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Евгения Евсеева

ЦБ запланировал запустить переводы по номеру телефона через СБП в Белоруссию Статьи редакции

По плану регулятора страна подключится к системе к середине 2022 года.

  • К системе быстрых платежей (СБП) может подключиться Белоруссия, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента национальной платёжной системы ЦБ Аллы Бакиной.
  • Если это произойдёт, россиянам будут доступны переводы по номеру телефона в другую страну. По словам Бакиной, ЦБ рассчитывает, что Белоруссия подключится к системе к середине 2022 года.
  • Кроме того, регулятор работает над карточными переводами в Белоруссию. Их ЦБ планирует подключить к концу 2022 года.
  • Банк России запустил систему быстрых платежей в России в начале 2019 года. Она позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.
  • Всего СБП пользуются более 16 млн человек, писал РБК со ссылкой на представителя ЦБ. Треть из них — клиенты «Сбера».
  • В 2019 году запустить в России денежные переводы за границу по номеру телефона планировала Mastercard, писал РБК.

#новость #mastercard #сбп

913 просмотров
12 12 комментариев
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12 комментариев
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alex twit

7

Узбеки и таджики замерли в предвкушении

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Алексей Штейн

alex
1

У них никогда. Иначе операторам придётся закрывать ларьки сотовой связи , ведь все они держатся только на процентах от переводов узбеков 

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Александр

Алексей
0

Не только ларьки, но и куча банков выпускают рекламу на иностранных языках "удобные переводы на родину".

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Родион Галанев

alex
0

Узбеки и таджики Беларуси?

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Радостный единорожек88

–6

Русский мир расползается... 

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alex twit

Радостный
8

МИР

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Канищев Максим

Радостный
7

И что плохого?

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Радостный единорожек88

Канищев
0

Это была констатация факта.
Оценки давайте сами-) 

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Антон Адамов

Радостный
0

И это прекрасно

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Павел Троян

3

Ой, а куда делась баталия с обсужденем названия страны? Я последние два комента не дочитал... 😂

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Канищев Максим

Павел
0

Очень интересно было читать срач из разряда - в или на Украину 

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Юрий Павшуков

2

Они бы лучше обязали Сбер по умолчанию включать СБП, а не держать его в дебрях настроек.

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