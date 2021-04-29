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Финансы
Евгений Делюкин

«Яндекс» купил банк: какие услуги он может запустить и сможет ли конкурировать со «Сбером», «Тинькофф» и другими Статьи редакции

Аналитики оценивают перспективы компании на финтех-рынке.

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Офис «Яндекса» в Москве

29 апреля «Яндекс» объявил о покупке банка «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича за 1,1 млрд рублей. Банк позволит компании развивать финтех-направление: запускать новые финансовые сервисы и услуги для пользователей и партнёров.

«Яндекс» решил развивать финансовые сервисы после того, как продал «Сбербанку» оставшуюся долю в «Яндекс.Деньгах» и освободился от ограничений. Компания планировала купить «Тинькофф», но переговоры закончились ничем.

Первые финансовые продукты «Яндекс» может запустить уже до конца 2021 года: управляющий директор компании Тигран Худавердян в ноябре 2020 года заявил в интервью РБК, что «12 месяцев — реалистичный срок, через который "Яндекс" условно сможет выдавать первые карточки и кредиты».

«Это точно будет полноценный онлайн-сервис для массового пользователя, насколько это позволяет регулирование», — говорил глава «Яндекса».

Зачем «Яндексу» банк и что он получит с покупкой «Акрополя»

«Акрополь» учреждён в 1994 году, в феврале 2020 года его купил Евгений Давыдович у предыдущего собственника — Ахмета Паланкоева — за сумму, равную одному капиталу банка, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

На начало 2020 года эта сумма составляла 1,1 млрд рублей. На апрель 2021 года капитал «Акрополя» — чуть более 1 млрд рублей. Убыток по итогам 2020 года составил около 82 млн рублей, в апреле 2021 года — 29 млн рублей.

После согласования сделки с ЦБ к «Яндексу» перейдут брокерская, дилерская, депозитарная и универсальная банковские лицензии. Это позволит вести полноценный банковский бизнес: принимать вклады и выдавать кредиты, обслуживать счета, транзакции, покупать и продавать валюту, говорит аналитик компании «Финам» Леонид Делицын.

Банковских отделений у «Акрополя» нет — их не будет и у «Яндекса», заявлял Худавердян в разговоре с РБК. Сам «Акрополь», вероятно, переименуют во что-то более подходящее для экосистемы «Яндекса», считает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

От этой сделки не нужно ничего, кроме лицензии. Всё будет строиться с нуля под задачи «Яндекса». Компания строит одну из крупнейших экосистем в стране, а экосистема не может существовать без финансовых сервисов в периметре.

Они пошли по пути финансового стартапа внутри «Яндекса». Возможно, можно было пойти по пути лицензии с нуля, но это дороже, чем купить существующий банк с лицензией.

Юрий Грибанов
генеральный директор Frank RG

Банковская карта, инвестиции и кредит на «Маркете»: какие финансовые сервисы ожидают аналитики

Опрошенные vc.ru эксперты выделили несколько возможных вариантов развития банковского направления.

Перевод платежей партнёров внутри «Яндекса» на свою банковскую систему

У экосистемы «Яндекса» большой оборот и много микроплатежей, в том числе за счёт рекламных инструментов, отмечает партнёр и директор департамента анализа акцийинвесткомпании «Атон» Виктор Дима.

«Первый и самый очевидный шаг — замкнуть всю экосистему на себя, чтобы всем её участникам было выгодно рассчитываться через финансовый сервис "Яндекса"», — считает Дима.

Запуск банковской карты

Тигран Худавердян уже подтвердил планы выпускать платёжные карты. Они необходимы, так как это основной источник данных о транзакциях клиентов — «главная питательная среда экосистем», утверждает Леонид Делицын.

Привлечь пользователей компании поможет экосистема сервисов, которые станут точкой входа для перехода клиентов на карты «Яндекса», считает Виктор Дима.

«Яндекс» мог бы, например, выпустить виртуальные карты для всех своих пользователей, на которые начисляются кэшбек-баллы за активное пользование сервисами экосистемы.

По сути, это уже реализованная история: у «Яндекса» есть «Яндекс Плюс», но пока накопленные баллы можно тратить только внутри экосистемы. С банковской лицензией их можно будет переводить обратно в деньги. Это точно привлечёт клиентов. Похожий уже существующий пример подобного решения — Ozon Card.

Единственная проблема заключается в том, что классический транзакционный продукт в России часто упирается в недостаток маржинальности. Это очень хорошо показал печальный опыт «Рокетбанка». Обычно банки добирают маржу на выдаче кредитов и оформлении вкладов. «Яндексу» с этим, возможно, как-то поможет их инвестиционный продукт, но сказать, как будет наверняка, пока невозможно.

Александр Магомедов
председатель правления «Банка 131»

У «Яндекса» есть логистическая инфраструктура в лице курьеров и такси — с её помощью компания сможет быстро доставлять пластиковые карты, считает Александр Магомедов. «Чуть ли не вместе с заказанным в "Лавке" утренним кофе», — отмечает председатель правления «Банка 131».

Кредиты на «Яндекс.Маркете» и «Авто.ру»

Кредитование — третье возможное направление банковского бизнеса, утверждают эксперты.

Например, это могут быть:

  • «Лёгкие кредитные решения» на «Яндекс.Маркете» для крупных покупок или кредитование поставщиков.
  • Сервисы рассрочки — по аналогии с зарубежными сервисами Affirm или Afterpay. Похожий сервис запустил «Тинькофф» в апреле 2021 года.
  • Автокредиты на сервисе «Авто.ру», принадлежащем «Яндексу» — но шанс запуска такой услуги меньше.

«Теоретически, несколько тысяч кредитов на "Авто.ру" — это несколько сотен тысяч, а то и миллиардов рублей. Это возможный бизнес, вопрос в том, захотят ли его запускать», — считает Виктор Дима. У кредитования есть риски, но «банковский бизнес и заключается в том, чтобы этим риском управлять», говорит Юрий Грибанов.

У Яндекса множество сервисов, связанных с торговлей: чтобы увеличивать лояльность клиентов и долю рынка, клиентам нужно предоставлять полный спектр услуг. Например, по аналогии с некоторыми западными маркетплейсами кредитовать покупателей на короткий период времени по схеме buy now - pay later.

Егор Дахтлер
аналитик «БКС Мир инвестиций»
  • Ипотека маловероятна, но это тоже возможное направление, так как в экосистеме «Яндекса» есть сервис по продаже квартир — «Яндекс.Недвижимость», считает Грибанов.

Ипотека — нетипичное направление для финтех-компаний, привыкших к транзакционным и «коротким» услугам. Это «длинные» деньги, поэтому у «Яндекса» вряд ли появится подобный бизнес, рассуждает Виктор Дима.

Инвестиции

Это быстрорастущее направление, в котором у «Яндекса» уже есть совместный проект с ВТБ — «Яндекс.Инвестиции». Получение лицензии позволит со временем запустить самостоятельный сервис.

Например, «Яндекс» может создать «убийцу брокеров» наподобие Robinhood, говорит Леонид Делицын.

Сможет ли «Яндекс» конкурировать со «Сбером», «Альфа-банком», «Тинькофф» и другими банками

Аналитики считают, что основное преимущество «Яндекса» — это огромный объём данных о клиентах, которые тот собирает в интернете, при заказе услуг, навигации и в других сервисах. Банк же будет и вспомогательным инструментом для сервисов, и способом их монетизации, считает Леонид Делицын.

Одна из проблем, с которой может столкнуться «Яндекс» — поиск команды, так как банк был куплен только ради лицензии и развивать инфраструктуру и экспертизу придётся практически с нуля. Но для «Яндекса» это не выглядит нерешаемой проблемой, считают Юрий Грибанов и другие эксперты.

Банковская лицензия — хорошее начало. Сильная сторона «Яндекса» как раз в создании инфраструктуры и распространения в сети. У банковского бизнеса есть свои сложности, например, работа с рисками и регуляторами, где «Яндексу» придётся развить и усилить компетенцию. Но не думаю, что это нерешаемый вопрос.

У финтех-сервисов много пересечений с основными сервисами «Яндекса» с точки зрения технологий, таргетинга и понимания клиентов, поэтому большую часть работы они могут сделать самостоятельно.

Виктор Дима
партнёр «Атона»

Из «Акрополя» в «Яндекс» всё равно переходят рисковики, аналитики, бухгалтеры и юристы — самые необходимые банковские специалисты. Команду, которая будет заниматься непосредственно развитием продуктов, можно сформировать из текущих сотрудников «Яндекса» или путём найма.

Александр Магомедов
председатель правления «Банка 131»

Ещё одна сложность для «Яндекса» — банковский рынок в России один из самых конкурентных и очень технологичный, указывает Юрий Грибанов. У «Яндекса» есть ресурсы, чтобы экспериментировать и делать новые продукты, но «одних денег недостаточно», заключает аналитик.

Я бы не стал сейчас вешать на «Яндекс» ярлык победителя, потому что рынок сложный и очень конкурентный, на нём хватает сильных игроков, уже есть «Тинькофф», «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Совкомбанк». Это не будет лёгкой прогулкой для «Яндекса».

У нас один из самых прогрессивных банковских рынков в мире, поэтому одних технологий Яндекса будет недостаточно, чтобы стать заметным игроком. Нужно ещё «что-то» — смогут ли они найти это, мы посмотрим.

Юрий Грибанов
генеральный директор Frank RG

Сколько может потратить «Яндекс» на финтех-направление

На 31 марта 2021 года свободные денежные средства и их эквиваленты «Яндекса» составляли 231 млрд рублей или $3,05 млрд. Пока компания не объявляла, сколько планирует инвестировать в развитие банковского или финтех-направления.

Полагаю, что «Яндекс» видит свой банк как минимум в топ-50. Чтобы добиться попадания в этот лист, необходимо увеличить капитал до 25-30 млрд рублей, а чистые активы — до 100-120 млрд рублей. Но это не проблема: ранее «Яндекс» планировал купить намного более дорогой «Тинькофф».

Конкуренция в сегменте финтеха будет нарастать. «Сбербанк» планирует инвестировать не менее 300 млрд рублей, в том числе в развитие своей экосистемы. «Яндекс», вероятнее всего, тоже будет увеличивать объём инвестиций. Фактически весь свободный денежный поток или значительную его часть при необходимости можно направлять на развитие бизнеса.

В этом году объём капзатрат может составить 15 млрд рублей, но мы не исключаем его увеличения в будущем.

Георгий Ващенко
начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»

#яндекс #банки

23 23 комментария
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Саня Видосов

1

Вот смотрю и понимаю, что Яндекс проделал длинный путь - от поисковика до целой системы, способной купить банк.
Это вызывает уважение. Было бы очень удобно, к примеру, написать статью на Яндекс.Дзене написать, получить энную прибыль, и расплатиться этими деньгами где-нибудь в Яндекс.Такси или Яндекс.Товарах.
Хотя все равно немного непонятно предназначение ( я не сильно разбираюсь в таких делах ) покупки банка. Это получается, будут те же Яндекс.Деньги? Кто-нибудь, объясните отличие для непосвящённых.

И шутка в конце
Яндекс: берёт кредит в банке в 2015 году на рекламу и развитие кампании.
Яндекс: скупает этот самый банк в 2021 году и не выплачивает кредит)

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Vl Al

Саня
1

"Это вызывает уважение" - Это не вызывает уважение. Яндекс.Такси не вызывает уважение. Это только один пример.

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Саня Видосов

Vl
0

Возможно.
Но я не про конкретную услугу. Я про рост и целеустремленность компании

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Vl Al

Саня
1

"Я про рост и целеустремленность компании" - Они пытались. Пытались "закрепиться" в Турции. Тупо просрали бабло. Вне РФ этот тындекс нужен от слова "никому".

Ответить

Саня Видосов

Vl
2

Внутри страны они справляются с поставленными задачами и в большинстве сервисов Яндекс предпочтительнее, чем Google.
Почему вы говорите "Тындекс"? Вас одолевают не самые теплые эмоции касательно компании? Может, вам ее политика не нравится?

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Vl Al

Саня
–3

"Почему вы говорите "Тындекс"?"

Как хочу, так и пишу. Могу написать "шмяндекс".

А вы можете прочитать слово "yandex" сзаду наперед.

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Комментарий удален

Тот самый

Саня
0

Тьфу на вас, Алексей Навальный.

Ответить

Саня Видосов

Тот
0

Причем тут Навальный, не догоняю вашего юмора

Ответить

Vl Al

Саня
0

"Яндекс.Дзен" - Это специально созданная контора, чтобы выедать рекламные бюджеты. То есть, тындекс специально создал механизм, чтобы его клиенты просирали деньги, уплоченные в тындекс.директ.

Ответить

Vl Al

–2

Яндекс.Наеденьги. Это, напоминаю, контора - слизавшая со счетов "неактивных обонентов" рублей по сто-стописят. Ну а чо? - Одна бабушка рупь.

Ответить

M Y

Vl
4

А в чем смысл загнать деньги на кошелек, хранить их там годами, не заходить, а потом спустя пару лет говорить, что злобный банк забрал 150 рублей?

Не пользуешься — ну держи комиссию. Пользуешься — вот тебе бонусы, вот тебе скидка, вот тебе еще что-то.

Это ничем не отличается от любого классического банка. Только там комиссия привязана к обороту\остатку(не тратишь условные 10к/месяц — платишь 99 рублей в месяц за обслуживание), а тут к периоду бездействия. 

При том заметьте, это более чем адекватный срок. Ни день, ни месяц, ни полгода, а 2 года. Это более чем достаточно чтобы решить, нужна тебе карта и забрать деньги.

Надо понимать, что это элементарный баланс :) Вы заводите карту, чтобы получить какие-то бенефиты, банк дает вам ее завести, чтобы заработать. Лицезреть базу из 100 миллионов карт, из которых 90 не используются годами, но 3 копейки там лежит — никакому банку не нужно. Стремление избавится от них или заставить транзачить — вполне обоснованное. 

Ответить

Vl Al

M
0

"А в чем смысл загнать деньги на кошелек, хранить их там годами, не заходить, а потом спустя пару лет говорить, что злобный банк забрал 150 рублей?"

Яндекс.Деньги - не банк. На минуточку.

Какое-то время они пользовались услугами одного стороннего банка. Потому другого. Теперь третий.

Ответить

Михаил Синицын

1

Голодные игры

Ответить

Nick

1

Заголовок не совсем корректный, думаю, правильнее «зачем России еще один банк?»

Ответить

Дмитрий Анастасия

1

Думали купить Тинькофф, но не потянули )) да и правильно , смысл покупать за очень дорого бренд, когда уже есть свой собственный.
Как сказал предыдущий комментатор , Яндекс конечно вызывает уважение, но больше он вызывает ощущения нарастающего сборщика поборов с бизнеса , к огромному сожалению у них нет достойных конкурентов в России ,а бизнес не представленный на площадках Яндекса, отсутствует в поле зрения потребителей и Яндекс при своей монополии может творить все что посчитает нужным , и ценники задирать ( грабительский директ тому подтверждение ) и при необходимости выводить из строя магазины ( на маркете подобные странные технические не поладки без объяснений - норма)
Может со стороны потребителей Яндекс кажется динамично развивающимся, но с другой стороны у них творится что то ужасное , то ли люди от туда бегом бегут из за отвратных условий и у них просто не кому работать, то ли они специально это делают. Сейчас что бы дозвониться до поддержки маркета от лица магазина , нужно провисеть на телефоне не менее 40 минут ! В чатах отвечает через два дня, и эти бедные девочки по телефону в итоге ни могут ни чем толком помочь , а реальным технарям можно написать только через обратную форму и если раньше хоть через три дня отвечали , щас просто забивают. В общем не так все гладко в королевстве, была бы альтернатива , сейчас от них бы минимум половина бизнеса ушла , не довольных много, но сказать не кому ))) и развернуться хлопнув дверью то же ))) не куда. Эх вот бы у них поисковик конкурент появился )

Ответить

Холден Колфилд

0

Погнали, Греф!

Ответить

Владислав Прудников

0

Кто знает, объясните, пожалуйста, почему купить банк дешевле получения лицензии с нуля?

Ответить

Vl Al

Владислав
0

Есть такая целебная контора. Называется ЦБ. Не имеет желания выдавать новые лицухи. 

Ответить

Igor Igor

0

"От этой сделки не нужно ничего, кроме лицензии"
Он это сейчас серьезно брякнул?)

Ответить

Vl Al

0

Единорог без члена на лбу.

Ответить

Кирилл Загоскин

0

Надо не забывать, что у Яндекса очень сильная есть база из ШАДа, которая очень может пригодиться, когда пойдет финтех направление с теми ресурсами, которые есть в Яндексе. (интересно - сбер будет уничтожать рынок высокими зарплатами, чтобы душить конкуренцию?) 

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Антон Эпик

0

Дорвались)

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Николай Кузнецов

0

Не надо конечно Яндексу в банк играть, но они это и раньше не понимали, так что ничего не изменилось. 

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