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Финансы
Nazigul Jusupova

IKEA предупредила о повышении цен из-за возможных проблем с поставками и больших затрат на сырьё Статьи редакции

Ритейлер поднимет цены впервые с 2019 года.

  • Компания не назвала, насколько сильно вырастут цены. В последний раз цены повышали в 2019 году, вероятно, в этот раз будет выше, пишет Financial Times.
  • По словам финансового директора компании-владельца Inter IKEA Мартина Вандама, 2022 финансовый год будет сложнее, чем 2021-й. Рост цен неизбежен из-за проблем в поставках, которые привели к «значительному» дефициту товаров. Компания не может больше сдерживать это, отметил Вандам.
  • В августе компания отчиталась о сокращении чистой прибыли за 2021 год на 17%, до €1,4 млрд, онлайн продажи и продажи в магазинах сети выросли на 6%, до рекордных €41,9.
  • За 2021 финансовый год валовая прибыль компании упала с 15,8% до 13%. Inter Ikea потратила €250 млн, чтобы справиться со сбоями в поставках. Компания покупала собственные контейнеры и перевозила товары поездами, а не кораблями, пишет издание.

#новости #ikea

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3 комментария
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Евгений Матвеев

Последний оплот рухнул, по факту очень много кто скупался в икеа из-за доступных цен и приемлемых цен, по крайней мере текстиль и декор мне очень нравится, и кухни недорогие, а то недавно считал от местных кухню 320 см, оценили в 240к😃
В икеи 110 вышло.

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6
Kirill Kulagin

Недорогие кухни в Икеа...готовый анекдот.

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1
Mik Petrov

Да фиг его знает, зайдешь в ИКЕА, ой сколько всего нужного, выйдешь, слава богу не купил это говно

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0
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