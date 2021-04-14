Презентация
серверов от Acer
серверов от Acer
До начала осталось:
ЦБ запланировал запустить переводы по номеру телефона через СБП в Белоруссию Статьи редакции
По плану регулятора страна подключится к системе к середине 2022 года.
- К системе быстрых платежей (СБП) может подключиться Белоруссия, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента национальной платёжной системы ЦБ Аллы Бакиной.
- Если это произойдёт, россиянам будут доступны переводы по номеру телефона в другую страну. По словам Бакиной, ЦБ рассчитывает, что Белоруссия подключится к системе к середине 2022 года.
- Кроме того, регулятор работает над карточными переводами в Белоруссию. Их ЦБ планирует подключить к концу 2022 года.
- Банк России запустил систему быстрых платежей в России в начале 2019 года. Она позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.
- Всего СБП пользуются более 16 млн человек, писал РБК со ссылкой на представителя ЦБ. Треть из них — клиенты «Сбера».
- В 2019 году запустить в России денежные переводы за границу по номеру телефона планировала Mastercard, писал РБК.
913 просмотров
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u043f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mastercard"], "comments": 12, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 233889, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 14 Apr 2021 15:40:02 +0300", "is_special": false }
0
12 комментариев
Написать комментарий...
7
Узбеки и таджики замерли в предвкушении
Ответить
1
У них никогда. Иначе операторам придётся закрывать ларьки сотовой связи , ведь все они держатся только на процентах от переводов узбеков
Ответить
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
7
И что плохого?
Ответить
3
Ой, а куда делась баталия с обсужденем названия страны? Я последние два комента не дочитал... 😂
Ответить
2
Они бы лучше обязали Сбер по умолчанию включать СБП, а не держать его в дебрях настроек.
Ответить
Блоги компаний
«Дом.ru» и IVI договорились о партнерстве
Три кейса о том, как малый и средний бизнес пересел на каршеринг Драйва и обратно не собирается
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Отправил камеру с помощью…
Отзыв о GeekBrains: мне не…
Ozon заблокировал мой аккаунт в…
Китайские разработчики создали…
Новые сервисы СБП и…
Отправил камеру с помощью…
Mastercard, российские банки и…
Отправил заявку на кредит в…
ЦБ запланировал запустить…
Отправил камеру с помощью…
Полностью оплатил PlayStation…