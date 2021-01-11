Регулятор планировал начать тестирование неопытных инвесторов в апреле 2022 года.

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Центробанк разработал проект указания, согласно которому профессиональным участникам рынка будет запрещено совершать некоторые сделки по поручению или за счёт неквалифицированных инвесторов до начала тестирования.

Проект вступит в силу через десять дней. В частности, речь идёт о сделках с облигациями, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления определённых обстоятельств. Кроме того, регулятор запретит продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых инструментов, если договоры заключаются не на организованных торгах.

По мнению регулятора, продажа сложных инструментов неопытным инвесторам может привести к финансовым потерям и разочарованию начинающих инвесторов в возможностях финансового рынка.

ЦБ впервые рассказал о вариантах тестов для неквалифицированных инвесторов-физлиц в августе 2020 года. Изначально регулятор планировал начать тестирование в апреле 2022 года. В декабре ЦБ предложил перенести начало тестов на 1 октября 2021 года.

В начале декабря 2020 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ намерен раньше срока ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым продуктам для их защиты.