Мосбиржа планирует запустить торги дирхамом — РБК Статьи редакции
Обсуждение ведётся на фоне западных санкций и снижения объёмов торгов долларом.
- В ближайшее время Московская биржа планирует расширить список доступных на площадке валют, рассказали три источника РБК на финансовом рынке. По их словам, одной из них должен стать дирхам — валюта ОАЭ.
- Один из собеседников добавил, что также обсуждается запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом. В Мосбирже на момент выхода материала не ответили на запрос издания.
- Сейчас на площадке доступен обмен рубля на 10 иностранных валют: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.
- По словам источника, расширение списка доступных валют — логичный шаг, так как обороты торгов упали. Среднесуточный объём торгов в паре доллар-рубль в апреле 2022 года составил 81,5 млрд рублей, годом ранее — 242,9 млрд рублей, подсчитал РБК на основе данных Мосбиржи.
- В середине апреля источники РБК рассказывали, что российский бизнес для сохранения присутствия за рубежом интересуются листингом на восточных биржах. По их словам, в частности компании обсуждают возможность выхода на биржи Гонконга и Абу-Даби.
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А когда Мосбиржа будет торговать рахат-лукумом и подгузниками?
Это прерогатива почты России.
Хотел пошутить про то, что будет всплеск инвестиционной активности от эскортниц, но предполагаю, что они в баксах получают.
Они получают и в баксах и в евро и в айфонах и за щеку.
Мультивалютная корзина
Корзина - это у бывалых. У новеньких корзинка.
Таки дирхам привязан к доллару
а ты как получаешь? ;-)
те, кто до сих пор получают в рублях получат статус "девушек с повышенной социальной ответственностью"
вернулись валютные проститутки из 90-х
Они куда-то уходили?
Можно просто у народа нет денег и еще одна валюта делу не поможет? Или я загоняюсь?
народу валюты эти и ни к чему. лик великого вождя в самом светлом месте сеней, суп из репы, да молитва за светлое будущее — что еще надо настоящему патриоту. ну может еще вечерние новости на царьграде — ну так можно и радио возродить ради такого!
Да ладно, чем больше валют торгуется тем лучше. Пусть хоть эфиопским быром торгуют.
Ну и да, биржевики привыкли жить жирно и ищут новые пути заработка.
Ждем сомы и тугрики теперь
А чего они раньше этого не делали, а не когда дятел в дупло клюнул.
Кхе ,в средние века персидская дирхема была вроде доллара сейчас,в европе серебра мало было все князья,короли, свои клейма на одной из сторон набивали и вуаля типа своя валюта
Дирхам - ещё ничего, вот когда (если?) начнут торговать зимбабвийским долларом, который в своё время (не знаю как сейчас) стоил дешевле бумаги, на которой напечатан, тогда пора будет волноваться.
Он закончился в 2009 году. Нельзя торговать тем, чего не существует )
Полностью на бакс сша перешли?
И ещё: вполне себе можно торговать тем, чего не существует, у многих вполне себе выходит (-;
Биткоин этому господину!
...а так же ограничит доступ к акциям, чей график не нарисовал букву V
Так а с ним так же будет? Только в электронном виде, а подержать никак?)). Или можно будет в эмиратах снять в банкомате?))))