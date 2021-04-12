В стране зарегистрированы головные офисы некоторых российских компаний, включая X5 Retail Group и «Яндекс».

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9 апреля соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами внесён в Госдуму.

В конце 2020 года Минфин предлагал Нидерландам условия пересмотра налоговых соглашений аналогичных тем, которые были согласованы с Кипром, Люксембургом, Мальтой. Однако переговоры «не увенчались успехом», писало министерство.

VTimes писало в декабре, что речь идёт о росте ставки налога на дивиденды с 5% до 15% (с исключениями — для публичных компаний со свободным обращением не менее 15% акций и долей в российской компании, выплачивающей дивиденды, не менее 15%). Источник издания говорил, что Нидерланды настаивали на дополнительных льготах для крупного бизнеса, который инвестировал в Россию, но каких, не уточнял.

«Интерфакс» отмечает, что пока процедура денонсации идёт, у России и Нидерландов есть возможность договориться. Например, Минфин уже начинал разработку законопроектов о денонсации в отношении конвенции между Россией и Мальтой и соглашения с Кипром, но в итоге обе страны согласились на новые условия.

Разрыв налогового соглашения с Нидерландами означает, что российским компаниям, зарегистрированным в стране, придётся платить налоги дважды — в обеих странах, пишет The Bell. В частности, в Нидерландах зарегистрированы головные компании «Яндекса», X5 Retail Group и Veon (материнская компания «Билайна»).