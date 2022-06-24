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kapital.kz

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 24 июня: доллар — 53,35 рублей, евро — 55,98 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи: доллар — 53,46 рубля, евро — 56,20 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 02:15 мск — 53,47 рубля, евро — 56,29 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 58,50 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 60,07 рублей, евро — по 63,06 рублей.

Стало хуже

Брокеры просят обязать эмитентов из России второй раз перечислить российским владельцам евробондов платежи в рублях взамен произведенных ранее в иностранной валюте и замороженных в зарубежных депозитариях.

Только 23% респондентов уверены в собственной способности обслуживать текущие долги в банках, следует из опроса Kept (бывшая KPMG), проведённого в апреле-мае среди 2000 розничных клиентов, а также компаний малого и среднего бизнеса.

Рынок ломбардов опасается убытков, которые не удастся нивелировать даже за счёт притока клиентов: до 95% залогов в ломбардах приходится на золото, при этом 25% залогов остаются невостребованными.

Стало лучше

Минфин на днях согласовал с налоговиками и другими ведомствами механизм, который позволит инвесторам иметь два ИИС: на одном будут бумаги, которые учитываются в российской инфраструктуре, а на другом — заблокированные из-за санкций. Это позволит инвесторам не лишаться налогового вычета.

РСПП предложил оставить открытой информацию о собственниках недвижимости. Сейчас в законопроекте указано, что персональные данные в ЕГРН будут закрыты, а третьи лица смогут получить к ним доступ только с согласия их владельца или по запросу нотариуса.

А что стало

В июне Coca-Cola объявила о прекращении продажи газировки бренда в России. Собеседники Forbes уверены, что речь идет только о прекращении выпуска основных брендов — Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продавать свои 10 заводов в России компания не намерена.

Новости предыдущего дня, 23 июня — здесь.