Дашборды: от мала до велика

Визуализация данных важна, и это - факт. Когда у вас на носу совет директоров, или собрание инвесторов - вам, как ответственному руководителю хочется максимально быстро, доступно, красиво и точно донести нужную информацию до ваших слушателей. И тут. как на зло, у вас под рукой не оказывается удобного инструмента для создания дашбордов и…