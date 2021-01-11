Финансы
Евгения Евсеева

Акции Twitter упали на 12% после блокировки аккаунта Дональда Трампа Статьи редакции

Президента США заблокировали в соцсети «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Акции Twitter упали на 12,3% после начала торгов на фоне новостей о «вечной» блокировке личного аккаунта Дональда Трампа, пишет CNBC. Twitter заблокировал аккаунт Трампа с 88 млн подписчиков «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию» после бунта в Капитолии в США.

По мнению аналитиков BofA Securities, этот шаг может привести к отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций, который защищает интернет-компании от ответственности за публикуемый пользователями контент. Аналитики также считают, что ситуация с Twitter может привести к росту активности регуляторов.

После принятия мер против Трампа снизились акции и других соцсетей. Акции Facebook, которая сначала заблокировала аккаунт на 24 часа, а затем продлила блокировку на неопределённый срок, упали на 2%. На 1,5% ниже торговались акции Snap и Pinterest.

Также пострадала соцсеть Parler: из-за того, что ею намеревались воспользоваться сторонники Трампа, соцсеть со своих платформ удалили Apple и Google, а Amazon заявила, что отключит Parler от хостинга Amazon Web Services.

#новость #twitter

1039 просмотров
Спасибо за наводку Aleks Protec
15 15 комментариев
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15 комментариев
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Bobo Momo

–6

Но зато Твиттер покинуло несколько десятков миллионов психопатов.

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Andry Gribkov

Bobo
20

Ну не знаю, по моему всякие радфем блм-щики на месте

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Светлана Попова

Bobo
0

Т.е. вы вот так взяли и обозвали всех удалившихся из "свободного" Твиттера психопатами? Ну ок. Главное что чувак с ником "Bobo Momo" точно не психопат.. 

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Bobo Momo

Светлана
0

Я говорю о поклонниках Трампа.

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BearStrikesBack

Bobo
0

несколько десятков миллионов психопатов.

Решать, конечно же, будешь ты или Джек Дорси какой, да? Дело Адольфа, смотрю, живет.

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Andry Gribkov

6

Впрочем ничего не изменится. Левый фашизм только начал набирать обороты

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Trubin 🐜

3

Я думаю, руководству Твиттера побоку на котировки. У социалистов и левых другие проблемы: равенство, братство, справедливость, ущемление прав животных, людей, негров и ЛГБТ. А котировки - это деньги инвесторов, их интересами можно пренебречь.

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Кирилл Половинкин

Trubin
0

Когда в Твиттер придет SEC и потребует заменить весь менеджмент, тогда они и опомнятся.
Так уже было с Маском, которому пришлось платить 20 млн $ штрафа и покинуть совет директоров Tesla из-за своих необдуманных высказываний

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Артём А.

Кирилл
2

SEC тут вообще не причем. Они не пытались манипулировать стоимостью бумаг, вопрос блокировки относится исключительно к их операционной деятельности.

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Артём А.

1

До сих пор не понимаю, нахрена они все это сделали. Брать на себя функции власти конечно круто и интересно, но что-то мне подсказывает, даже демократы им не забудут такой самосуд)

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Danila Romanov

Артём
2

так они под демократами, можешь ставить знак равно

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Артём А.

Danila
0

В том то и дело, что они под демократами, а не над ними. А такой прецедент по сути показывает что они могут заткнуть кого угодно. Даже демократа

Ответить

Danila Romanov

Артём
1

зачем им самим себя затыкать?

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Артём А.

Danila
1

Странный вопрос. Дело не в мотиве, а в незарегулированной возможности ограничивать свободу слова

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Bezhan Nazaralizoda

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А вот TikTok бы не заблокировал бы :)

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