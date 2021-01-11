Президента США заблокировали в соцсети «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Акции Twitter упали на 12,3% после начала торгов на фоне новостей о «вечной» блокировке личного аккаунта Дональда Трампа, пишет CNBC. Twitter заблокировал аккаунт Трампа с 88 млн подписчиков «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию» после бунта в Капитолии в США.

По мнению аналитиков BofA Securities, этот шаг может привести к отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций, который защищает интернет-компании от ответственности за публикуемый пользователями контент. Аналитики также считают, что ситуация с Twitter может привести к росту активности регуляторов.

После принятия мер против Трампа снизились акции и других соцсетей. Акции Facebook, которая сначала заблокировала аккаунт на 24 часа, а затем продлила блокировку на неопределённый срок, упали на 2%. На 1,5% ниже торговались акции Snap и Pinterest.

Также пострадала соцсеть Parler: из-за того, что ею намеревались воспользоваться сторонники Трампа, соцсеть со своих платформ удалили Apple и Google, а Amazon заявила, что отключит Parler от хостинга Amazon Web Services.