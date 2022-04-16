Хинкалятор. Куда приводят pet-проекты

Pet-проекты помогают сотрудникам прокачивать скиллы, узнавать новое, экспериментировать и пробовать себя в разных форматах и направлениях. Мы в MobileUp поддерживаем такие инициативы. Ребята делятся идеями и результатами с коллегами, получают обратную связь, обсуждают варианты решений, помогают друг другу. Так что это работает и как тимбилдинг.…