назад, — $154 млн. Такие темпы роста выручки компания показывает впервые за три года.

Вторая волна пандемии и локдаун продлит тренд на онлайн-обучение. Дальнейшая судьба будет зависеть от того, насколько ученикам понравится такой формат.

Пока, согласно опросу Chegg, половина учеников, у которых не было опыта онлайн-обучения, теперь хотят совмещать онлайн и офлайн или полностью переключиться на онлайн. 72% студентов с опытом онлайн-учёбы хотят того же.

Производитель медицинского оборудования Thermo Fisher Scientific +44%

Компания производит тесты на коронавирус и, предполагают «Тинькофф Инвестиции», будет массово производить вакцину. Это то, что может поддерживать темпы по выручке на среднесрочном горизонте.

Примечательно, что до начала пандемии акции Thermo Fisher Scientific и так росли стабильно, и пандемия — не единственная причина успеха.

Онлайн-игры NetEase +41%

Индустрия видеоигр стала одной из немногих, которая начала развиваться еще быстрее и зарабатывать еще больше, чем до пандемии. Мобильные игры приносят китайской компании больше половины выручки ($1,4 млрд по итогам первого полугодия 2020-го) и почти 90% прибыли.

У NetEase также есть стриминг, платформа для онлайн-образования, электронная почта, музыкальный сервис и сервис электронной торговли.

Гипермаркет Target +37%

Казалось бы, классические магазины пострадали от локдаунов и низкой посещаемости. Но не продуктовые. Как и конкурент Walmart, Target выиграл от того, что в ассортименте его магазинов есть продукты питания и товары для дома. Именно эти категории стали самыми популярными у покупателей и не дали магазинам закрыться даже во время карантина.

Главным драйвером роста стали онлайн-продажи. Они увеличились втрое на фоне пандемии: покупатели могли получить доставку товаров на дом в день оформления заказа либо самостоятельно забрать уже собранные покупки в магазинах или на парковках возле них.

Пиццерии Domino’s Pizza +32%

Компания была одной из немногих ресторанов, которые оказались хорошо подготовлены к пандемии и карантину, благодаря отлаженным процессам и собственной инфраструктуре доставки.

Преимущество Domino’s заключается в том, что еще до пандемии 70% продаж приходились на онлайн.

Логистическая компания United Parcel Service +49%