«Яндекс» мог бы, например, выпустить виртуальные карты для всех своих пользователей, на которые начисляются кэшбек-баллы за активное пользование сервисами экосистемы.

По сути, это уже реализованная история: у «Яндекса» есть «Яндекс Плюс», но пока накопленные баллы можно тратить только внутри экосистемы. С банковской лицензией их можно будет переводить обратно в деньги. Это точно привлечёт клиентов. Похожий уже существующий пример подобного решения — Ozon Card.

Единственная проблема заключается в том, что классический транзакционный продукт в России часто упирается в недостаток маржинальности. Это очень хорошо показал печальный опыт «Рокетбанка». Обычно банки добирают маржу на выдаче кредитов и оформлении вкладов. «Яндексу» с этим, возможно, как-то поможет их инвестиционный продукт, но сказать, как будет наверняка, пока невозможно.