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Финансы
Маша Цепелева

Производитель вертикальных ферм Infarm привлёк $200 млн для международной экспансии Статьи редакции

Оценка компании превысила $1 млрд.

  • Немецкий стартап Infarm привлёк деньги от Катарским инвестиционного управления (QIA), инвестиционных компаний Hanaco, Lightrock, Bonnier, Atomico и Equity.
  • Компания потратит деньги на строительство вертикальных ферм в США, Канаде, Японии и Европе, и выход на новые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке. В 2023 году Infarm планирует открыть свой первый центр в Катаре, где будет выращивать томаты, клубнику и листовую зелень.
  • Infarm основали в Берлине в 2013 году Оснат Михаэли и братья Эрез и Гай Галонские. Они разработали модульную систему для земледелия с контролирующими процесс датчиками.
  • Её можно развернуть за шесть недель практически в любом месте. Например, на площади 40 м² можно вырастить до 500 тысяч растений в год. Система позволяет сократить потребление воды и площадь для сельского хозяйства на 95%.
  • Системами Infarm пользуются в 11 странах — Канаде, Дании, Франции, Германии, Японии, Великобритании, США и других. Компания управляет 17 центрами для выращивания растений и более 1400 фермами для поставщиков продуктов и магазинов.
Вертикальные фермы  Infarm

#новость #вертикальныефермы

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7 комментариев
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Bet Papa

Очень нравится этот проект. Я с Севера (крайний) и там не производится почти ничего в силу климатических условий, а транспортировать скоропорт можно только до определенных логистических пунктов/узлов, при этом
людям катастрофически не хватает недорогих овощей и витаминов. И таких регионов не только в России, а по всему миру великое множество.

Это не только про тренд на эко, а в целом, про важную миссию для людей.

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8
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Сергей Сергеевич

От эко там только название

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EyesLaser

А что там не эко то? Или возле трассы на полях, где авто с двс и вырезанными катализаторами (в России, до электро ещё скепы мешают дорости) более экологичные овощи растут?

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Рыбный единорожек88

Ояебу.

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Петя Иванов

Круто конечно. А я в школьные годы корпел над грядками в летний зной, а тут фермер будет владеть тысячами акров таких вертикальных ферм и будет единственным работником.
Никогда ещё выращивать редиску, не было так легко и приятно.

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Чит Чат

Одно не пойму, почему трава в магазинах так дорого стоит?

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Dmitry Pushin

добавочная стоимость, да и новые бусы для любовницы директора

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