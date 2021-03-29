Такая возможность появится у некоторых партнёров платёжной системы до конца 2021 года.

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Пилотная программа Visa использует USD Coin (USDC) — стабильную криптовалюту, стоимость которой напрямую привязана к доллару США, сообщили в компании. Для транзакций используется блокчейн с открытым исходным кодом Ethereum. Помогает в операциях платформа Crypto.com и банк для работы с цифровыми активами Anchorage.

Visa успешно завершила первую расчётную транзакцию, отправив USDC на Ethereum адрес компании Visa в криптобанке Anchorage. В компании намерены до конца 2021 года сделать эту возможность доступной большему количеству партнеров.

При оплате криптовалютной картой, цифровая валюта конвертируется в «обычные» фиатные деньги. Криптокошелёк сможет вносить их на подключённый банковский счёт.

О том, что цифровые активы и технология блокчейна станут важной частью будущего Visa, в компании заявляли ещё в 2020 году.

С криптовалютой начёт работать и Mastercard — о планах поддержки криптовалюты в компании сообщили в феврале. Крупные финансовые компании, включая BNY Mellon и BlackRock Inc, также внедрили поддержку цифровой валюты в своих системах.