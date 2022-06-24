{"id":13502,"url":"\/distributions\/13502\/click?bit=1&hash=a81ed6f897d123d854b91b907b479be2ea058a6a8ec03bd6f76bfc8a24665263","title":"\u0425\u043e\u0447\u0443 \u043d\u0430\u0440\u0438\u0441\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0430\u043d\u0438\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c 3D-\u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0444\u0438\u043b\u044c\u043c. \u0413\u0434\u0435 \u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f?","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"7eb01878-f5ab-5bdb-ae26-b8e9a900dfa1","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Товарный меч

Новости и тексты на фоне 121 дня «спецоперации»: ломбарды опасаются убытков, россияне — что не смогут выплачивать долги Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1891 просмотров
kapital.kz

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 24 июня: доллар — 53,35 рублей, евро — 55,98 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи: доллар — 53,46 рубля, евро — 56,20 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 02:15 мск — 53,47 рубля, евро — 56,29 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 58,50 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 60,07 рублей, евро — по 63,06 рублей.

Стало хуже

Брокеры просят обязать эмитентов из России второй раз перечислить российским владельцам евробондов платежи в рублях взамен произведенных ранее в иностранной валюте и замороженных в зарубежных депозитариях.

Только 23% респондентов уверены в собственной способности обслуживать текущие долги в банках, следует из опроса Kept (бывшая KPMG), проведённого в апреле-мае среди 2000 розничных клиентов, а также компаний малого и среднего бизнеса.

Купить рекламу Отключить

Рынок ломбардов опасается убытков, которые не удастся нивелировать даже за счёт притока клиентов: до 95% залогов в ломбардах приходится на золото, при этом 25% залогов остаются невостребованными.

Стало лучше

Минфин на днях согласовал с налоговиками и другими ведомствами механизм, который позволит инвесторам иметь два ИИС: на одном будут бумаги, которые учитываются в российской инфраструктуре, а на другом — заблокированные из-за санкций. Это позволит инвесторам не лишаться налогового вычета.

РСПП предложил оставить открытой информацию о собственниках недвижимости. Сейчас в законопроекте указано, что персональные данные в ЕГРН будут закрыты, а третьи лица смогут получить к ним доступ только с согласия их владельца или по запросу нотариуса.

А что стало

В июне Coca-Cola объявила о прекращении продажи газировки бренда в России. Собеседники Forbes уверены, что речь идет только о прекращении выпуска основных брендов — Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продавать свои 10 заводов в России компания не намерена.

Новости предыдущего дня, 23 июня — здесь.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Написать комментарий...
Постнатальный анализ

«Приносим извинения тем, кто хотел бежать из страны с комфортом». Nike объявила об уходе из России

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Golubev

Не стои переживать, как-нибудь справимся.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Нытьё ломбардов мне не очень понятно. Ну, кроме того, что цены на золото снизились. При обнищании населения клиентов к ним будет идти всё больше и больше, это, мне кажется, очевидно.

Новость про РСПП и персональные данные - это точно про "стало лучше"? Есть у меня сомнения.

Ответить
Развернуть ветку
Boris

Да ломбарды могут пососать бибу
Золото во столько раз не упадет, насколько они его дешево берут, падальщики

Ответить
Развернуть ветку
Чистый жар
Сейчас в законопроекте указано, что персональные данные в ЕГРН будут закрыты, а третьи лица смогут получить к ним доступ только с согласия их владельца или по запросу нотариуса.

И они, лоббисты и люди, неспособные рот открыть и запросить свежую выписку у собственника, хотят всем данные открыть. Чтоб каждая собака, помимо тех, кто и так может по службе, знала кто собственник, его данные и адрес жилого помещения.
Это называется стало лучше? Для помощи бесхребетным открыть всем закрытое годами?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Таня Боброва - засланный казачок от РСПП. СЕНСАЦИЯ! ШОК! СМОТРЕТЬ ВИДЕО БЕЗ СМС!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну уж зря Вы так. Юмор, конечно, но не РЖАКА СМОТРЕТЬ ДР КОНЦА (-:
Таня отлично новости подаёт, но она не их источник ведь.

Ответить
Развернуть ветку
Натали Васильева

Тогда не нужно зокладывать золото и т.д в залог.И не будет у кого проблем:)

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

У некоторых скоро настанет ситуация, что жрать просто тупо будет нечего. И понесут серёжки/кольца бабушки в ломбард.

Ответить
Развернуть ветку
Оксана Ефимова

Лиж бы такого не случилось,это просто ужас:(

Ответить
Развернуть ветку
Чистый жар

Не лижьте, натрёт.

Ответить
Развернуть ветку
Чистый жар
Брокеры просят обязать эмитентов из России второй раз перечислить

Олег тоже к древлянам как-то второй раз за одной данью пошёл

Ответить
Развернуть ветку
DN

Это да, но потом к ним его жена пришла 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Sendero

Отличная новость про два ИИС, это спасает мои налоговые вычеты за 2 года. Хоть здесь обошлось без потерь.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Рано радуетесь, раз где-то прибудет – где-то обязательно убудет, не могут у нас людям пряники давать без шипов или яда.

Ответить
Развернуть ветку
Чистый жар

😆 Вот Вы сейчас первый в Майрановского с его историей ядов и отравлений и сыграли😆
Только человек успел возрадоваться, и на тебе, слезай 😆

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Реальность и опыт вынуждают надеяться на лучшее, но готовиться к худшему сценарию (-:

Ответить
Развернуть ветку
LB

Мало новостей, даже не интересно.
Завтра будет ровно 4 месяца.

Ответить
Развернуть ветку
Sendero

Сегодня

Ответить
Развернуть ветку
LB

точно, на следующий день после праздника.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Отважные 23% респондентов. Тут каждый день есть грандиозные риски не только работы лишиться и просто прекратить обслуживать долги, тут вообще могут вклады забрать или отрицательные депозиты устроить, или ну вот просто что угодно с деньгами сделать.

Ответить
Развернуть ветку
Роман Н.

Ой, а хэштэг как бы намекает что все из-за них? Да неее, бросьте вы

Ответить
Развернуть ветку
Genio Genio

121 день это цена на масляный фильтр. Mann w712/95 VW 4800р. Запчасти подорожали на 30%?

Ответить
Развернуть ветку
Василий Цымбал

"Минфин на днях согласовал с налоговиками и другими ведомствами механизм, который позволит инвесторам иметь два ИИС: на одном будут бумаги, которые учитываются в российской инфраструктуре, а на другом — заблокированные из-за санкций. Это позволит инвесторам не лишаться налогового вычета."
Что то не совсем понятно, а какая разница, заблокировано или нет! Вычет ведь идёт от суммы взносов?!🤔

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
null