Visa вслед за Mastercard разрешит использовать криптовалюту для платежей Статьи редакции
Такая возможность появится у некоторых партнёров платёжной системы до конца 2021 года.
Пилотная программа Visa использует USD Coin (USDC) — стабильную криптовалюту, стоимость которой напрямую привязана к доллару США, сообщили в компании. Для транзакций используется блокчейн с открытым исходным кодом Ethereum. Помогает в операциях платформа Crypto.com и банк для работы с цифровыми активами Anchorage.
Visa успешно завершила первую расчётную транзакцию, отправив USDC на Ethereum адрес компании Visa в криптобанке Anchorage. В компании намерены до конца 2021 года сделать эту возможность доступной большему количеству партнеров.
При оплате криптовалютной картой, цифровая валюта конвертируется в «обычные» фиатные деньги. Криптокошелёк сможет вносить их на подключённый банковский счёт.
О том, что цифровые активы и технология блокчейна станут важной частью будущего Visa, в компании заявляли ещё в 2020 году.
С криптовалютой начёт работать и Mastercard — о планах поддержки криптовалюты в компании сообщили в феврале. Крупные финансовые компании, включая BNY Mellon и BlackRock Inc, также внедрили поддержку цифровой валюты в своих системах.
Помимо платёжных фирм, на рынок выходят производители и поставщики услуг. На прошлой неделе Илон Маск объявил, что его Tesla теперь принимает криптовалюту в качестве оплаты за свои автомобили.
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оплата в супермаркетах электронными талонами на еду, цифровой коммунизм
вот она новая эпоха "наличных" "бесконтрольных" денег
Вы не правы, используемые визой токены абсолютно под контролем, вплоть до бана адресов владельцев токена и грязных токенов на уровне сети.
что-то сомневаюсь, часть USDC стейблкоинов на erc20 смарт контракте и это обычный блокчейн и бана там быть не может
https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
И чем отличается криптобакс от бакса на карточке?
на данный момент не чем так как USDC или USDT подкреплены долларом.
Точнее USDT подкреплён долларами и долговыми расписками (фантиками).
пусть будет так, но вся система так подкреплена и это считается стабильность. Я сам топлю за крипту !!! если смотреть на BTC то он даже фантиком не подкреплен.
Дорогие друзья, новость вооооообще не про крипту. Эта новость про фиат на блокчейне. Так что готовьте ваши паспорта для KYC/AML.
Идея не очень так как ETH имеет очень высокую камсу. Лучше использовать другие крипто валюты с более низкими комиссиями, например BNB, LTC и так далее.
Как я понял, они подняли полностью свой блокчейн, на своей сети, не кефирской, просто использовали код Ethereum как базу. И это логично с их стороны, иначе они не смогут его нормально контролировать. Эта новость не про классическую крипту...
Ждем врыва Тинькофф по крипте, давно пора
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