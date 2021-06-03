Россия полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния Статьи редакции
На курсе рубля это не скажется, заверили в правительстве.
Фонд хочет выйти из долларовых активов полностью, заместив их вложениями в евро и золото в течение месяца, пишет РБК со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.
По его словам, сейчас в структуре фонда по 35% в долларе и евро. После отказа от доллара доля евро увеличится до 40%, юань составит 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%.
По данным на 1 мая, весь ФНБ составлял 13,8 трлн рублей (около $186 млрд), долларовые активы — $39,8 млрд. «Обнуление доли доллара в ФНБ не отразится на курсе рубля», — сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также отметил в разговоре с «РИА Новости», что изменение структуры фонда не окажет существенного влияния на внутренний валютный рынок: «Вероятно, мера направлена на защиту ФНБ от возможных западных санкций, способных затронуть долларовые операции и накопления государства и российских компаний».
Решение о процедуре проведения операций примет Банк России, который выступает агентом правительства по покупке или продаже валюты.
- ФНБ софинансирует добровольные пенсионные накопления граждан и покрывает дефицит бюджета Пенсионного фонда.
Фонд состоял из вложений в доллары, евро и фунты стерлингов. В апреле 2020 года правительство разрешило инвестировать средства фонда в юани и китайские гособлигации, в феврале 2021 года в структуру фонда добавили японскую иену.
- В 2018 году президент Владимир Путин поддержал план правительства по дедолларизации российской экономики в ответ на ужесточение санкций США.
- В интервью CNBC председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что политика дедолларизации проводится, чтобы управлять рисками, связанными с владением иностранной валютой. По её словам, американские санкции «постоянный риск» для российской экономики.
В это время доллар :
Что страного? Обычный популизм, а вот жить и шиковать прайд правителя изволит на загнивающем западе за его валюту, да и некоторые статьи бюджета тоже по факту подразумевают трату в долларах. Как бы продукт пропоганды это не к чему не обязывающие заявления для внутренего потребления, это совершенно тривиальная практика Россия тут совсем не оригинальна.
Ой, ну всё, крах Америки, калифорнийцы бегут в мексику всё такое...
Мне показалось, что тут не про крах Америки, а про безопасность фонда. Показалось?
То есть евро не опасно, а доллар опасно?
На курсе рубля это не скажется, заверили в правительстве.
Ну да…
А почему это должно сказаться? Если они будут напрямую покупать юани/евро/золото что-то другое за доллары, то никакого давления на рубль непосредственно не будет. Единственный канал влияния на рубль - переоценка риска дефолта суверенного долга. Но скорее всего этот эффект будет весьма незначительным, и не факт, что в сторону снижения курса, а не наоборот. Так что не вижу повода для паники.
На сколько хорошо конвертируем юань при случае?
Прекрасно конвертируется в товары из КНР
Я как-то предложил китайской фабрике юанями партию оплатить, смотрели как на идиота, потом согласись, но только с удорожанием, оплатил по старинке, долларами на счет в Гонконге.
А не я не про граничные случаи, да и запрет операций для доллара невероятен скорее, как вообщем-то и для юаня. Вопрос именно как просто от них избавиться и на сколько велика будет на это комиссия. Сбросить доллары максимально просто в этом плюс этой валюты, а вот юань для меня не совсем знаком в этом вопросе. Хотя наличие Китая под боком можно назвать положительным фактором, но всё же сам Китай в основе доллары принимает от иностранных фирм, так что не понятно насколько оно просто избавится или пристроить крупную сумму юаней.
Очередное цирковое выступление
На займ России берет в долларах
Ну все логично, диверсифицируют) т.е. можно читать между строк - часть займа была взята из фонда.
Обычное разводилово плебса, сначала годами с каждого утюга вещают про то, какое доллар зло, потом отказываются от него, чтобы недалекий обыватель почувствовал гордость за державу, уверовал в последовательность и мудрость великого кормчего.
Хотя по сути, это бессмысленное движение, если с долларом что-то реально случится, то упадет и евро, и юань и даже золото.
люблю зло
Зло то так себе, только слабоумных смотрящих ТВ получается разводить, нет фантазии, изюминки какой-то, большую часть страшилок с совка скопировали, нафталином пахнут ваш злодеи, фу...
Какая россия всё же молодец!!!
Лет 10 как уже декларируется. А ФНБ и ныне там. Очередные громкие заявления на фоне обострения отношений.
по твоему страна которая 15 лет назад ценники в магазинах ставила в у.е. (тот же доллар) может за месяц от него отказаться?
По-моему "декларировать" и "отказываться" это два разных процесса.
Правительство обязано декларировать о таких решениях и да декларирование правительства об отказе от доллара это процесс отказа от доллара.
Хорошо, давайте по сложному. Правительство обязано и декларирует про отказ от доллара - check. Правительство принимает следующие шаги по отказу от доллара - ???
5 апреля 2021 год
https://kapital-rus.ru/articles/article/minfin_uvelichit_skupku_dollarov_i_ne_dast_rublu_ukrepitsya/
ещё с пол года назад всем компаниям, чья отрасль напрямую работает с Китаем, пришёл "указ" закрыть все долларовые потоки и вести расчёты в евро, это очередной шаг
«Обнуление доли доллара в ФНБ не отразится на курсе рубля», — сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме.
Значит пора закупаться.
долларами или рублями?
Гречкой
Туалетной бумагой (нет)
Жрать станет нечего, срать - соответственно нечем
А что там по переводу платежей в другие валюты? А то будут получать доллары за нефть и газ, а потом еще на конвертации в евро-юани-золото терять...
Кстати, а не шибко ли на валюту китайцев расчет? Сомневаюсь что они какие-то значительные суммы в рублях держат
Юанями винни пух вертит как хочет. Такие же фантики как и рубль. Нахрен они нужны?
Очень умный шаг отказа от бакса. Когда то русиш умники так уже делали в истории.
Интересно, за сколько проедят весь фонд, когда рф окажется под серьёзными санкциями?
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