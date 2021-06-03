Финансы
Nazigul Jusupova

Россия полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния Статьи редакции

На курсе рубля это не скажется, заверили в правительстве.

52 52 комментария
1745 просмотров

Фонд хочет выйти из долларовых активов полностью, заместив их вложениями в евро и золото в течение месяца, пишет РБК со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

По его словам, сейчас в структуре фонда по 35% в долларе и евро. После отказа от доллара доля евро увеличится до 40%, юань составит 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%.

По данным на 1 мая, весь ФНБ составлял 13,8 трлн рублей (около $186 млрд), долларовые активы — $39,8 млрд. «Обнуление доли доллара в ФНБ не отразится на курсе рубля», — сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также отметил в разговоре с «РИА Новости», что изменение структуры фонда не окажет существенного влияния на внутренний валютный рынок: «Вероятно, мера направлена на защиту ФНБ от возможных западных санкций, способных затронуть долларовые операции и накопления государства и российских компаний».

Решение о процедуре проведения операций примет Банк России, который выступает агентом правительства по покупке или продаже валюты.

  • ФНБ софинансирует добровольные пенсионные накопления граждан и покрывает дефицит бюджета Пенсионного фонда.

  • Фонд состоял из вложений в доллары, евро и фунты стерлингов. В апреле 2020 года правительство разрешило инвестировать средства фонда в юани и китайские гособлигации, в феврале 2021 года в структуру фонда добавили японскую иену.

  • В 2018 году президент Владимир Путин поддержал план правительства по дедолларизации российской экономики в ответ на ужесточение санкций США.
  • В интервью CNBC председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что политика дедолларизации проводится, чтобы управлять рисками, связанными с владением иностранной валютой. По её словам, американские санкции «постоянный риск» для российской экономики.

#новость

52 52 комментария
7
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52 комментария
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Митя Мурасов

17

В это время доллар :

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Ware Wow

Митя
6

И не такие империи угасали.
Неизвестно вообще как повернется все в будущем.

А уход из доллара ну как бы политически хотя бы понятен, а то клеймят постоянно США, а сами в них деньги вкладывают, это было очень странно.

Ответить

Andrey Dolg

Ware
0

Что страного? Обычный популизм, а вот жить и шиковать прайд правителя изволит на загнивающем западе за его валюту, да и некоторые статьи бюджета тоже по факту подразумевают трату в долларах. Как бы продукт пропоганды это не к чему не обязывающие заявления для внутренего потребления, это совершенно тривиальная практика Россия тут совсем не оригинальна.

Ответить

Raimond Vladimirov

13

Ой, ну всё, крах Америки, калифорнийцы бегут в мексику всё такое...

Ответить

Юрий Другач

Raimond
8

Мне показалось, что тут не про крах Америки, а про безопасность фонда. Показалось?

Ответить

Дмитрий Евсеев

Юрий
7

Типа он решил отказаться от безопасности и разориться?

Ответить

Raimond Vladimirov

Юрий
1

То есть евро не опасно, а доллар опасно?

Ответить

Игорь Рачук

Raimond
1

А юань и вовсе синоним стабильности! 

Ответить

Родион Галанев

Raimond
1

Там же стена Трампа, не сбегут

Ответить

Mike Kosulin

9

На курсе рубля это не скажется, заверили в правительстве.

Ну да…

Ответить

Александр Полевой

Mike
5

А почему это должно сказаться? Если они будут напрямую покупать юани/евро/золото что-то другое за доллары, то никакого давления на рубль непосредственно не будет. Единственный канал влияния на рубль - переоценка риска дефолта суверенного долга. Но скорее всего этот эффект будет весьма незначительным, и не факт, что в сторону снижения курса, а не наоборот. Так что не вижу повода для паники. 

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Artem 69

Александр
6

Как нибудь чекни убытки ЦБ от вкладывания в юань. Там неплохие цифры

Ответить

Andrey Dolg

Александр
1

На сколько хорошо конвертируем юань при случае?

Ответить

Semen Unban

Andrey
3

Прекрасно конвертируется в товары из КНР

Ответить

Денис Демидов

Semen
3

Я как-то предложил китайской фабрике юанями партию оплатить, смотрели как на идиота, потом согласись, но только с удорожанием, оплатил по старинке, долларами на счет в Гонконге.

Ответить

Игорь Рачук

Денис
1

- Юанями возьмёте?
- Чем? Нормальные деньги давай! 

Ответить

Александр

Andrey
1

При каком конкретно случае? Я думаю, что риск полного запрета на операции с юанями гораздо ниже, чем риск запрета на операции с долларом. Поэтому "при случае", юань не повиснет мертвым грузом на счетах.

Ответить

Andrey Dolg

Алексан…
0

А не я не про граничные случаи, да и запрет операций для доллара невероятен скорее, как вообщем-то и для юаня. Вопрос именно как просто от них избавиться и на сколько велика будет на это комиссия. Сбросить доллары максимально просто в этом плюс этой валюты, а вот юань для меня не совсем знаком в этом вопросе. Хотя наличие Китая под боком можно назвать положительным фактором, но всё же сам Китай в основе доллары принимает от иностранных фирм, так что не понятно насколько оно просто избавится или пристроить крупную сумму юаней.

Ответить

Олег Скоробогатов

7

Очередное цирковое выступление

Ответить

Red Boy

Олег
9

Кто в России живёт, тот в цирке не смеется

Ответить

Антон Волков

5

На займ России берет в долларах 

Ответить

Яков Зейгман

Антон
0

Ну все логично, диверсифицируют) т.е. можно читать между строк - часть займа была взята из фонда.

Ответить

Денис Демидов

4

Обычное разводилово плебса, сначала годами с каждого утюга вещают про то, какое доллар зло, потом отказываются от него, чтобы недалекий обыватель почувствовал гордость за державу, уверовал в последовательность и мудрость великого кормчего.
Хотя по сути, это бессмысленное движение, если с долларом что-то реально случится, то упадет и евро, и юань и даже золото.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Денис
0

люблю зло

Ответить

Денис Демидов

Дмитрий
3

Зло то так себе, только слабоумных смотрящих ТВ получается разводить, нет фантазии, изюминки какой-то, большую часть страшилок с совка скопировали, нафталином пахнут ваш злодеи, фу...

Ответить

Дмитрий Евсеев

Денис
1

у, на всякий ум разводил найдется

Ответить

Red Boy

Дмитрий
0

Люблю когда у меня много зла 😈

Ответить

Нина Парамонова

0

Какая россия всё же молодец!!! 

Ответить

Нина Парамонова

Нина
2

(нет)

Ответить

Способный кубок

1

Дедолларизация, похоже, новый устойчивый курс.

Ответить

Dmitry Korolev

Способный
3

Лет 10 как уже декларируется. А ФНБ и ныне там. Очередные громкие заявления на фоне обострения отношений.

Ответить

Фагиз Мавлютов

Dmitry
1

по твоему страна которая 15 лет назад ценники в магазинах ставила в у.е. (тот же доллар) может за месяц от него отказаться?

Ответить

Dmitry Korolev

Фагиз
0

По-моему "декларировать" и "отказываться" это два разных процесса.

Ответить

Фагиз Мавлютов

Dmitry
0

Правительство обязано декларировать о таких решениях и да декларирование правительства об отказе от доллара это процесс отказа от доллара. 

Ответить

Dmitry Korolev

Фагиз
1

Хорошо, давайте по сложному. Правительство обязано и декларирует про отказ от доллара - check. Правительство принимает следующие шаги по отказу от доллара - ???
5 апреля 2021 год
https://kapital-rus.ru/articles/article/minfin_uvelichit_skupku_dollarov_i_ne_dast_rublu_ukrepitsya/

Минфин увеличит скупку долларов и не даст рублю…
Минфин России объявил о планах закупить валюты на 185,7 млрд руб. с 7 апреля по 7 мая. Ежедневный…
kapital-rus.ru
Ответить

Dmitry Korolev

Dmitry
0

11 января 2018 года
https://www.bbc.com/russian/features-42649776

Минфин России решил закупить много валюты. Что…
Министерство финансов России в ближайшее время собирается закупить на рынке валюту на рекордную…
www.bbc.com
Ответить

А. С.

Dmitry
1

Я от таких новостей закупился долларами тогда и в итоге остался в плюсе.

Ответить

Dmitry

Dmitry
0

Ссылки надо бы местами поменять. Но смысл, я думаю, понятен. Декларировать не равно делать. 

Ответить

Фагиз

Dmitry
1

одно другому не мешает. 

Ответить

Alex Sedoff

1

ещё с пол года назад всем компаниям, чья отрасль напрямую работает с Китаем, пришёл "указ" закрыть все долларовые потоки и вести расчёты в евро, это очередной шаг

Ответить

Михаил

1

«Обнуление доли доллара в ФНБ не отразится на курсе рубля», — сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме.

Значит пора закупаться.

Ответить

Alexander Sazhin

Михаил
0

долларами или рублями?

Ответить

Andrew Kostin

Alexander
0

Гречкой

Ответить

greg chudnoff

Andrew
0

Туалетной бумагой (нет) 
Жрать станет нечего, срать - соответственно нечем

Ответить

ilia

1

А что там по переводу платежей в другие валюты?  А то будут получать доллары за нефть и газ, а потом еще на конвертации в евро-юани-золото терять...

Кстати, а не шибко ли на валюту китайцев расчет? Сомневаюсь что они какие-то значительные суммы в рублях держат

Ответить

Канищев Максим

1

Юанями винни пух вертит как хочет. Такие же фантики как и рубль. Нахрен они нужны? 

Ответить

Vladimir Koledov

0

Очень умный шаг отказа от бакса. Когда то русиш умники так уже делали в истории.

Ответить

From Siberia to London

0

Интересно, за сколько проедят весь фонд, когда рф окажется под серьёзными санкциями?

Ответить

greg chudnoff

From
0

При чем тут санкции? ))) Нет никакой связи.

Ответить

greg chudnoff

0

Бля, все доллары из ФНБ спиздили.

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Murat Oshroev

0

По-моему, это уже было? 

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Комментарий удален

А. С.

0

Главная задача ФНБ, это держать рубль внизу.

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