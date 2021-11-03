IKEA предупредила о повышении цен из-за возможных проблем с поставками и больших затрат на сырьё Статьи редакции
Ритейлер поднимет цены впервые с 2019 года.
- Компания не назвала, насколько сильно вырастут цены. В последний раз цены повышали в 2019 году, вероятно, в этот раз будет выше, пишет Financial Times.
- По словам финансового директора компании-владельца Inter IKEA Мартина Вандама, 2022 финансовый год будет сложнее, чем 2021-й. Рост цен неизбежен из-за проблем в поставках, которые привели к «значительному» дефициту товаров. Компания не может больше сдерживать это, отметил Вандам.
- В августе компания отчиталась о сокращении чистой прибыли за 2021 год на 17%, до €1,4 млрд, онлайн продажи и продажи в магазинах сети выросли на 6%, до рекордных €41,9.
- За 2021 финансовый год валовая прибыль компании упала с 15,8% до 13%. Inter Ikea потратила €250 млн, чтобы справиться со сбоями в поставках. Компания покупала собственные контейнеры и перевозила товары поездами, а не кораблями, пишет издание.
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