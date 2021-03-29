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Visa вслед за Mastercard разрешит использовать криптовалюту для платежей Статьи редакции

Такая возможность появится у некоторых партнёров платёжной системы до конца 2021 года.

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Пилотная программа Visa использует USD Coin (USDC) — стабильную криптовалюту, стоимость которой напрямую привязана к доллару США, сообщили в компании. Для транзакций используется блокчейн с открытым исходным кодом Ethereum. Помогает в операциях платформа Crypto.com и банк для работы с цифровыми активами Anchorage.

Visa успешно завершила первую расчётную транзакцию, отправив USDC на Ethereum адрес компании Visa в криптобанке Anchorage. В компании намерены до конца 2021 года сделать эту возможность доступной большему количеству партнеров.

При оплате криптовалютной картой, цифровая валюта конвертируется в «обычные» фиатные деньги. Криптокошелёк сможет вносить их на подключённый банковский счёт.

О том, что цифровые активы и технология блокчейна станут важной частью будущего Visa, в компании заявляли ещё в 2020 году.

С криптовалютой начёт работать и Mastercard — о планах поддержки криптовалюты в компании сообщили в феврале. Крупные финансовые компании, включая BNY Mellon и BlackRock Inc, также внедрили поддержку цифровой валюты в своих системах.

Помимо платёжных фирм, на рынок выходят производители и поставщики услуг. На прошлой неделе Илон Маск объявил, что его Tesla теперь принимает криптовалюту в качестве оплаты за свои автомобили.

#новость #visa #криптовалюта

20 20 комментариев
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Konstantin_Andreevich

13

Чем ответит карта "Мир"? 3% скидки на макарошки в "Пятёрочке"!

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Christofor

Konstantin_Andr…
2

оплата в супермаркетах электронными талонами на еду, цифровой коммунизм

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Ivan Zenkov

Konstantin_Andr…
0

Я от них недавно тысячу кэшбека получил за ASOS

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Christofor

3

вот она новая эпоха "наличных" "бесконтрольных"  денег

Ответить

Канищев Максим

Christofor
3

Вы не правы, используемые визой токены абсолютно под контролем, вплоть до бана адресов владельцев токена и грязных токенов на уровне сети.

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Valery Korin

Канищев
4

Вы не поняли, вроде бы это был сарказм

Ответить

kira fishina

Канищев
0

что-то сомневаюсь, часть USDC стейблкоинов на erc20 смарт контракте и это обычный блокчейн и бана там быть не может
https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48

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Птиц

2

И чем отличается криптобакс от бакса на карточке?

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Борис Степаненко

Птиц
0

на данный момент не чем так как USDC или USDT подкреплены долларом. 

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Oleg Gromov

Борис
2

Точнее USDT подкреплён долларами и  долговыми расписками (фантиками). 

Ответить

Борис Степаненко

Oleg
0

пусть будет так, но вся система так подкреплена и это считается стабильность. Я сам топлю за крипту !!! если смотреть на BTC то он даже фантиком не подкреплен. 

Ответить

Oleg Gromov

2

Дорогие друзья, новость вооооообще не про крипту. Эта новость про фиат на блокчейне. Так что готовьте ваши паспорта для KYC/AML. 

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KINCH

Oleg
0

Олег, ну будь человеком, разверни ответ для челяди вроде меня. Что за фиат, что за паспорта?

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Борис Степаненко

0

Идея не очень так как ETH имеет очень высокую камсу. Лучше использовать другие крипто валюты с более низкими комиссиями, например BNB, LTC и так далее. 

Ответить

Владимир Толстиков

Борис
0

Как я понял, они подняли полностью свой блокчейн, на своей сети, не кефирской, просто использовали код Ethereum как базу. И это логично с их стороны, иначе они не смогут его нормально контролировать. Эта новость не про классическую крипту...

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Mike Prokopenko

0

Ждем врыва Тинькофф по крипте, давно пора

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Борис Степаненко

Mike
0

Будет :) ........

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Andry Gribkov

0

Пробиваем соточку?

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alex twit

0

Повторюшка дядя хрюшка

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Sergei Timofeyev

0

USDC разве привязана? 

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