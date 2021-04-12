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Правительство России одобрило разрыв налогового соглашения с Нидерландами Статьи редакции
В стране зарегистрированы головные офисы некоторых российских компаний, включая X5 Retail Group и «Яндекс».
9 апреля соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами внесён в Госдуму.
В конце 2020 года Минфин предлагал Нидерландам условия пересмотра налоговых соглашений аналогичных тем, которые были согласованы с Кипром, Люксембургом, Мальтой. Однако переговоры «не увенчались успехом», писало министерство.
VTimes писало в декабре, что речь идёт о росте ставки налога на дивиденды с 5% до 15% (с исключениями — для публичных компаний со свободным обращением не менее 15% акций и долей в российской компании, выплачивающей дивиденды, не менее 15%). Источник издания говорил, что Нидерланды настаивали на дополнительных льготах для крупного бизнеса, который инвестировал в Россию, но каких, не уточнял.
«Интерфакс» отмечает, что пока процедура денонсации идёт, у России и Нидерландов есть возможность договориться. Например, Минфин уже начинал разработку законопроектов о денонсации в отношении конвенции между Россией и Мальтой и соглашения с Кипром, но в итоге обе страны согласились на новые условия.
Разрыв налогового соглашения с Нидерландами означает, что российским компаниям, зарегистрированным в стране, придётся платить налоги дважды — в обеих странах, пишет The Bell. В частности, в Нидерландах зарегистрированы головные компании «Яндекса», X5 Retail Group и Veon (материнская компания «Билайна»).
«Яндекс» отказался от комментариев vc.ru, редакция направила запросы и ожидает комментарии от X5 Retail Group и «Билайна».
Бедные голландские компании. Теперь им всем придётся уйти из России. Яндекса нам будет не хватать.
Ну да, вот эта знаменитая голландская компания Яндекс. Поисковик номер один в Голландии.
Налоговый занавес опускается. Неумолимо и бессмысленно...
Там в швятой Омерике предложили прикрыть все эти гавани,по плану Байдена))
Леваки ищут просто способ собирать повышенные налоги.
Но ничего не выйдёт.
Ну настроены серьезно,там какая то тётенька при Байдене,говорит безапелляционно вполне,так что у Нидерландов и прочих скоро головной боли прибавится
Я в этом мало понимаю, поясните пожалуйста. Могут ли эти компании, раз у них головной офис в Нидерландах, остаться в Нидерландах с концами и не платить налоги в России. В чем там суть? К чему может все привести?
У них там только головной офис, основной бизнес в России. Могут переехать обратно на родину и не платить Нидерландам.
Но тогда у тебя выше налог на дивиденды становится.
+ Политические риски. Нет людей на том уровне, которые бы оставили конечного собственника в российском реестре.
Переедут на Кипр в таком случае.
У них у всех юрик оформлен здесь, потому любая компания работающая в РФ должна быть оформолена в РФ.
В Нидерландах оформлены для налоговой оптимизации, там с дивидентов дешевле налог.
Кто является собственником любого российского юрлица - никого ебать не должно. Хоть американское юрлицо, хоть Британское физлицо.
Российский юрик в первую очередь выполняет все обязательства в РФ.
На счёт Яндекса советую почитать про Фонд общественных интересов и золотую акцию.
Золотая акция как раз у Фонда, а Фонд зарегистрирован в офшоре в Калининграде.
Как россиянин, живущий в Нидерландах и работающий в финансах, я разочарован.
Приедете строить мировой финансовый центр в Москве - делов-то. Финансовые специалисты с Кипра, видимо, на очереди.
Ну всё правильно. Если зарабатывают на россиянах, то и налоги с этого должны платить в России.
странно, могли вообще потребовать, что налог должны платить россияне, обычно все платежы на них перекладывают
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