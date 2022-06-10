«Открытие» продал банк для предпринимателей «Точка» Статьи редакции
Новым владельцем стал национальный банк «Траст».
- 7 июня арбитражный суд Москвы принял к производству иск Catalytic People к банку «Открытие» и национальному банку «Траст», нашёл «Ъ» в картотеке арбитражных дел.
- «Открытие» продал 90% акций «Точки» банку «Траст». 10% по-прежнему принадлежат Catalytic People Limited, контролируемой группой инвесторов. В иске миноритарий просит перевести на себя права покупателя «Точки», потому что он имел преимущества на приобретения акций. Суд назначен на 15 июля. Покупку подтвердили в «Трасте», но не назвали цену сделки.
- В банке утверждают, что ведут переговоры с миноритариями. «На бизнесе "Точки" эти изменения не отразятся», — добавили в «Открытии». В «Точке» уточнили, что «продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме», в том числе в филиалах «Открытия» и «Qiwi-банке».
- Источники «Ъ» утверждают, что сделка прошла в марте после попадания «Открытия» в санкционный список СШA. В «Открытие» и «Трасте» заверили, что сделку закрыли до санкций.
- «Точка» был совместным проектом «Открытия» и Qiwi, но в 2021 году банк выкупил долю партнера и увеличил свой пакет до 90%+1 акции за 4,95 млрд рублей.
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На этом Точка.
Был один из лучших банков для ИП. Держал там счёт в валюте € - было все очень хорошо от валютного контроля до курса обмена.
Ни разу лишний раз не побеспокоят. А если нид саппорт - мгновенно в ТП окажут. Думаю, что после продажи этого не останется. Имхо
Почему не останется?
После таких Перестановок продуктовая и маркетинговая команды не остаются или сильно видоизменяются
Каких таких перестановок?
Вообще-то Открытие раньше владело Трастом.
Сделка - перекладывание актива из одного кармана в другой.
Было бы гуд если все так и осталось, ибо после смены руководства в Тинькофф, банк сильно изменился и блочит всех подряд, ушел с Тинькофф навсегда.
согласен, успел только 1 месяц попользоваться, дальше прикрыли Свифт
удобная и быстрая поддержка, приятный интерфейс и что самое главное всегда помогали решать проблемы (лишние списания и тп)
Я теперь в поддержке Модуля плачу по сервису Точки :(
А что с модулем не так? Пользуюсь уже года 4, все устраивает, все нравится. Правда валютных счетов нет там, и всякие валютные контроли мимо меня...я ип.
ну я тоже ИП, но экспортер
у меня как раз вечно проблемы с ВК - приходится пинать через ФБ, чтобы провели
я не говорю, что там плохая, но отвечают по полчаса и каждый раз в новом диалоге, а в Точке гораздо удобней. Все познается в сравнении)
Полчаса — это еще быстро) Я ответы на свои вопросы жду 1-2 дня и то, сложилось впечатление, что в Точке саппорт более компетентен в вопросах касательно валютного контроля
так мне кажется специально это сделали, ведь открытие под санкциями и работа в валютными счетами невозможна
Да, я понимаю. Но если изменится (а он скорее всего изменится) подход к клиенту, то смысла оставаться в Точке не будет
А Траст ещё работает? О как. И что же - Точка теперь не в государственной системе, и риски выше стали? А реквизиты изменяться? Масса вопросов.
Учитывая санкции теперь непонятно, где меньше рисков. Возможно быть "частным" сейчас лучше.
Сам офигел, вроде траст давно накрылся
РБК: Митволь задержан ФСБ по подозрению в хищении 900 млн рублей
Председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олег Митволь, ранее занимавший должности префекта Северного административного округа Москвы и замруководителя Росприроднадзора, задержан сотрудниками ФСБ при попытке вылететь в ОАЭ, сообщает РБК. Он подозревается в хищении выделенных на строительство красноярского метро 900 млн руб.
Дурак, надо было через Белоруссию в Армению драпать, а там уж добираться до ОАЭ :)
Пугающе. Банк лучший.
Банк🔥теперь хз чего ждать. Если брюс виллис начнет его рекламировать, то точно точка.
УРРРРРРРААААА!
У них самые лучшие условия для работы с валютой.
Тиньков - просто пиздец
@МашаЦепелева
Вы бы хоть в новости дописали, что "Траст"-это банк непрофильных активов ФК "Открытия" (все долги, убыточные вещи и прочее скидывают в траст). То есть Открытие переложило актив из правого кармана в левый.
Пусть переименуют в «Открытая Траст-Точка». А до или после введения санкций – на самой Точке вряд ли как-то скажется.
Это которая по счету уже его продажа ? Если я не ошибаюсь, что изначально банком владел QIWI, а потом продал его открытию
Потанинская Точка будет?
зашкварится так же как и тиньк
Скорее всего, продадут топ менеджерам Точки в судебном порядке, а этот договор продажи Трасту просто подписали задним числом, чтобы обойти санкции
Дошли до Точки.
Было "Точка", станет "Почка"
Был отличный банк для ИП, до отключения свифта