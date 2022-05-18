Финансы
Равнодушный Орзэмэс

Сооснователь CloudPayments Дмитрий Спиридонов покинул компанию Статьи редакции

У него осталась доля в 5%.

  • Об этом Спиридонов сообщил в своём Telegram-канале. Он ушёл из «Тинькофф», а также покинул должность управляющего директора Cloud, пишет Rusbase. Вместо него управляющую команду Cloud возглавит гендиректор компании Павел Власов.
  • В компании не стали комментировать изданию, сохранит ли Спиридонов свою долю в сервисе, как и причины его ухода. На момент написания заметки Спиридонов не ответил vc.ru, что планирует делать с долей.
  • Спиридонов основал CloudPayments вместе с предпринимателем Константином Яном в 2014 году. 95% компании принадлежит группе «Тинькофф»: в 2017 году банк выкупил 55% акций, а в 2019 году увеличил долю до 90%. У основателей оставалось по 5%, но в 2019-м Ян ушёл из компании и продал свою долю.
  • В феврале CloudPayments провела ребрендинг и объединила все сервисы под брендом Cloud. Среди них интернет-эквайринг CloudPayments, облачная онлайн-касса для интернет-магазинов CloudKassir, сервис безналичных чаевых CloudTips и облачное решение для управления платежами CloudSoft.
Обновлено в 13:08. Спиридонов сообщил vc.ru, что сохранит свою долю в компании.
Фото: Даниил Примак для Rusbase

#новость #cloudpayments

3049 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Написать комментарий...
Sergey Abubekerov

Выше нос, Димон! И удачи в новых проектах✊🏻

Ответить
Развернуть ветку
Demid An

Cloudflare (1.1.1.1) их сервис?

Ответить
Развернуть ветку
Sergey

Нет, конечно.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Емельянов

Нет

Ответить
Развернуть ветку
Demid An

Upd
Хорошо, буду знать что это к ним не относится

Ответить
Развернуть ветку
evilnw

Конечно да. Их сервисом пользуется Nashstore, чтобы защищаться от DDoS. Не будет же скрепная российская альтернатива Google.Play использовать заморский сервис.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Вот вроде и нечем прокомментировать, но благодарю за новость!

Ответить
Развернуть ветку
Стас Иванов

#НеРвиНеЕбашь

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Pavel Loginov

А вы кто? Зачем ваш комментарий?

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Мазаев

«Люк, я — твой отец» 🤷‍♂️
Давайте писать новости о каждом увольняющиемся сооснователе всего подряд — дело будет

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Герман

Это брат Путина

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Matveev

Дима, спасибо за революцию 💙

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Алексеенко

Если недвига, сбережения и перспективы проектов за границей выше позиции в санкционном списке таких больших отставок будет, увы, много

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
null