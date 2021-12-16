Почта снизила тариф на доставку в почтоматы: 99 рублей до 31 марта

Сезон праздников и распродаж в самом разгаре, поэтому мы подготовили для интернет-магазинов специальное предложение. До 31 марта 2022 года стоимость доставки заказов из интернет-магазинов в наши и партнёрские почтоматы по всей России составит 99 рублей. Это на 35–40% ниже средней рыночной цены.