Ушедшие из России зарубежные компании продолжают платить зарплату 188 тысячам сотрудникам в стране — FT Статьи редакции
Но они вряд ли вернутся в страну в ближайшие пять лет, и скорее всего, перестанут это делать, считают эксперты.
- Компании, которая заявили об уходе из России, обязались выплатить своим сотрудникам зарплату. По подсчётам FT, её всё ещё получает как минимум 188 тысяч человек — в основном сотрудники McDonald's и Renault. Число может быть и больше, потому что некоторые компании не уточнили, будут ли платить персоналу или нет.
- Согласно опросу консалтиноговой компании BCG, большинство инвесторов считают, что западные компании смогут вернуться в Россию только через 2-5 лет.
- Скорее всего, работодатели не будут платить зарплату несколько лет, а начнут увольнять неработающих сотрудников, считает юрист по трудовым вопросам в FisherBroyles Питер Файндинг.
- Для компаний минимальная зарплата в 12 500 рублей в месяц — небольшие деньги, отмечает газета. Но проблема в том, что бизнес с трудом переводит деньги в пострадавшую от санкций экономику и не может получать доход, пока операции приостановлены.
- По словам Файндинга, им, возможно, придется платить сотрудникам из резервов своих российских предприятий, которые могут скоро закончиться.
- 18 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице из-за приостановки работы иностранных компаний рискуют порядка 200 тысяч человек. Чтобы сгладить последствия, столичная мэрия разработала программу поддержки работников под риском увольнения. На её реализацию выделят 3,36 млрд рублей.
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Программа форума стартует в 10:30 и включает в себя:
✅Доклады и кейсы игроков рынка
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Американцы в 90-х спасали россию гумпомощью, а сейчас платят ЗП местному населению, но враг все равно в Омерике, а не в Кремле.
При чем тут американцы? Они платят ЗП из того, что заработали в России.
А ваша "Омерика" вместо гуманитарной помощи Украине, поставляет военную, в то время как Россия поставляет гуманитарку.
Но давайте не будем о военно-политической теме.
Ваша Омерика спасла СССР своей техникой и деньгами во время ВОВ
А еще "Ваша Омерика" спасала Гитлера нефтью и техникой, плюсом СССР она спасала в кредит, который мы смогли выплатить только в 2006 году) но ок)
Ведь так же сложно погуглить сколько нефти и других ресурсов продал СССР немцам до 41 года
«С декабря 1939 по конец мая 1941 года Германия импортировала из СССР нефтепродуктов 1 млн тонн на 95 млн германских марок, зерна (в основном кормовое) − 1,6 млн тонн на 250 млн марок, хлопка — 111 тыс. тонн на 100 млн марок, жмыха − 36 тыс. тонн на 6,4 млн марок, льна — 10 тыс. тонн на 14,7 млн марок, лесоматериалов — на 41,3 млн марок, никеля — 1,8 тыс. тонн на 8,1 млн марок, марганцевой руды — 185 тыс. тонн на 7,6 млн марок, хромовой руды — 23 тыс. тонн на 2 млн марок, фосфатов — 214 тыс. тонн на 6 млн марок, а также другие товары.»
Америка она такая, да 😏
А сейчас поставляет эту технику (СССРовскую) для эскалации военных действий😐 Как и Европа.
Без этой техники, Украина бы долго не простояла, во-первых. Во-вторых, не факт, что старый упырь не пошёл бы дальше. Может вы верите в чушь о денацификации?
Без этой техники, Украина бы долго не простояла, во-первых.
Эм, дак как бы это и отлично было бы, вы о чем вообще? В таком случае было бы намного меньше жертв и военный конфликт закончился бы скорее. Но это не в интересах США и Европы.
Во-вторых, не факт, что старый упырь не пошёл бы дальше.
Классная у вас логика (нет). Чем в таком случае они лучше Путина, который мог (по мнению некоторых) обставить военной техникой все наши границы + Донбасс для защиты границ, но он решил, что нужно идти туда и делать дела там. Запад так же мог бы максимально усилить оборону своих границ, раз они боятся за себя. Почему они сделали не так, а "эскалируют" конфликт и увеличивают жертвы с обеих сторон?
А при чем тут вообще Украина?
Заработали их компании тут заплатив налоги и не обязаны большего, а делают - платят зарплаты когда не могут работать (это помимо того, что зачастую не только в производства инвестировали, но и в инфраструктуру, принесли технологии и прочее - сейчас вот судорожно ищем чем и как даже нефть - "наше все" - добывать).
Биржа труда что-то не платит столько же, а что платит и на каких условиях - больше на унижение похоже.
Я прекрасно помню "гум.помощь" своей семье в 90-х от США и "ножки Буша", которые по тогдашней цене тоже были как помощь - не забывать какое на вкус мясо.
А при чем тут вообще Украина?
Я не знаю, это человек выше начал приплетать другие страны.
Заработали их компании тут заплатив налоги и не обязаны большего
Вообще-то обязаны по законодательству. Обязаны меньше, чем делают, конечно, но обязаны.
Биржа труда что-то не платит столько же
Хм, а сколько зарабатывает "Биржа труда" и почему она вообще должна платить столько? Вы вообще понимаете, как работает экономика бизнеса и из каких денег платятся сейчас ЗП?
Геополитический друг и союзник?
Мне почему-то кажется, что даже ЕС для них конкурент и им снова выгодна дестабилизация Европы.
В том числе, да. Выгода во всём этом по большей части для США. Беды России и Европы - профит США.
Тогда с твоей логикой, это Россия затеяла войну с Украиной, а не Америка своими манипуляциями ввела Украину и Россию в войну чтобы ослабить Россию и поссорить со всеми европейскими союзниками, и также с помощью рассширениям НАТО к границам России подвела Россию сделать шаг по делимитризации Украины и освобождения ее от сранных Нациков и танцивать под дудку Америки.
У меня такое чувству что никто вообще не хочет разбираться почему началась спецоперация на Украине и кому она выгодна и у кого какие интересы. Просто добавить, если б Россия хотела Украину мы уже б это сделали в 2014 году, но мы всего 8 лет пытались договориться с Украиной но она нас просто не уважает и пришлось пойти на крайние меры по отстаивания нац безопасности страны. Кстати эти ваши НАТО и Америка УБИВАЛИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В ИРАКЕ, ЮГОСЛАВИИ и ТД. КАКИЕ ЖЕ СУКА ОНИ ДОБРЫЕ!
Тогда с твоей логикой, это Россия затеяла войну с Украиной...
Ты начал догадываться...
Вот это уровень я понимаю)
Не представляю такого в российских компаниях!
У моего работодателя новый собственник наоборот сокращает. Российская компания.
АвтоВАЗ? Вы думаете простои только в зарубежных компаниях? Ой как веет русофобией то🤢
И я очень сомневаюсь, что зарубежные компании делают это потому, что "мы такиииие добрые". Это коммерческо-имиджевый расчет в любом случае. И да, сейчас они тратятся по сути "впустую", но зарубежный бизнес всегда думает далеко вперёд.
Так это очевидно, я надеюсь никто и не считает это каким-то жестом доброй воли. Но в любом случае это показатель того, что они не сжигают мосты как это делают другие бренды и фирмы перед уходом из России
Увы, большинству это не очевидно, судя по реакции и ответам на мои комментарии ;) Конечно они молодцы в этом смысле, никто не спорит. Но "дух западного капитализма" никто не отменял.
И уровень, и масштаб.
Каждому похлопают по плечу, в знак поддержки, я уже устроился дворником заранее, пока места не заняли)
Вот и ответ на вопрос - почему вместо Макдональдса еще не работает Дядя Ваня
Если бы мак работал на откатах, где можно было пару ярдов осваивать, там бы уже был Дядя Ваня
А что, они должны нарушить трудовое законодательство и бросить работников без денег? Или как?
ага и заодно лишиться бизнесса полностью разом, а так есть варианты временно передать продать и т.д.
По трудовому 2/3 вроде обязаны выплачивать.
ну клиентов своих многие кинули, поэтому удивительно, что з/п платят, молодцы
Интересно, тем у кого зарплата была более 12,5 тыс, тоже будут платить минимум? Вроде это не так работает.
Те у кого ЗП выше наверно сообразили что пока им платят они могут подыскивать новую работу, а не сидеть на диване. А с чего это им должны платить больше прожит минимума если они в данный момент не работают?
В противном случае придется каждому из них выплатить х2 или х3 от него ежемесячного оклада, большая работа для бухгалтерии)
Они хотят нас уничтожить! Просто план настолько хитр
Прямо сейчас в Макдоналдс на Пушкинской снимают что-то похожее на рекламу (?)
https://t.me/dankmarketing/8949
На РБК уже даже переизбыток программистов прогнозируют!
Естественно с существенным падением зарплат.