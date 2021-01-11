Акции Twitter упали на 12% после блокировки аккаунта Дональда Трампа Статьи редакции
Президента США заблокировали в соцсети «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».
Акции Twitter упали на 12,3% после начала торгов на фоне новостей о «вечной» блокировке личного аккаунта Дональда Трампа, пишет CNBC. Twitter заблокировал аккаунт Трампа с 88 млн подписчиков «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию» после бунта в Капитолии в США.
По мнению аналитиков BofA Securities, этот шаг может привести к отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций, который защищает интернет-компании от ответственности за публикуемый пользователями контент. Аналитики также считают, что ситуация с Twitter может привести к росту активности регуляторов.
После принятия мер против Трампа снизились акции и других соцсетей. Акции Facebook, которая сначала заблокировала аккаунт на 24 часа, а затем продлила блокировку на неопределённый срок, упали на 2%. На 1,5% ниже торговались акции Snap и Pinterest.
Также пострадала соцсеть Parler: из-за того, что ею намеревались воспользоваться сторонники Трампа, соцсеть со своих платформ удалили Apple и Google, а Amazon заявила, что отключит Parler от хостинга Amazon Web Services.
Но зато Твиттер покинуло несколько десятков миллионов психопатов.
Т.е. вы вот так взяли и обозвали всех удалившихся из "свободного" Твиттера психопатами? Ну ок. Главное что чувак с ником "Bobo Momo" точно не психопат..
несколько десятков миллионов психопатов.
Решать, конечно же, будешь ты или Джек Дорси какой, да? Дело Адольфа, смотрю, живет.
Я думаю, руководству Твиттера побоку на котировки. У социалистов и левых другие проблемы: равенство, братство, справедливость, ущемление прав животных, людей, негров и ЛГБТ. А котировки - это деньги инвесторов, их интересами можно пренебречь.
Когда в Твиттер придет SEC и потребует заменить весь менеджмент, тогда они и опомнятся.
Так уже было с Маском, которому пришлось платить 20 млн $ штрафа и покинуть совет директоров Tesla из-за своих необдуманных высказываний
До сих пор не понимаю, нахрена они все это сделали. Брать на себя функции власти конечно круто и интересно, но что-то мне подсказывает, даже демократы им не забудут такой самосуд)
так они под демократами, можешь ставить знак равно
зачем им самим себя затыкать?
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