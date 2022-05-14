Финансы
Животный теркин30см

Мосбиржа планирует запустить торги дирхамом — РБК Статьи редакции

Обсуждение ведётся на фоне западных санкций и снижения объёмов торгов долларом.

  • В ближайшее время Московская биржа планирует расширить список доступных на площадке валют, рассказали три источника РБК на финансовом рынке. По их словам, одной из них должен стать дирхам — валюта ОАЭ.
  • Один из собеседников добавил, что также обсуждается запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом. В Мосбирже на момент выхода материала не ответили на запрос издания.
  • Сейчас на площадке доступен обмен рубля на 10 иностранных валют: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.
  • По словам источника, расширение списка доступных валют — логичный шаг, так как обороты торгов упали. Среднесуточный объём торгов в паре доллар-рубль в апреле 2022 года составил 81,5 млрд рублей, годом ранее — 242,9 млрд рублей, подсчитал РБК на основе данных Мосбиржи.
  • В середине апреля источники РБК рассказывали, что российский бизнес для сохранения присутствия за рубежом интересуются листингом на восточных биржах. По их словам, в частности компании обсуждают возможность выхода на биржи Гонконга и Абу-Даби.

#новость #мосбиржа

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23 комментария
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Олег Саенов

А когда Мосбиржа будет торговать рахат-лукумом и подгузниками?

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Andrei M

Это прерогатива почты России.

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Американский череп

Хотел пошутить про то, что будет всплеск инвестиционной активности от эскортниц, но предполагаю, что они в баксах получают.

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Вася Пражкин

Они получают и в баксах и в евро и в айфонах и за щеку.

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Павел Морозов

Мультивалютная корзина

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Пришелец

Корзина - это у бывалых. У новеньких корзинка.

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Andre Macareno

Таки дирхам привязан к доллару

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Voin Mraka

а ты как получаешь? ;-)

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Горячий торшер

те, кто до сих пор получают в рублях получат статус "девушек с повышенной социальной ответственностью"

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cdsfawg fdrterghfgn

вернулись валютные проститутки из 90-х

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Вадим Д.

Они куда-то уходили?

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Вася Пражкин
расширение списка доступных валют — логичный шаг, так как обороты торгов упали

Можно просто у народа нет денег и еще одна валюта делу не поможет? Или я загоняюсь?

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Vasiliy Leytman

народу валюты эти и ни к чему. лик великого вождя в самом светлом месте сеней, суп из репы, да молитва за светлое будущее — что еще надо настоящему патриоту. ну может еще вечерние новости на царьграде — ну так можно и радио возродить ради такого!

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Billy Bones

Да ладно, чем больше валют торгуется тем лучше. Пусть хоть эфиопским быром торгуют.
Ну и да, биржевики привыкли жить жирно и ищут новые пути заработка.

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Пришелец

Ждем сомы и тугрики теперь

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Яшина Кристина

А чего они раньше этого не делали, а не когда дятел в дупло клюнул.

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роман долгополов

Кхе ,в средние века персидская дирхема была вроде доллара сейчас,в европе серебра мало было все князья,короли, свои клейма на одной из сторон набивали и вуаля типа своя валюта

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Вадим Д.

Дирхам - ещё ничего, вот когда (если?) начнут торговать зимбабвийским долларом, который в своё время (не знаю как сейчас) стоил дешевле бумаги, на которой напечатан, тогда пора будет волноваться.

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Эффект Доплера

Он закончился в 2009 году. Нельзя торговать тем, чего не существует )

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Вадим Д.

Полностью на бакс сша перешли?
И ещё: вполне себе можно торговать тем, чего не существует, у многих вполне себе выходит (-;

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Энрике Рафаэль Фердинанд

Биткоин этому господину!

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Горячий торшер

...а так же ограничит доступ к акциям, чей график не нарисовал букву V

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Макс Бруквин

Так а с ним так же будет? Только в электронном виде, а подержать никак?)). Или можно будет в эмиратах снять в банкомате?))))

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