Финансы
Ануш Алексанян

Google удалила приложение «Альфа-банка» из Google Play Статьи редакции

Уже установленный сервис продолжает работать.

  • Приложение «Альфа-банка» больше недоступно для скачивания в Google Play, сообщил банк.

  • Для владельцев Android банк подготовил инструкцию, как установить или обновить приложение. Его можно скачать на сайте «Альфа-банка».

  • 15 апреля приложения «Альфа-банка» пропали также из App Store. Уже установленные сервисы работают, но установить их заново на iOS не получится.

  • 6 апреля «Альфа-банк» и «Сбер» попали под блокирующие санкции США. Они предполагают заморозку активов банков в США, а также запрет на любые транзакции с американскими контрагентами.

#новости #санкции #альфабанк

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55 комментариев
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Никита Чеканов

Напоминает Fortnite и App Store;)
Ну ниче, будут качать с офф. сайта или с pdalife крякнутую версию с балансом

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Психический ящик

Здесь на днях уже один деятель выкладывал ломаную версию сбера для iOS с установкой через сторонний store с вводом своего Apple ID для подписи приложения.
Вовремя удалили.

А сколько людей будут искать и поведутся на такие «решения», страшно представить.

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8 комментариев
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Alexey QuQu

Интересно какая тут вообще возможна параллель истории противостояния Apple и Fortnite

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Евгений Кузнецов

Старое уходит - новое приходит. 100% будет что-то более лучшее. Нас ждёт новый мир с более лучшим. Аминь.

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Dmitriy Dmitriev

Да здравствует великий чебурнет!

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Big Boss

Ты про русский мир? Вон в телеге его показывают. Спасибо, обожрался уже этими кадрами.

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Johnny Vorony

Молодой священник, только закончивший обучение, приходит в церковь.
Ему поп говорит:
- Иди читай проповедь!
Тот идёт, боится, в первый раз всё-таки...
Другой поп его пожалел и говорит:
- Сын мой, сходи за алтарь, остаканься, и смело иди читать, всё получится.
Ну тот сходил, остаканился... С утра просыпается - башка квадратная, весь
перекошенный, перегаром несёт...
Подходит к попу:
- Святой отец, ну,как я вчера отчитал?
- Ну в общем-то ничего, но были некоторые неточности...
- Вы хоть скажите какие, чтобы я не повторялся...
- Ну, ладно...
Во-первых, я сказал остаканиться, а не ографинеться;
Во-вторых, к алтарю выходят на двух ногах, а не на четвереньках с криками: «иду уже нах»;
В-третьих, рясу в трусы не заправляют;
В-четвертых, кадилом махают вперед-назад, а не над головой;

В-пятых, прихожанки не бляди;
В-шестых, Христа распяли евреи, а не менты;
В-седьмых, в священном писание кроме Божьей Матери никакой другой не упоминается;
В-восьмых, нужно говорить не «пиздец тебе грешник», а «Господь вам все простит»;
В-девятых, было 12 апостолов, а не хуева дюжина апёздолов;
В-десятых, по окончанию службы надо отпускать с миром, а не посылать на хуй;
В-одиннадцатых, молитва заканчивается словом «Аминь», а не словами «все пиздец, расходимся».

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Сергей Я

"Бета-банк"?

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Сергей С.
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Важный утюг

Проиграл с внутреннего пуша Альфа-Банка - «Наше приложение хорошее, не удаляйте его» 🤣😂

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Alex Draxler

«Ваше приложение Сбербанк Онлайн работает как и прежде, все операции доступны. Не удаляйте его, пожалуйста.» – на днях пришло уведомление 🥺

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1 комментарий
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Александр Помидоров

Буквально пару дней назад до этого удалил приложение Альфы после очередного пуша. Будто их пуши самые важные в мире

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Genio Genio

Айфон нечем приколотить к стене

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Вася Пражкин

Российским сыром приколотите.

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2 комментария
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Genio Genio

Что с гвоздями блать в стране, импортные?

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Игорь Маренков

Все нормально, гвозди в стране отечественные. Баба Валя ошиблась

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1 комментарий
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Алексей Червяков

Обновил приложение через Rumarket. Через него же можно установить на андроиде

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Антошка Картошка

Вот тоже не понимаю эти странные рекомендации со скачиванием АПК. Лучше бы рассказали про другие магазины где их приложение есть. Это лучше, чем разрешать установку приложений для хрома, особенно для тех кто ничего не понимает, и потом таким же способом поставит себе вирусов.

Тем более у Xiaomi уже есть встроенный магазин приложений GetApps.

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2 комментария
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Dmitry Kapustin

Что теперь будут делать сотни разработчиков банковских приложений под iOS и возможно Android?

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Антошка Картошка

Переквалифицируются на Android разработку, ибо если ситуация в ближайшее время не исправится, то количество ифонов у нас сильно сократиться.

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jonewayne

Что и раньше - ничего. Ну, придётся найти другое место, где надо красить кнопки.

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1 комментарий
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DmitriyB

Если сделают нормальную веб версию с полностью аналогичным функционалом, с доступом по отпечатку, faceID и тд, то не все так плохо.

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Михаил Потапов

Каждый день одинаковые новости. Уже ничему не удивляюсь

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Щитпостер на зарплате

По***

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Психический ящик

Тинькофф, а у вас написано, что это вы лучший мобильный банк.

Вы там определитесь между собой кто 🤥

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Иван Шмаков

Кстати, в Huawei (Honor) AppGalley все прекрасно ставится и качается.

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Саидакбар Убайдуллин

Надеюсь приложение Тинькова не удалят

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Yury R

Гыыггы, удалят весь банк на коленке как-нибудь по тихой опять, ночью например. Проснулся - в телефоне 0 и так у всех!
Там это почти одной левой делается!

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Russian lives matter

Скоро сделают аффилированные приложения под другим названием.

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Григорий А

Это кстати вероятно. Есть санкционный банк из Крыма, у которого спокойно качается приложение из App Store
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81/id1496779531

‎Цифровой офис
‎Представляем Вам мобильное приложение «Цифровой офис»! -Красивое оформление и интуитивно понятное…
apps.apple.com
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Павел Воронов

Гугл плей, то хоть оставят с андроидом? А то на нокио 3310 батарея слабая

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Щитпостер на зарплате

Кастом накати, лол.

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1 комментарий
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DmitriyB

Хотелось бы официальный ответ, как будут решать вопрос с приложениями на айфон? Если не успели установить. И точно ли будут работать уже установленные.

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Ilya Yarovykh

а у ребят из Совкомбанка руки прямые и приложение ставится по прямой ссылке без кринжа в духе ломаного Сбера https://sovcombank.ru/pages/ustanovka-mobilnogo-prilozheniya-halva-sovkombank

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Аккаунт заморожен

Куда лучше перейти теперь из Альфы?
И как вывести от туда деньги?

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Важный утюг

А зачем? С банком и приложением ничего не случилось, кроме того факта что их в нет в сторе.
Слышу звон прям)

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Максим Данилушкин

Ну и зря.

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Влад Михайлов

Гвозди кому надо? Доставка почтой в регионы РФ. Минимальная партия 1 гвоздь.

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KaratsevM

изощряются как могут.Приложения удаляют. маразм крепчал

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