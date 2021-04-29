«Яндекс» купил банк: какие услуги он может запустить и сможет ли конкурировать со «Сбером», «Тинькофф» и другими Статьи редакции
Аналитики оценивают перспективы компании на финтех-рынке.
29 апреля «Яндекс» объявил о покупке банка «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича за 1,1 млрд рублей. Банк позволит компании развивать финтех-направление: запускать новые финансовые сервисы и услуги для пользователей и партнёров.
«Яндекс» решил развивать финансовые сервисы после того, как продал «Сбербанку» оставшуюся долю в «Яндекс.Деньгах» и освободился от ограничений. Компания планировала купить «Тинькофф», но переговоры закончились ничем.
Первые финансовые продукты «Яндекс» может запустить уже до конца 2021 года: управляющий директор компании Тигран Худавердян в ноябре 2020 года заявил в интервью РБК, что «12 месяцев — реалистичный срок, через который "Яндекс" условно сможет выдавать первые карточки и кредиты».
«Это точно будет полноценный онлайн-сервис для массового пользователя, насколько это позволяет регулирование», — говорил глава «Яндекса».
Зачем «Яндексу» банк и что он получит с покупкой «Акрополя»
«Акрополь» учреждён в 1994 году, в феврале 2020 года его купил Евгений Давыдович у предыдущего собственника — Ахмета Паланкоева — за сумму, равную одному капиталу банка, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
На начало 2020 года эта сумма составляла 1,1 млрд рублей. На апрель 2021 года капитал «Акрополя» — чуть более 1 млрд рублей. Убыток по итогам 2020 года составил около 82 млн рублей, в апреле 2021 года — 29 млн рублей.
После согласования сделки с ЦБ к «Яндексу» перейдут брокерская, дилерская, депозитарная и универсальная банковские лицензии. Это позволит вести полноценный банковский бизнес: принимать вклады и выдавать кредиты, обслуживать счета, транзакции, покупать и продавать валюту, говорит аналитик компании «Финам» Леонид Делицын.
Банковских отделений у «Акрополя» нет — их не будет и у «Яндекса», заявлял Худавердян в разговоре с РБК. Сам «Акрополь», вероятно, переименуют во что-то более подходящее для экосистемы «Яндекса», считает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.
Банковская карта, инвестиции и кредит на «Маркете»: какие финансовые сервисы ожидают аналитики
Опрошенные vc.ru эксперты выделили несколько возможных вариантов развития банковского направления.
Перевод платежей партнёров внутри «Яндекса» на свою банковскую систему
У экосистемы «Яндекса» большой оборот и много микроплатежей, в том числе за счёт рекламных инструментов, отмечает партнёр и директор департамента анализа акцийинвесткомпании «Атон» Виктор Дима.
«Первый и самый очевидный шаг — замкнуть всю экосистему на себя, чтобы всем её участникам было выгодно рассчитываться через финансовый сервис "Яндекса"», — считает Дима.
Запуск банковской карты
Тигран Худавердян уже подтвердил планы выпускать платёжные карты. Они необходимы, так как это основной источник данных о транзакциях клиентов — «главная питательная среда экосистем», утверждает Леонид Делицын.
Привлечь пользователей компании поможет экосистема сервисов, которые станут точкой входа для перехода клиентов на карты «Яндекса», считает Виктор Дима.
У «Яндекса» есть логистическая инфраструктура в лице курьеров и такси — с её помощью компания сможет быстро доставлять пластиковые карты, считает Александр Магомедов. «Чуть ли не вместе с заказанным в "Лавке" утренним кофе», — отмечает председатель правления «Банка 131».
Кредиты на «Яндекс.Маркете» и «Авто.ру»
Кредитование — третье возможное направление банковского бизнеса, утверждают эксперты.
Например, это могут быть:
- «Лёгкие кредитные решения» на «Яндекс.Маркете» для крупных покупок или кредитование поставщиков.
- Сервисы рассрочки — по аналогии с зарубежными сервисами Affirm или Afterpay. Похожий сервис запустил «Тинькофф» в апреле 2021 года.
- Автокредиты на сервисе «Авто.ру», принадлежащем «Яндексу» — но шанс запуска такой услуги меньше.
«Теоретически, несколько тысяч кредитов на "Авто.ру" — это несколько сотен тысяч, а то и миллиардов рублей. Это возможный бизнес, вопрос в том, захотят ли его запускать», — считает Виктор Дима. У кредитования есть риски, но «банковский бизнес и заключается в том, чтобы этим риском управлять», говорит Юрий Грибанов.
- Ипотека маловероятна, но это тоже возможное направление, так как в экосистеме «Яндекса» есть сервис по продаже квартир — «Яндекс.Недвижимость», считает Грибанов.
Ипотека — нетипичное направление для финтех-компаний, привыкших к транзакционным и «коротким» услугам. Это «длинные» деньги, поэтому у «Яндекса» вряд ли появится подобный бизнес, рассуждает Виктор Дима.
Инвестиции
Это быстрорастущее направление, в котором у «Яндекса» уже есть совместный проект с ВТБ — «Яндекс.Инвестиции». Получение лицензии позволит со временем запустить самостоятельный сервис.
Например, «Яндекс» может создать «убийцу брокеров» наподобие Robinhood, говорит Леонид Делицын.
Сможет ли «Яндекс» конкурировать со «Сбером», «Альфа-банком», «Тинькофф» и другими банками
Аналитики считают, что основное преимущество «Яндекса» — это огромный объём данных о клиентах, которые тот собирает в интернете, при заказе услуг, навигации и в других сервисах. Банк же будет и вспомогательным инструментом для сервисов, и способом их монетизации, считает Леонид Делицын.
Одна из проблем, с которой может столкнуться «Яндекс» — поиск команды, так как банк был куплен только ради лицензии и развивать инфраструктуру и экспертизу придётся практически с нуля. Но для «Яндекса» это не выглядит нерешаемой проблемой, считают Юрий Грибанов и другие эксперты.
Ещё одна сложность для «Яндекса» — банковский рынок в России один из самых конкурентных и очень технологичный, указывает Юрий Грибанов. У «Яндекса» есть ресурсы, чтобы экспериментировать и делать новые продукты, но «одних денег недостаточно», заключает аналитик.
Сколько может потратить «Яндекс» на финтех-направление
На 31 марта 2021 года свободные денежные средства и их эквиваленты «Яндекса» составляли 231 млрд рублей или $3,05 млрд. Пока компания не объявляла, сколько планирует инвестировать в развитие банковского или финтех-направления.
Вот смотрю и понимаю, что Яндекс проделал длинный путь - от поисковика до целой системы, способной купить банк.
Это вызывает уважение. Было бы очень удобно, к примеру, написать статью на Яндекс.Дзене написать, получить энную прибыль, и расплатиться этими деньгами где-нибудь в Яндекс.Такси или Яндекс.Товарах.
Хотя все равно немного непонятно предназначение ( я не сильно разбираюсь в таких делах ) покупки банка. Это получается, будут те же Яндекс.Деньги? Кто-нибудь, объясните отличие для непосвящённых.
И шутка в конце
Яндекс: берёт кредит в банке в 2015 году на рекламу и развитие кампании.
Яндекс: скупает этот самый банк в 2021 году и не выплачивает кредит)
Возможно.
Но я не про конкретную услугу. Я про рост и целеустремленность компании
Внутри страны они справляются с поставленными задачами и в большинстве сервисов Яндекс предпочтительнее, чем Google.
Почему вы говорите "Тындекс"? Вас одолевают не самые теплые эмоции касательно компании? Может, вам ее политика не нравится?
Комментарий удален
Яндекс.Наеденьги. Это, напоминаю, контора - слизавшая со счетов "неактивных обонентов" рублей по сто-стописят. Ну а чо? - Одна бабушка рупь.
А в чем смысл загнать деньги на кошелек, хранить их там годами, не заходить, а потом спустя пару лет говорить, что злобный банк забрал 150 рублей?
Не пользуешься — ну держи комиссию. Пользуешься — вот тебе бонусы, вот тебе скидка, вот тебе еще что-то.
Это ничем не отличается от любого классического банка. Только там комиссия привязана к обороту\остатку(не тратишь условные 10к/месяц — платишь 99 рублей в месяц за обслуживание), а тут к периоду бездействия.
При том заметьте, это более чем адекватный срок. Ни день, ни месяц, ни полгода, а 2 года. Это более чем достаточно чтобы решить, нужна тебе карта и забрать деньги.
Надо понимать, что это элементарный баланс :) Вы заводите карту, чтобы получить какие-то бенефиты, банк дает вам ее завести, чтобы заработать. Лицезреть базу из 100 миллионов карт, из которых 90 не используются годами, но 3 копейки там лежит — никакому банку не нужно. Стремление избавится от них или заставить транзачить — вполне обоснованное.
"А в чем смысл загнать деньги на кошелек, хранить их там годами, не заходить, а потом спустя пару лет говорить, что злобный банк забрал 150 рублей?"
Яндекс.Деньги - не банк. На минуточку.
Какое-то время они пользовались услугами одного стороннего банка. Потому другого. Теперь третий.
Думали купить Тинькофф, но не потянули )) да и правильно , смысл покупать за очень дорого бренд, когда уже есть свой собственный.
Как сказал предыдущий комментатор , Яндекс конечно вызывает уважение, но больше он вызывает ощущения нарастающего сборщика поборов с бизнеса , к огромному сожалению у них нет достойных конкурентов в России ,а бизнес не представленный на площадках Яндекса, отсутствует в поле зрения потребителей и Яндекс при своей монополии может творить все что посчитает нужным , и ценники задирать ( грабительский директ тому подтверждение ) и при необходимости выводить из строя магазины ( на маркете подобные странные технические не поладки без объяснений - норма)
Может со стороны потребителей Яндекс кажется динамично развивающимся, но с другой стороны у них творится что то ужасное , то ли люди от туда бегом бегут из за отвратных условий и у них просто не кому работать, то ли они специально это делают. Сейчас что бы дозвониться до поддержки маркета от лица магазина , нужно провисеть на телефоне не менее 40 минут ! В чатах отвечает через два дня, и эти бедные девочки по телефону в итоге ни могут ни чем толком помочь , а реальным технарям можно написать только через обратную форму и если раньше хоть через три дня отвечали , щас просто забивают. В общем не так все гладко в королевстве, была бы альтернатива , сейчас от них бы минимум половина бизнеса ушла , не довольных много, но сказать не кому ))) и развернуться хлопнув дверью то же ))) не куда. Эх вот бы у них поисковик конкурент появился )
Кто знает, объясните, пожалуйста, почему купить банк дешевле получения лицензии с нуля?
"От этой сделки не нужно ничего, кроме лицензии"
Он это сейчас серьезно брякнул?)
Надо не забывать, что у Яндекса очень сильная есть база из ШАДа, которая очень может пригодиться, когда пойдет финтех направление с теми ресурсами, которые есть в Яндексе. (интересно - сбер будет уничтожать рынок высокими зарплатами, чтобы душить конкуренцию?)
Не надо конечно Яндексу в банк играть, но они это и раньше не понимали, так что ничего не изменилось.
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