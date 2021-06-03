На курсе рубля это не скажется, заверили в правительстве.

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Фонд хочет выйти из долларовых активов полностью, заместив их вложениями в евро и золото в течение месяца, пишет РБК со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

По его словам, сейчас в структуре фонда по 35% в долларе и евро. После отказа от доллара доля евро увеличится до 40%, юань составит 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%.

По данным на 1 мая, весь ФНБ составлял 13,8 трлн рублей (около $186 млрд), долларовые активы — $39,8 млрд. «Обнуление доли доллара в ФНБ не отразится на курсе рубля», — сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также отметил в разговоре с «РИА Новости», что изменение структуры фонда не окажет существенного влияния на внутренний валютный рынок: «Вероятно, мера направлена на защиту ФНБ от возможных западных санкций, способных затронуть долларовые операции и накопления государства и российских компаний».

Решение о процедуре проведения операций примет Банк России, который выступает агентом правительства по покупке или продаже валюты.