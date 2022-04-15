Apple удалила приложение «Альфа-банка» из App Store Статьи редакции
В Google Play приложение пока доступно.
- Банк сообщил, что уже установленные приложения продолжат работать. Но установить сервис заново на iOS не получится.
- Компания рекомендовала пользователям пользоваться интернет-банком «Альфа-Онлайн», сервис работает на компьютере и телефоне. Пользователи могут выполнять с помощью него те же операции, что и в приложении, добавили в банке.
- В начале апреля 2022 года «Альфа-банк» и «Сбер» попали под блокирующие санкции США. Активы банков в американской юрисдикции будут заморожены, также им запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
- 12 апреля Apple удалила мобильное приложение «Сбера» из App Store. На следующий день Google убрал приложение из Google Play.
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Сам банк сообщил, что продолжает нанимать сотрудников в подразделения, обеспечивающие бесперебойную работу сервисов.
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Вызвать машину можно через приложение.
Да ничего Эпл не удаляла. Просто вышло из строя приложение.
Вот это вообще не жалко )))) 😂 никого не хочу обидеть !)))) но имел случайность взять кредит в этом банке !) намучился !) видимо я сейчас с этим комментарием в минуса жестко уйду 😂😂😂🙈
Олежа, перелогинься, мы тебя узнали
А причем тут кредит и пользование приложеием банка ? Допустим моя мама получает пенсию на сбер, ты предложишь менять банк потому что тебе не понравился кредит ? Какое то странное мышление и опыт у тебя )
негативный опыт с альфа-банком?
У меня наоборот только положительный опыт был) нравится их банк и то как офисы оформляют
В альфе с кредитом не было никаких проблем, плати в срок и все, а вот с втб была неприятная ситуация, когда я платил в срок ровно столько сколько написано в договоре, а кредит по итогу не закрыли, или посчитали что криво или еще что произошло, но по окончанию договора оставалась задолженность в районе 24 рублей, которую я успешно не заметил, мой косяк, но при этом я получил смс о полном погашении от банка, а спустя полгода меня стали дергать по остатку и пене
Не знаю, несколько раз оформляли кредит. Все удобно, правда после погашения кредитов, сам договор закрывали спустя пол года или что то типо того. Но там в договоре все прописано на 100500ой странице.
Потом нужно было обменять валюту на рубли. В сбере в окне забраковали купюры. Открыл валютный счёт и выдали дебетовку в течение 30мин. Пошёл в терминал и разменял все быстро. С тех пор пользуюсь дебетовой от альфы. Хотя на вопрос что лучше тиньковела или альфа менеджер сказал что приложение лучше у Тинькова, как он мог такое сказать про конкурентов, но сказал что думает сам. Мне лично все равно какое приложение, теперь можно забыть что такое банковские приложения
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Похоже настало время когда мелкие банки, не находящиеся под санкциями начали приобретать преимущество над крупными
Ненадолго, все забанят, уверен.
Это какие, например?
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Фейсы iOS разработчиков Альфа банка представили?
Интересно, их теперь «в отпуск» отправят?
Да всё нормально у них с фейсами. Установить приложения можно не только через аппстор при желании.
Да и Альфабанк существует в Казахстане, например. Там тоже приложение делать надо, без работы не останутся.
Ну или на крайняк Альфа всех сократит с компенсациями по соглашению сторон, что тоже не испортит их фейсы. А потом они быстро найдут новые работы.
думаешь там штатные разрабы?
Ура, наконец-то цензура восторжествовала! Были опасения, что свобода слова будет вечно угнетать народ, но освобождение пришло😊
Да там ещё и неприкосновенность частной собственности торжествует. Особенно по последним заявлениям в отношении замороженных капиталов.
Так все банки по удаляют)
Слитно пишется
Тиньков останется
Очень жаль!
Пользуюсь этим банком. Один из самых технологичных на мой взгляд банков
Какими другими пользуетесь? Для сравнения.
Тех поддержка в чате самая убегая на свете,хуже не придумаешь. У меня до сих пор полыхает от общения вчерашнего,что человек что бот- одинаково не понимают что от них хотят,ответы просто шаблоны
Ожидаемо
Как? За что? Почему это вообще происходит?
Не удалили, а отрицательно добавили, не запретили, а отрицательно разрешили. Не ПУтай!
Не блокировки, а софтовая спецоперация
Чего тупят-то? Нужно просто переименоваться.
бета-банк
СпамБанк
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При Джобсе такого не было
Произошла дебанкинизация
Озалупили альфу и превратили в омегу.
Куда денут столько разработчиков?
Андроид будут продолжать пилить и выкладывать apk-шки, полагаю. Веб-банк никуда не девается. Вот с ойос сложнее.
А давайте устроим спецоперацию по захвату apple?
это тебе нужно федорову писать (в дурку)
Дебанкизация
юрий бичаханов
89836391131
мтс банк
Не удалила а высвободила
Теоретически банк зеркало может сделать?
проработает месяц, дольше открываться будут)
Кто следующий ... :)
Они: @Тинькофф
Джейлбрейк и любое приложение ставится. Также открыт доступ к NFC для сторонней системы оплаты вместо Apple Pay. Нужно просто на государственном уровне взламывать айфоны и предустанавливать Российское ПО))
У меня последняя версия системы, как накатить джейл которого нет и судя по слухам не факт что появится?
Минусите дальше) Я уже 3 года наслаждаюсь открытой системой))
Через полгодика, когда из аппстора вообще все уберут, будем наблюдать объявления на авито и юле с айфонами, на которых установлены эти приложения
В тот же день
Жаль …
Было приложение, но без карты даже туда не войти было!
По номеру счёта можно.
*APK?
ipa
Насколько я помню, в браузерном интернет-банке Альфы есть не все функции, которые есть в приложении. Поэтому в свое время и пришлось его установить. Лучше бы честно написали список функций, который временно выбыл, предложили обходные варианты и сориентировали по времени появления этих функций в альфа-клике или как он сейчас называется.
Там полноценный интернет-банк как на ПК, только не везде есть адаптивная верстка под мобилку. Но приложение все равно удобнее
мне контрагент из Казахстана на днях прислал письмо с просьбой открыть счет в другом банке (у нас р/с в Альфе), т.к. Альфа под санкциями и они не хотят по реквизитам подсанкционного банка платить. Видимо так и будем по разным банкам прыгать, пока санкции не отменят (ахаха) или все банки попадут под санкции и преимуществ ни у кого не будет :(
Покрутил повертел веб-версию, в целом ничего. Приложение конечно удобнее, но на первое время пойдет
Иронично, что обычно релизы на iOS появляются быстрее, чем на Android, но зато и удаляют на Андроиде дольше, как видим🤓
Пользуюсь кредитными картами с грейсом Альфы и Сбера. Все хорошо, а свои рубли на депозитах.
Айфоны стали теперь еще дешевле, а точнее сказать - бесполезнее.
Валюту Альфа уже тоже перестала выдавать!
Слотов нет даже через месяц.
В поддержке ничего не знают.
Переводы валюты даже внутри страны не работают.
Видимо это конец Альфа-банка.
Действительно, сейчас не дает даты выбрать. Но у них приложение и раньше глючило постоянно.
@Альфа-Банк , чего молчим? Когда не надо, названиваете и засыпаете сообщениями, а когда надо, заткнулись и даже поясняющий сторис в аппе не нарисовали. Нуину :-\
Новость с утра в телеге была, для огурцов которые в танке )
Информирование о том, что наше приложение пропало из App Store мы опубликовали в нашем Телеграм: t.me/AlfaBank
Если у вас установлена последняя версия приложения, она продолжит работать быстро и надёжно. Мы обо всём позаботились.
Что с гвоздями?
эх, жаль( я был готов, обновил на неделе приложение альфы, но все равно, банк, которым я пользовался больше всего снесли
https://testflight.apple.com/join/lzI5pNzZ
места пока есть
ты что несешь, типун тебе на язык за рф по
Будет интересно посмотреть, упадут ли акции сбера и альфы на фоне таких движений.