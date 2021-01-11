ЦБ запретит продажу сложных инвестпродуктов неопытным инвесторам до начала тестов на знание рисков Статьи редакции
Регулятор планировал начать тестирование неопытных инвесторов в апреле 2022 года.
Центробанк разработал проект указания, согласно которому профессиональным участникам рынка будет запрещено совершать некоторые сделки по поручению или за счёт неквалифицированных инвесторов до начала тестирования.
Проект вступит в силу через десять дней. В частности, речь идёт о сделках с облигациями, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления определённых обстоятельств. Кроме того, регулятор запретит продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых инструментов, если договоры заключаются не на организованных торгах.
По мнению регулятора, продажа сложных инструментов неопытным инвесторам может привести к финансовым потерям и разочарованию начинающих инвесторов в возможностях финансового рынка.
ЦБ впервые рассказал о вариантах тестов для неквалифицированных инвесторов-физлиц в августе 2020 года. Изначально регулятор планировал начать тестирование в апреле 2022 года. В декабре ЦБ предложил перенести начало тестов на 1 октября 2021 года.
В начале декабря 2020 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ намерен раньше срока ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым продуктам для их защиты.
Регулятор рекомендовал банкам ужесточить правила продажи продуктов с высокими рисками до начала тестов инвесторов. После этого «Сбер» временно ограничил продажу таких продуктов.
Все правильно. Более того, надо добавить, чтобы эти разъяснения проводили в отделениях Сбербанка и попутно объясняли как это рискованно и небезопасно... в отличии от накопительного пенсионного взноса! 😉
А вы умеете в сарказм )
А продажу алкоголя или сигарет неподготовленным потребителям не хотят запретить? Или право голоса у неподготовленных избирателей отобрать?
Ах, это другое...
Нельзя же все под одну гребенку. Есть критерии, по которым совершают те или иные действия. Убить комара - одно. Убить человека - вроде бы тоже самое (отнять жизнь). Но что-то от второго сдерживает большинство людей.
Если не разрешать продавать алкоголь и сигареты - то вред будет нанесен только покупателю. А если через ИИС наступит новый 2001 или 2008 год - плохо будет всей страны. Разные последствия необдуманных действий для общества определяют степень запрета. Это логично. И тем более логичней в данной ситуации, когда это реально делается в интересах защиты общества, а не только отдельных слоев общества.
Кому же ещё покупать структурные продукты, в которые изначально заложена русская рулетка?
из нормальных продуктов здесь американские IPO, там процент хороший
не хочет ЦБ, чтобы мы пассивный доход получали и деньги в зарубежную экономику вкладывали
Ipo я бы пассивным доходом не назвал, дождаться, пока ipo акции начнут давать денежный поток без действий со стороны владельца — дело не быстрое
Пишут про то, что речь идёт о следующем:
«заключения сделок с облигациями российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления различных обстоятельств. Речь идет о продаже таких инструментов, как, например, инвестиционные облигации Сбербанка, поясняет источник РБК. Они гарантируют 100-процентную защиту капитала, но их доходность зависит от динамики рыночной стоимости базового актива (акции, курсы валют и т.д.). Облигации, чья доходность привязана к другим активам, выпускали «ВТБ Инвест» и «БКС Капитал»;
заключения не на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
в отношении новых договоров брокерского обслуживания, ЦБ рекомендует не совершать после даты издания информационного письма сделок, в результате которых клиент передает брокеру свое имущество. То есть маржинальных сделок, когда активы приобретаются на заемные средства брокера;
воздержаться от предложения неопытным инвесторам стратегий доверительного управления ценными бумагами и деньгами, которые заключаются в приобретении сложных производных финансовых инструментов».
Я с одной стороны против любых ограничений, но с другой не вижу для себя как неквалифицированного инвестора смысла в этих инструментах.
Я не понял, зачем тест людям старше 40, которые прошли МММ, дефолт, обрушение рубля, банковские депозиты под 1000% годовых, Хопер-Инвест, наперстки и накопительную часть пенсии?
наверно, они хотели сделать наоборот - чтобы покупатели тестировали тех, кто впаривает эту хрень ))
Это ты про тех, которые переводят деньги на непонятные счета после звонка из службы безопасности?
Жду когда ЦБ запретит покупать иномарки тем, у кого нет опыта владения иномаркой
Как заботится государство о людях можно смотреть на примере медицины, пенсий и прочей социалки. А все эти запреты яко бы во благо, на самом деле защита чьих-то шкурных интересов. В данном случае их не устраивает, что холопы не несут накопления в банковский вклад, а ринулись инвестировать.
Ну вообще-то они спецом вытаскивают деньги из банковских вкладов, сделали для это ИИС, добавили налоги на банковские депозиты и т.д.
До сих пор не понимаю какого черта у нас чтобы купить ETF зарубежный у крупной и известной компании надо иметь статус квала, при этом форекс и еще много чего спокойно разрешено всем.
на спб тысячи акций, на них квал не нужен
при этом форекс и еще много чего спокойно разрешено всем.
в России почти не осталось контор форекс классических, их всех выпилили
что вы имеете ввиду под "форекс разрешено"?
вам про чай, вы про компот...
акции - я знаю о них - не ETF. К тому же: а) там нет многих ; б) это еще более странно - разрешать вливать все бабки неопытным инвесторам в одну акцию, но не разрешать в фонд.
форекс был приведен лишь как пример очень странной логики наших экономистов и финансистов. устанавливающих и влияющих на правила.
Мысль верная, но сделано, как всегда, через ж...
Желание контролировать каждую копейку под соусом заботы, ммм, ни разу не было и вот опять
У нас в ЕС уже несколько лет такое. Акций я могу купить любых, хоть самых мусорных, а вот ETF из этих акций — нет, нельзя. 🤷♀️
Есть мнение, что если дать возможность голосовать неопытным избирателям может привести к выбору авторитарной власти, которая будет решать как этим неопытным избирателям жить.
Всегда была и будет возможность покупать те или иные активы.... Было бы желание и естественно достаточный объём капитала 🤑💸💵💴💶💰💳
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