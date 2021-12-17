Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Маша Цепелева

Глава ЦБ заявила, что ограничить инвестиции в криптовалюту в России «вполне возможно» Статьи редакции

Банк России планирует запретить инвестиции в криптовалюту, писало Reuters.

Финансовая система в России не должна использоваться для операций с криптовалютой, передаёт Forbes слова главы ведомства Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Мы не можем приветствовать инвестиции в такие активы. Мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютами. Это реализовать вполне можно. [Криптовалютные операции] несут большие риски для розничных инвесторов, волатильность очень большая у актива. Криптовалюты часто используются для нелегальных операций криминального характера, они непрозрачны.

Эльвира Набиуллина
глава ЦБ

Власти планируют принять закон о регулировании криптовалютного рынка в 2022 году, заявил 16 декабря депутат Госдумы Анатолий Аксаков, который входит в рабочую группу по разработке законопроекта. По его словам, есть два пути — полный запрет операций или легализация криптобирж для налогообложения.

  • 16 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ планирует запретить вкладываться в криптовалюту в России из-за «рисков финансовой стабильности».

#новость #цб #криптовалюта

1202 просмотров
43
2
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
43 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Олег Павлов

Что нельзя отжать, то нужно запретить :)

Ответить
13
Развернуть ветку
Veleren Murzin

Но крипту можно отжать, как кусок золота, как пароль, как квартиру.

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Селин

С холодного кошелька не отожмёшь, только если под пытками

Ответить
0
Развернуть ветку
Veleren Murzin

Зачем пытки. Типовому обывателю-кнопкодаву достаточно в жбан пару раз дать или в камере поманировать слегка с подбросом наркоты, пальцем даже трогать не надо.

Ответить
0
Развернуть ветку
Romantiq

В целом ничего против крипты не имею, но учитывая то, как майнеры паразитируют на видеокартах скупая всё что есть в условиях дефицита... я двумя руками за то, чтобы всю эту тему запретили. Ну серьезно. С сентября 2020 года невозможно купить видеокарту за адекватные деньги. Те модели видеокарт, которые должны были продаваться по цене 65-70 тысяч рублей сейчас продаются по 170 тысяч. И конца и края этому кризису не видно. Поэтому без негатива, но я поддерживаю запрет. А еще хорошо бы чтобы майнинг сделали незаконным.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Veleren Murzin

Майнеры молодцы. Классно вдарили по сраным геймерам. Вот эти черти уж точно ни для чего хорошего электричество не юзают - только на формирование картинки для долбления своими шарами в неё. С тем же успехом они могли зырить зомбоящик.

Чё "серьёзно"? Как можно о видеокартах говорить всерьёз, если это игрунька-побрекушка? Процент приобретающих видяху обучить новое поколение нейросетей и сделать открытие в проектировании антираковых белков ничтожно мал, о них не будем - эти чуваки бюджеты найдут на целый дата-центр видях. Пойдут в Сбер работать, там им дадут на чём нейроночки считать. А вот всякое скучающее в жизни быдло, оттягивавшееся прежде по вечерам дома методом долбления шаров в свои виртуальные побрекунечки, не переживает так легко удвоение ценника, как корпоративные банкстеры.

Ответить
6
Развернуть ветку
Павел Селин

Игры это такое же развлечение для людей как кино, тесты и тд. Без этого человек робот

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Кулешов

*ПЦР-тесты

Ответить
0
Развернуть ветку
Veleren Murzin

Ну да, такое же бесполезное.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Павел Селин

Если человек не будет отвлекаться, то быстро сгорит, если конечно действительно чем то занимается в жизни

Ответить
0
Развернуть ветку
Veleren Murzin

Долбление в плоский кусок пластика, излучающего свет, сидя за столом - такое себе отвлечение. Лампу можешь врубить и зырить в неё 2 часа с тем же толком примерно. Хотя здоровее будет - больше отдыха мозгу, меньше мерцания и контрастных ярких мельтешащих деталей.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Мудрый корабль

А Вы во что смотрите, когда пишете свои комментарии? А самое главное, насколько полезно это занятие?

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Селин

*театры

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Крашевич

А потом вы будете предлагать запретить, например, нейросети, ведь модель тоже обсчитывается на GPU ?

Ответить
2
Развернуть ветку
Veleren Murzin

Нейросети не рождают такого спроса, как майненеры. От майнеров у этих чертей-геймеров бомбит потому, что достаточно создать и распиарить очередную криптовалюту и довести её майнинг до состояния "сейчас выгодно", эти псы скупают все видяхи вокруг и начинают это майнить. Цены на видеокарты слишком низки? Ноу проблем - генерим новую криптуху, все вкладываются. Подупали цены на SSD? Генерим криптуху, которая работает на терабайтах внешней памяти.

Ну и плюс психологическое: геймеры думали, что вся индустрия на них горбатится, они цари спроса на этом рынке, что игры это важно, круто, не позорно и они не лохи. Но оказалось, что на них положили и возить кирпичики по экрану в мире оказалось менее важно, чем считать хешики.

Скоро захерачат криптуху, которая любит широку полосу LTE низкое латенси и большие пулы IP-адресов. Вот это будет прикол из мема "вот это прикол" неиллюзорный. Вообще все полягут нах, придётся войска вводить.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Сергей Крашевич

У вас логическая ошибка: вы мысленный эксперимент "что если бы вместо майнинга были нейронки" проводите исходя из условий, когда майнеры уже есть. Вы уверены, что если бы цена на вычислительные ресурсы осталась низкой (майнеров то нет), то не стало бы модно пихать те же условные нейронки в каждый тостер, и это бы не создало такой же повышенный спрос на GPU?

Ответить
0
Развернуть ветку
Veleren Murzin

Ну если тостер с нейронкой стоит 200, а без неё 1.5 и по отзывам пекут одинаково, то 200 просто не дойдёт до потребителя. Печь хлеб на обычном без нейронки я могу, а долбиться в шары на 60fps 4k в очередную стрелялку без 200к уже не могу.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Сергей Крашевич

Пример с нейросетями был просто первым пришедшим мне в голову, возможно не самым удачным.
Не нужно воспринимать видеокарты (GPU) как штуковину чтоб играть и чтоб майнить, ну и ещё изредка делать какую-то заумную фигню.
В первую очередь GPU это высокоэффективная и высокопроизводительная вычислительная "молотилка". Как её применять решает только её владелец.
Таким же образом можно сказать, что геймеры используют дифицитный вычислительный ресурс чтобы убивать нарисованных монстров из нарисованной рейлгана, вместо того чтобы эти вычмощности работали на поиск лекарства от рака.

Надеюсь, довольно очевидно, что в нашу информационную эру в любом случае нашёлся бы способ эффективной монетизации вычислительного ресурса, и ситуация была бы аналогичной

Ответить
0
Развернуть ветку
Artem Ilchenko

Еще и электричество на какую-то фигню переводят, мрак)

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег Павлов

Так виноваты не майнеры, а производители, которые до сих пор не против делать меньше и продавать дороже. За столько времени дефицит видях можно было устранить, но это никому не нужно

Ответить
0
Развернуть ветку
Veleren Murzin

Ну вообще нужно, потому что дифицит есть даже по текущим ценам. Есть задержки поставок. Есть обламывающиеся геймеры, которые уже приготовили свои нищебродские 200 косарей на погремушку, а им отказали в продаже. Увеличив мощности, можно было продавать так же по 200 косарезов, но больше штук. Но невозможно, дефицит семикондакторов.

Ответить
–1
Развернуть ветку
DmitriyB

Ладно видеокарты, там с помощью LHR как то можно решить проблему. Но то что в ноутбуках нет никаких ограничений на майнинг, вот это плохо. Купить мощный ноут с 3060-3070, для работы в 3д редакторах, по адекватной цене практически невозможно.
В сентябре был в магазине, там один товарищ выкупил партию ноутов legion 5, с 3060, еще и договорился вернуть если память будет не та.

Ответить
0
Развернуть ветку
DeepFakescovery channel
Ответить
3
Развернуть ветку
R-Globus

А эта барышня про цифровой рубль рассказывала?

Ответить
2
Развернуть ветку
Andreas Kraut

это другой криптоактив, кого надо

Ответить
1
Развернуть ветку
Elgun Aliyev

Если не можешь управлять, то лучше уничтожить (Путин)

Ответить
2
Развернуть ветку
Кигхриль Vselensky

Мы попадем в рай, а они просто сдохнут

Ответить
0
Развернуть ветку
Инокентий Смирнов

До 70 лет и на пенсию. Илон Маск. — Возраст для выдвижения на политические посты необходимо ограничить 70 годами. Потом в организме происходят странные вещи и можно наделать странных дел?

Ответить
1
Развернуть ветку
Элина

лишь бы ляпнуть что не подумав.
запретит она, ага

Ответить
0
Развернуть ветку
Саня Видосов

Женщина из списка самых влиятельных женщин мира за прошлый год по версии Forbes может позволить себе такие высказывания.
А так да, грустно - не попытаться внедрить в гос систему, не попытаться даже банально ознакомиться с возможностями. Сразу запретить, ведь кто-то ( о нет! ) получает прибыль и не платит налог

Ответить
1
Развернуть ветку
Мудрый корабль

По версии российского Forbes?

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Милюков

запретит, в чем проблема?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Путачок

Ну почему они опять и опять наступают на одни и те же грабли, ну это же как сухой закон, вместо того чтобы обложить налогом и зарегулировать они собираются запрещать. В итоге будут страдать все.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Милюков

Вполне логичное решение: для государства нельзя допустить создание второй независимой валюты

Ответить
–4
Развернуть ветку
Михаил

Какой из?)

Ответить
0
Развернуть ветку
Инокентий Смирнов

Второй вариант

Ответить
0
Развернуть ветку
Eduard Luckyman

Ваш голос будет обязательно учтён. 🙂

Ответить
0
Развернуть ветку
Благополучный теркин30см

Строгость российских законов, компенсируется их не обязательным соблюдением. Если будет административная ответственность = фактически разрешенная = цена штрафа. Плохо то, что наши умники скорее всего будут изымать скрытое от ока..

Ответить
0
Развернуть ветку
Игорь
Показать стикер
Ответить
0
Развернуть ветку
vanez

Бабки на заборах, как известно, тоже заявляют.

Ответить
0
Развернуть ветку
ALEH ator

Как и запретить трахаться (риск СПИД), а также запретить автомобили (риск ДТП). И т.д. и т.п.
дебилы засели всюду

Ответить
0
Развернуть ветку
sfdfg

https://fvawa.org.au/advert/cuevana-spider-man-no-way-home2021pelicula-online-repelis/
https://fvawa.org.au/advert/ver-spider-man-sin-camino-a-casa-2021-online-pelicula-completa/

!CUEVANA Spider Man No Way Home[2021]Pelicula…
!CUEVANA Spider Man No Way Home[2021]Pelicula Online Repelis
fvawa.org.au
Ver Spider-Man: Sin camino a casa (2021) Online…
Ver Spider-Man: Sin camino a casa (2021) Online Pelicula completa
fvawa.org.au
Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Селин

А Тесла на фондовом рынке не волатильна?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
Еда
Маша Цепелева
TikTok запустит доставку еды в США — блюда приготовят по самым популярным рецептам из соцсети Статьи редакции

К концу 2022 года компания планирует открыть более 1000 кухонь для доставки.

Еда TikTok Kitchen Virtual Dining Concepts
17
19
IPQuorum
IPQuorum для креативщиков, бизнеса, юристов и... для всех

В новом IPQuorum главный редактор сайта «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов узнает у самого смелого кинодистрибьютора Сэма Клебанова о том, как превратить стриминг в артхаусный кинотеатр, режиссер Елена Ненашева признается, зачем ставить спектакль в бассейне, а котохудожник Вася Ложкин рассказывает о том, как рисовать котов и становиться богаче с…

0
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Евгений Зыскинд
Весы в 25 килограммов золота или самый дорогой ювелирный подарок

Был у нас заказчик из русской сотни Форбс, из первой ее половины. Назовем его Господин А. Жил он на широкую ногу - то въезжал в тихий московский дворик нашего завода на новеньком Бентли, богатой горчично-коричневой расцветки, и доставая из багажника свежую картину Никаса Сафронова просил за час-другой смастерить к ней золотую подарочную табличку,…

134
191
Финансы
Таня Боброва
«Открытие» запустил сайт будущего необанка — его называли «"Рокетбанком" для премиальных клиентов» Статьи редакции

«Полезный и человечный сервис для повседневных финансов» планируют запустить в середине 2022 года.

Скриншот с сайта проекта
27
17
IPQuorum
Сразу три фильма получат финансирование за счет инвестиций поклонников

обычными пользователями с помощью специальных платформ. Объем заключенных в 2020 году сделок с краудлендинговыми платформами в нашей стране составил около 5 млрд рублей займов. В этом году стали возможны займы для проектов индустрии развлечений под залог прав на интеллектуальную собственность, а также прав на получение монетизации. Сразу три…

0
0
Machine learning
Евгения Евсеева
Meta выпустила инструмент для анимации детских рисунков при помощи ИИ Статьи редакции

Но персонаж на рисунке должен быть похож на человека.

6
11
Личный опыт
Ivan Kuznetsov
Как Иван компанию в США открывал

В тридевятом царстве жил был Иван-дурак. Лежал он на печи 33 года, а потом встал и решил счастье свое в заморских странах попытать и открыть для своего стартапа компанию заморскую. Хотел он в Эстонию пойти, да растолковали ему братья удалые, что в далекой Америке даже уксус сладкий, как мед.

Анкета открытия новой компании в сервисе Firstbase
77
56
Право
Маша Цепелева
Роскомнадзор снова пригрозил заблокировать YouTube за удаление нового канала RT Статьи редакции

Ведомство отправило письмо руководству Google с требованием восстановить канал.

128
32
Утконос Онлайн
10 необычных продуктов для новогоднего стола

Декабрь всегда подкрадывается незаметно, и в какой-то момент понимаешь, что время пришло: приближается Новый год — пора закупаться продуктами для праздничного стола. Для многих это головная боль пострашнее списка подарков. Придумать меню, побегать по магазинам, в которых творится предпраздничный хаос, с полок смели половину ассортимента, и снова…

0
2
Semrush
Как улучшать продукт методом Fake Door

Быстро и без вреда пользовательскому опыту проверяем предпочтения и ожидания аудитории.

7
5
СберМаркет
СберМаркет – новый член в IAB Russia

Cервис доставки продуктов и товаров СберМаркет вступил в Ассоциацию развития интерактивной рекламы.

0
7
Больше статей
null