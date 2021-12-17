Глава ЦБ заявила, что ограничить инвестиции в криптовалюту в России «вполне возможно» Статьи редакции
Банк России планирует запретить инвестиции в криптовалюту, писало Reuters.
Финансовая система в России не должна использоваться для операций с криптовалютой, передаёт Forbes слова главы ведомства Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Власти планируют принять закон о регулировании криптовалютного рынка в 2022 году, заявил 16 декабря депутат Госдумы Анатолий Аксаков, который входит в рабочую группу по разработке законопроекта. По его словам, есть два пути — полный запрет операций или легализация криптобирж для налогообложения.
- 16 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ планирует запретить вкладываться в криптовалюту в России из-за «рисков финансовой стабильности».
Что нельзя отжать, то нужно запретить :)
Но крипту можно отжать, как кусок золота, как пароль, как квартиру.
С холодного кошелька не отожмёшь, только если под пытками
Зачем пытки. Типовому обывателю-кнопкодаву достаточно в жбан пару раз дать или в камере поманировать слегка с подбросом наркоты, пальцем даже трогать не надо.
В целом ничего против крипты не имею, но учитывая то, как майнеры паразитируют на видеокартах скупая всё что есть в условиях дефицита... я двумя руками за то, чтобы всю эту тему запретили. Ну серьезно. С сентября 2020 года невозможно купить видеокарту за адекватные деньги. Те модели видеокарт, которые должны были продаваться по цене 65-70 тысяч рублей сейчас продаются по 170 тысяч. И конца и края этому кризису не видно. Поэтому без негатива, но я поддерживаю запрет. А еще хорошо бы чтобы майнинг сделали незаконным.
Майнеры молодцы. Классно вдарили по сраным геймерам. Вот эти черти уж точно ни для чего хорошего электричество не юзают - только на формирование картинки для долбления своими шарами в неё. С тем же успехом они могли зырить зомбоящик.
Чё "серьёзно"? Как можно о видеокартах говорить всерьёз, если это игрунька-побрекушка? Процент приобретающих видяху обучить новое поколение нейросетей и сделать открытие в проектировании антираковых белков ничтожно мал, о них не будем - эти чуваки бюджеты найдут на целый дата-центр видях. Пойдут в Сбер работать, там им дадут на чём нейроночки считать. А вот всякое скучающее в жизни быдло, оттягивавшееся прежде по вечерам дома методом долбления шаров в свои виртуальные побрекунечки, не переживает так легко удвоение ценника, как корпоративные банкстеры.
Игры это такое же развлечение для людей как кино, тесты и тд. Без этого человек робот
*ПЦР-тесты
Ну да, такое же бесполезное.
Если человек не будет отвлекаться, то быстро сгорит, если конечно действительно чем то занимается в жизни
Долбление в плоский кусок пластика, излучающего свет, сидя за столом - такое себе отвлечение. Лампу можешь врубить и зырить в неё 2 часа с тем же толком примерно. Хотя здоровее будет - больше отдыха мозгу, меньше мерцания и контрастных ярких мельтешащих деталей.
А Вы во что смотрите, когда пишете свои комментарии? А самое главное, насколько полезно это занятие?
*театры
А потом вы будете предлагать запретить, например, нейросети, ведь модель тоже обсчитывается на GPU ?
Нейросети не рождают такого спроса, как майненеры. От майнеров у этих чертей-геймеров бомбит потому, что достаточно создать и распиарить очередную криптовалюту и довести её майнинг до состояния "сейчас выгодно", эти псы скупают все видяхи вокруг и начинают это майнить. Цены на видеокарты слишком низки? Ноу проблем - генерим новую криптуху, все вкладываются. Подупали цены на SSD? Генерим криптуху, которая работает на терабайтах внешней памяти.
Ну и плюс психологическое: геймеры думали, что вся индустрия на них горбатится, они цари спроса на этом рынке, что игры это важно, круто, не позорно и они не лохи. Но оказалось, что на них положили и возить кирпичики по экрану в мире оказалось менее важно, чем считать хешики.
Скоро захерачат криптуху, которая любит широку полосу LTE низкое латенси и большие пулы IP-адресов. Вот это будет прикол из мема "вот это прикол" неиллюзорный. Вообще все полягут нах, придётся войска вводить.
У вас логическая ошибка: вы мысленный эксперимент "что если бы вместо майнинга были нейронки" проводите исходя из условий, когда майнеры уже есть. Вы уверены, что если бы цена на вычислительные ресурсы осталась низкой (майнеров то нет), то не стало бы модно пихать те же условные нейронки в каждый тостер, и это бы не создало такой же повышенный спрос на GPU?
Ну если тостер с нейронкой стоит 200, а без неё 1.5 и по отзывам пекут одинаково, то 200 просто не дойдёт до потребителя. Печь хлеб на обычном без нейронки я могу, а долбиться в шары на 60fps 4k в очередную стрелялку без 200к уже не могу.
Пример с нейросетями был просто первым пришедшим мне в голову, возможно не самым удачным.
Не нужно воспринимать видеокарты (GPU) как штуковину чтоб играть и чтоб майнить, ну и ещё изредка делать какую-то заумную фигню.
В первую очередь GPU это высокоэффективная и высокопроизводительная вычислительная "молотилка". Как её применять решает только её владелец.
Таким же образом можно сказать, что геймеры используют дифицитный вычислительный ресурс чтобы убивать нарисованных монстров из нарисованной рейлгана, вместо того чтобы эти вычмощности работали на поиск лекарства от рака.
Надеюсь, довольно очевидно, что в нашу информационную эру в любом случае нашёлся бы способ эффективной монетизации вычислительного ресурса, и ситуация была бы аналогичной
Еще и электричество на какую-то фигню переводят, мрак)
Так виноваты не майнеры, а производители, которые до сих пор не против делать меньше и продавать дороже. За столько времени дефицит видях можно было устранить, но это никому не нужно
Ну вообще нужно, потому что дифицит есть даже по текущим ценам. Есть задержки поставок. Есть обламывающиеся геймеры, которые уже приготовили свои нищебродские 200 косарей на погремушку, а им отказали в продаже. Увеличив мощности, можно было продавать так же по 200 косарезов, но больше штук. Но невозможно, дефицит семикондакторов.
Ладно видеокарты, там с помощью LHR как то можно решить проблему. Но то что в ноутбуках нет никаких ограничений на майнинг, вот это плохо. Купить мощный ноут с 3060-3070, для работы в 3д редакторах, по адекватной цене практически невозможно.
В сентябре был в магазине, там один товарищ выкупил партию ноутов legion 5, с 3060, еще и договорился вернуть если память будет не та.
А эта барышня про цифровой рубль рассказывала?
это другой криптоактив, кого надо
Если не можешь управлять, то лучше уничтожить (Путин)
Мы попадем в рай, а они просто сдохнут
До 70 лет и на пенсию. Илон Маск. — Возраст для выдвижения на политические посты необходимо ограничить 70 годами. Потом в организме происходят странные вещи и можно наделать странных дел?
лишь бы ляпнуть что не подумав.
запретит она, ага
Женщина из списка самых влиятельных женщин мира за прошлый год по версии Forbes может позволить себе такие высказывания.
А так да, грустно - не попытаться внедрить в гос систему, не попытаться даже банально ознакомиться с возможностями. Сразу запретить, ведь кто-то ( о нет! ) получает прибыль и не платит налог
По версии российского Forbes?
запретит, в чем проблема?
Ну почему они опять и опять наступают на одни и те же грабли, ну это же как сухой закон, вместо того чтобы обложить налогом и зарегулировать они собираются запрещать. В итоге будут страдать все.
Вполне логичное решение: для государства нельзя допустить создание второй независимой валюты
Какой из?)
Второй вариант
Ваш голос будет обязательно учтён. 🙂
Бабки на заборах, как известно, тоже заявляют.
Как и запретить трахаться (риск СПИД), а также запретить автомобили (риск ДТП). И т.д. и т.п.
дебилы засели всюду
https://fvawa.org.au/advert/cuevana-spider-man-no-way-home2021pelicula-online-repelis/
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А Тесла на фондовом рынке не волатильна?
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