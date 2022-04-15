Финансы
Ледяной Орзэмэс

Apple удалила приложение «Альфа-банка» из App Store Статьи редакции

В Google Play приложение пока доступно.

  • Банк сообщил, что уже установленные приложения продолжат работать. Но установить сервис заново на iOS не получится.
  • Компания рекомендовала пользователям пользоваться интернет-банком «Альфа-Онлайн», сервис работает на компьютере и телефоне. Пользователи могут выполнять с помощью него те же операции, что и в приложении, добавили в банке.
  • В начале апреля 2022 года «Альфа-банк» и «Сбер» попали под блокирующие санкции США. Активы банков в американской юрисдикции будут заморожены, также им запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
  • 12 апреля Apple удалила мобильное приложение «Сбера» из App Store. На следующий день Google убрал приложение из Google Play.
Обновлено в 12:39.

Сервис «Альфа-Инвестиции» тоже пропал из App Store, сообщили в банке. Уже установленное приложение будет работать.

#новость #apple #альфабанк

7013 просмотров
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146 комментариев
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Vladislav S

Да ничего Эпл не удаляла. Просто вышло из строя приложение.

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Евгений М

Вот это вообще не жалко )))) 😂 никого не хочу обидеть !)))) но имел случайность взять кредит в этом банке !) намучился !) видимо я сейчас с этим комментарием в минуса жестко уйду 😂😂😂🙈

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Evgeny Shershukov

Олежа, перелогинься, мы тебя узнали

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3 комментария
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Mr Yellow

А причем тут кредит и пользование приложеием банка ? Допустим моя мама получает пенсию на сбер, ты предложишь менять банк потому что тебе не понравился кредит ? Какое то странное мышление и опыт у тебя )

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Marina Kalashnikova

негативный опыт с альфа-банком?

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4 комментария
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Peachylol

У меня наоборот только положительный опыт был) нравится их банк и то как офисы оформляют

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3 комментария
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alex b

В альфе с кредитом не было никаких проблем, плати в срок и все, а вот с втб была неприятная ситуация, когда я платил в срок ровно столько сколько написано в договоре, а кредит по итогу не закрыли, или посчитали что криво или еще что произошло, но по окончанию договора оставалась задолженность в районе 24 рублей, которую я успешно не заметил, мой косяк, но при этом я получил смс о полном погашении от банка, а спустя полгода меня стали дергать по остатку и пене

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4 комментария
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Алексей Чекуров

Не знаю, несколько раз оформляли кредит. Все удобно, правда после погашения кредитов, сам договор закрывали спустя пол года или что то типо того. Но там в договоре все прописано на 100500ой странице.
Потом нужно было обменять валюту на рубли. В сбере в окне забраковали купюры. Открыл валютный счёт и выдали дебетовку в течение 30мин. Пошёл в терминал и разменял все быстро. С тех пор пользуюсь дебетовой от альфы. Хотя на вопрос что лучше тиньковела или альфа менеджер сказал что приложение лучше у Тинькова, как он мог такое сказать про конкурентов, но сказал что думает сам. Мне лично все равно какое приложение, теперь можно забыть что такое банковские приложения

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Никита Кашонков

Похоже настало время когда мелкие банки, не находящиеся под санкциями начали приобретать преимущество над крупными

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sles

Ненадолго, все забанят, уверен.

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Аос Кое

Это какие, например?

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7 комментариев
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Алексей Полюсов

Фейсы iOS разработчиков Альфа банка представили?

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Ronan Hardman

Интересно, их теперь «в отпуск» отправят?

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Константин Калинин

Да всё нормально у них с фейсами. Установить приложения можно не только через аппстор при желании.
Да и Альфабанк существует в Казахстане, например. Там тоже приложение делать надо, без работы не останутся.

Ну или на крайняк Альфа всех сократит с компенсациями по соглашению сторон, что тоже не испортит их фейсы. А потом они быстро найдут новые работы.

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hakhagmon

думаешь там штатные разрабы?

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Михаил Петров

Ура, наконец-то цензура восторжествовала! Были опасения, что свобода слова будет вечно угнетать народ, но освобождение пришло😊

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Павел

Да там ещё и неприкосновенность частной собственности торжествует. Особенно по последним заявлениям в отношении замороженных капиталов.

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3 комментария
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Оля Махлаенко

Так все банки по удаляют)

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Анна Сгущёнка

Слитно пишется

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23 комментария
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Вика Цыбуля

Тиньков останется

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2 комментария
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ВК

Очень жаль!
Пользуюсь этим банком. Один из самых технологичных на мой взгляд банков

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Алeкcандр Блoxин

Какими другими пользуетесь? Для сравнения.

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2 комментария
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Фиксатор Дверной

Тех поддержка в чате самая убегая на свете,хуже не придумаешь. У меня до сих пор полыхает от общения вчерашнего,что человек что бот- одинаково не понимают что от них хотят,ответы просто шаблоны

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2 комментария
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doffys

Ожидаемо

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Mishka

Как? За что? Почему это вообще происходит?

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5 комментариев
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Ilya Shubenok

Не удалили, а отрицательно добавили, не запретили, а отрицательно разрешили. Не ПУтай!

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alex b

Не блокировки, а софтовая спецоперация

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Слегка Придурковатый

Чего тупят-то? Нужно просто переименоваться.

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mysh

бета-банк

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2 комментария
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Alexander Golubev

СпамБанк

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Anatol Seibel

При Джобсе такого не было

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Alexey QuQu

Произошла дебанкинизация

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Знатный Тролль

Озалупили альфу и превратили в омегу.

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Marina

Куда денут столько разработчиков?

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Nick Night

Андроид будут продолжать пилить и выкладывать apk-шки, полагаю. Веб-банк никуда не девается. Вот с ойос сложнее.

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Евгений Кузнецов

А давайте устроим спецоперацию по захвату apple?

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hakhagmon

это тебе нужно федорову писать (в дурку)

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Alexey Shabolkin

Дебанкизация

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Тимур Бичаханов

юрий бичаханов
89836391131
мтс банк

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Евгений

Не удалила а высвободила

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Kirill Vtorushin

Теоретически банк зеркало может сделать?

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hakhagmon

проработает месяц, дольше открываться будут)

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Наил

Кто следующий ... :)

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facesso

Они: @Тинькофф

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3 комментария
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Moscow Customs

Джейлбрейк и любое приложение ставится. Также открыт доступ к NFC для сторонней системы оплаты вместо Apple Pay. Нужно просто на государственном уровне взламывать айфоны и предустанавливать Российское ПО))

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alex b

У меня последняя версия системы, как накатить джейл которого нет и судя по слухам не факт что появится?

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3 комментария
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Moscow Customs

Минусите дальше) Я уже 3 года наслаждаюсь открытой системой))

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Gri

Через полгодика, когда из аппстора вообще все уберут, будем наблюдать объявления на авито и юле с айфонами, на которых установлены эти приложения

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Alexey Shabolkin

В тот же день

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4 комментария
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Johnny Vorony

Жаль …

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Vasiliy Balandin

Было приложение, но без карты даже туда не войти было!

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selecadm

По номеру счёта можно.

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Илья Попов
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Max Kuznetcov

*APK?

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hakhagmon

ipa

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Mercator

Насколько я помню, в браузерном интернет-банке Альфы есть не все функции, которые есть в приложении. Поэтому в свое время и пришлось его установить. Лучше бы честно написали список функций, который временно выбыл, предложили обходные варианты и сориентировали по времени появления этих функций в альфа-клике или как он сейчас называется.

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Ni Ck

Там полноценный интернет-банк как на ПК, только не везде есть адаптивная верстка под мобилку. Но приложение все равно удобнее

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2 комментария
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Евгений Бакулин

мне контрагент из Казахстана на днях прислал письмо с просьбой открыть счет в другом банке (у нас р/с в Альфе), т.к. Альфа под санкциями и они не хотят по реквизитам подсанкционного банка платить. Видимо так и будем по разным банкам прыгать, пока санкции не отменят (ахаха) или все банки попадут под санкции и преимуществ ни у кого не будет :(

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Ваня Коников

Покрутил повертел веб-версию, в целом ничего. Приложение конечно удобнее, но на первое время пойдет

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Сергей Я

Иронично, что обычно релизы на iOS появляются быстрее, чем на Android, но зато и удаляют на Андроиде дольше, как видим🤓

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Serge Tikhonenko

Пользуюсь кредитными картами с грейсом Альфы и Сбера. Все хорошо, а свои рубли на депозитах.

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Иван Иванов

Айфоны стали теперь еще дешевле, а точнее сказать - бесполезнее.

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Ware Wow

Валюту Альфа уже тоже перестала выдавать!
Слотов нет даже через месяц.
В поддержке ничего не знают.
Переводы валюты даже внутри страны не работают.

Видимо это конец Альфа-банка.

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Цивилизованный файл

Действительно, сейчас не дает даты выбрать. Но у них приложение и раньше глючило постоянно.

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2 комментария
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Нехороший Даниль

@Альфа-Банк , чего молчим? Когда не надо, названиваете и засыпаете сообщениями, а когда надо, заткнулись и даже поясняющий сторис в аппе не нарисовали. Нуину :-\

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Денис Игнатюк

Новость с утра в телеге была, для огурцов которые в танке )

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Альфа-Банк

Информирование о том, что наше приложение пропало из App Store мы опубликовали в нашем Телеграм: t.me/AlfaBank
Если у вас установлена последняя версия приложения, она продолжит работать быстро и надёжно. Мы обо всём позаботились.

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Genio Genio

Что с гвоздями?

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Алексей Пугачевич

эх, жаль( я был готов, обновил на неделе приложение альфы, но все равно, банк, которым я пользовался больше всего снесли

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hakhagmon

https://testflight.apple.com/join/lzI5pNzZ

места пока есть

Join the InSync Альфа-Банк Беларусь beta
Available on iOS
testflight.apple.com
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Артем Ким

ты что несешь, типун тебе на язык за рф по

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Торнадо

Будет интересно посмотреть, упадут ли акции сбера и альфы на фоне таких движений.

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