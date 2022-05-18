Сооснователь CloudPayments Дмитрий Спиридонов покинул компанию Статьи редакции
У него осталась доля в 5%.
- Об этом Спиридонов сообщил в своём Telegram-канале. Он ушёл из «Тинькофф», а также покинул должность управляющего директора Cloud, пишет Rusbase. Вместо него управляющую команду Cloud возглавит гендиректор компании Павел Власов.
- В компании не стали комментировать изданию, сохранит ли Спиридонов свою долю в сервисе, как и причины его ухода. На момент написания заметки Спиридонов не ответил vc.ru, что планирует делать с долей.
- Спиридонов основал CloudPayments вместе с предпринимателем Константином Яном в 2014 году. 95% компании принадлежит группе «Тинькофф»: в 2017 году банк выкупил 55% акций, а в 2019 году увеличил долю до 90%. У основателей оставалось по 5%, но в 2019-м Ян ушёл из компании и продал свою долю.
- В феврале CloudPayments провела ребрендинг и объединила все сервисы под брендом Cloud. Среди них интернет-эквайринг CloudPayments, облачная онлайн-касса для интернет-магазинов CloudKassir, сервис безналичных чаевых CloudTips и облачное решение для управления платежами CloudSoft.
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Выше нос, Димон! И удачи в новых проектах✊🏻
Cloudflare (1.1.1.1) их сервис?
Нет, конечно.
Нет
Upd
Хорошо, буду знать что это к ним не относится
Конечно да. Их сервисом пользуется Nashstore, чтобы защищаться от DDoS. Не будет же скрепная российская альтернатива Google.Play использовать заморский сервис.
Вот вроде и нечем прокомментировать, но благодарю за новость!
#НеРвиНеЕбашь
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А вы кто? Зачем ваш комментарий?
«Люк, я — твой отец» 🤷♂️
Давайте писать новости о каждом увольняющиемся сооснователе всего подряд — дело будет
Это брат Путина
Дима, спасибо за революцию 💙
Если недвига, сбережения и перспективы проектов за границей выше позиции в санкционном списке таких больших отставок будет, увы, много
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