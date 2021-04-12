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Финансы
Таня Боброва

Правительство России одобрило разрыв налогового соглашения с Нидерландами Статьи редакции

В стране зарегистрированы головные офисы некоторых российских компаний, включая X5 Retail Group и «Яндекс».

29 29 комментариев
3449 просмотров

9 апреля соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами внесён в Госдуму.

В конце 2020 года Минфин предлагал Нидерландам условия пересмотра налоговых соглашений аналогичных тем, которые были согласованы с Кипром, Люксембургом, Мальтой. Однако переговоры «не увенчались успехом», писало министерство.

VTimes писало в декабре, что речь идёт о росте ставки налога на дивиденды с 5% до 15% (с исключениями — для публичных компаний со свободным обращением не менее 15% акций и долей в российской компании, выплачивающей дивиденды, не менее 15%). Источник издания говорил, что Нидерланды настаивали на дополнительных льготах для крупного бизнеса, который инвестировал в Россию, но каких, не уточнял.

«Интерфакс» отмечает, что пока процедура денонсации идёт, у России и Нидерландов есть возможность договориться. Например, Минфин уже начинал разработку законопроектов о денонсации в отношении конвенции между Россией и Мальтой и соглашения с Кипром, но в итоге обе страны согласились на новые условия.

Разрыв налогового соглашения с Нидерландами означает, что российским компаниям, зарегистрированным в стране, придётся платить налоги дважды — в обеих странах, пишет The Bell. В частности, в Нидерландах зарегистрированы головные компании «Яндекса», X5 Retail Group и Veon (материнская компания «Билайна»).

«Яндекс» отказался от комментариев vc.ru, редакция направила запросы и ожидает комментарии от X5 Retail Group и «Билайна».

#новость #нидерланды

29 29 комментариев
11
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Канищев Максим

26

Бедные голландские компании. Теперь им всем придётся уйти из России. Яндекса нам будет не хватать.

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Люц Шнайдер

Канищев
10

Ну да, вот эта знаменитая голландская компания Яндекс. Поисковик номер один в Голландии.

Ответить

Labelig

Канищев
2

Да что Яндекс, как же без Пятёрочки...

Ответить

Andrey Fedorov

6

Плоти нолог!

Ответить

Сидор

1

Налоговый занавес опускается. Неумолимо и бессмысленно...

Ответить

роман долгополов

Сидор
5

Там в швятой Омерике предложили прикрыть все эти гавани,по плану Байдена))

Ответить

Женя Гагарин

роман
3

Леваки ищут просто способ собирать повышенные налоги. 

Но ничего не выйдёт. 

Ответить

Илья М

Женя
1

ой не факт. Озвучивается уже идея не только в штатах приподнять корпоративные налоги, но и во всем мире :) как от этого будут отскакивать Ирландия и прочие уютные офшорные гавани - вопрос интересный. Если штаты будут в этой идее упорны - может быть интересно.

Ответить

роман долгополов

Женя
0

Ну настроены серьезно,там какая то тётенька при Байдене,говорит безапелляционно вполне,так что у Нидерландов и прочих скоро головной боли прибавится

Ответить

Канищев Максим

Сидор
1

Тинькофф знает о чем вы говорите 

Ответить

KINCH

0

Я в этом мало понимаю, поясните пожалуйста. Могут ли эти компании, раз у них головной офис в Нидерландах, остаться в Нидерландах с концами и не платить налоги в России. В чем там суть? К чему может все привести?

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Labelig

KINCH
8

Деятельность они все равно в России ведут. Скорее всего, им придётся увести свои головные офисы из Нидерландов в другие страны. Хотя мне кажется Нидерланды передумают и согласятся на условия Минфина.

Ответить

Roman Patsev

KINCH
2

У них там только головной офис, основной бизнес в России. Могут переехать обратно на родину и не платить Нидерландам.

Ответить

Женя Гагарин

Roman
2

Но тогда у тебя выше налог на дивиденды становится. 
+ Политические риски. Нет людей на том уровне, которые бы оставили конечного собственника в российском реестре. 

Переедут на Кипр в таком случае. 

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Анон Плиз

Женя
0

Очевидно, двойной налог выше "нового" голландского и выше существующего российского

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Serj Koss

KINCH
0

Ога, Пятерочка вот возьмет и останется в Нидерландах, с концами, и не будет платить налоги в России... вообще не будет платить налоги, потому что не с чего их будет платить)

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Женя Гагарин

KINCH
0

У них у всех юрик оформлен здесь, потому любая компания работающая в РФ должна быть оформолена в РФ. 

В Нидерландах оформлены для налоговой оптимизации, там с дивидентов дешевле налог. 

Кто является собственником любого российского юрлица - никого ебать не должно. Хоть американское юрлицо, хоть Британское физлицо. 
Российский юрик в первую очередь выполняет все обязательства в РФ.

Ответить

KINCH

Женя
0

Понял. Всегда поражал этот "нюанс": компания платит НДС, налоги, получает прибыль, с прибыли платит налоги и тут такое... А вот еще с чистой прибыли платите :)

Ответить

Люц Шнайдер

KINCH
0

На счёт Яндекса советую почитать про Фонд общественных интересов и золотую акцию.

Ответить

KINCH

Люц
0

А что там за фонд? Золотая акция, если память не изменяет, есть у государства, по ней Яндекс не может взять все и продать кому ни попадя. 

Ответить

Люц Шнайдер

KINCH
0

Золотая акция как раз у Фонда, а Фонд зарегистрирован в офшоре в Калининграде.

Ответить

Люц Шнайдер

KINCH
0

Это я к тому,  что может ли компания хоп и перестать быть российской.

Ответить

Кирилл Спиридонов

1

Как россиянин, живущий в Нидерландах и работающий в финансах, я разочарован.

Ответить

BearStrikesBack

Кирилл
0

Приедете строить мировой финансовый центр в Москве - делов-то. Финансовые специалисты с Кипра, видимо, на очереди.

Ответить

Женя Гагарин

BearStrikesBack
0

В очереди за нотариусами Абхазии

Ответить

Эмилия Теплова

1

Ну всё правильно. Если зарабатывают на россиянах, то и налоги с этого должны платить в России.

Ответить

Вадим Клюев

Эмилия
0

странно, могли вообще потребовать, что налог должны платить россияне, обычно все платежы на них перекладывают

Ответить

Для Сохранения

0

Эти быстро поменяют страну и всё.

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watch The White Tiger 2021 full

0

https://polisci.uoregon.edu/files/formidable/64/free-watch-mortal-kombat-online-tv-stream.pdf

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