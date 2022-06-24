Новости и тексты на фоне 121 дня «спецоперации»: ломбарды опасаются убытков, россияне — что не смогут выплачивать долги Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 24 июня: доллар — 53,35 рублей, евро — 55,98 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 58,50 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 60,07 рублей, евро — по 63,06 рублей.
Стало хуже
Брокеры просят обязать эмитентов из России второй раз перечислить российским владельцам евробондов платежи в рублях взамен произведенных ранее в иностранной валюте и замороженных в зарубежных депозитариях.
Только 23% респондентов уверены в собственной способности обслуживать текущие долги в банках, следует из опроса Kept (бывшая KPMG), проведённого в апреле-мае среди 2000 розничных клиентов, а также компаний малого и среднего бизнеса.
Рынок ломбардов опасается убытков, которые не удастся нивелировать даже за счёт притока клиентов: до 95% залогов в ломбардах приходится на золото, при этом 25% залогов остаются невостребованными.
Стало лучше
Минфин на днях согласовал с налоговиками и другими ведомствами механизм, который позволит инвесторам иметь два ИИС: на одном будут бумаги, которые учитываются в российской инфраструктуре, а на другом — заблокированные из-за санкций. Это позволит инвесторам не лишаться налогового вычета.
РСПП предложил оставить открытой информацию о собственниках недвижимости. Сейчас в законопроекте указано, что персональные данные в ЕГРН будут закрыты, а третьи лица смогут получить к ним доступ только с согласия их владельца или по запросу нотариуса.
А что стало
В июне Coca-Cola объявила о прекращении продажи газировки бренда в России. Собеседники Forbes уверены, что речь идет только о прекращении выпуска основных брендов — Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продавать свои 10 заводов в России компания не намерена.
Новости предыдущего дня, 23 июня — здесь.
«Приносим извинения тем, кто хотел бежать из страны с комфортом». Nike объявила об уходе из России
Не стои переживать, как-нибудь справимся.
Нытьё ломбардов мне не очень понятно. Ну, кроме того, что цены на золото снизились. При обнищании населения клиентов к ним будет идти всё больше и больше, это, мне кажется, очевидно.
Новость про РСПП и персональные данные - это точно про "стало лучше"? Есть у меня сомнения.
Да ломбарды могут пососать бибу
Золото во столько раз не упадет, насколько они его дешево берут, падальщики
И они, лоббисты и люди, неспособные рот открыть и запросить свежую выписку у собственника, хотят всем данные открыть. Чтоб каждая собака, помимо тех, кто и так может по службе, знала кто собственник, его данные и адрес жилого помещения.
Это называется стало лучше? Для помощи бесхребетным открыть всем закрытое годами?
Таня Боброва - засланный казачок от РСПП. СЕНСАЦИЯ! ШОК! СМОТРЕТЬ ВИДЕО БЕЗ СМС!
Ну уж зря Вы так. Юмор, конечно, но не РЖАКА СМОТРЕТЬ ДР КОНЦА (-:
Таня отлично новости подаёт, но она не их источник ведь.
Тогда не нужно зокладывать золото и т.д в залог.И не будет у кого проблем:)
У некоторых скоро настанет ситуация, что жрать просто тупо будет нечего. И понесут серёжки/кольца бабушки в ломбард.
Лиж бы такого не случилось,это просто ужас:(
Не лижьте, натрёт.
Олег тоже к древлянам как-то второй раз за одной данью пошёл
Это да, но потом к ним его жена пришла 🤣
Отличная новость про два ИИС, это спасает мои налоговые вычеты за 2 года. Хоть здесь обошлось без потерь.
Рано радуетесь, раз где-то прибудет – где-то обязательно убудет, не могут у нас людям пряники давать без шипов или яда.
😆 Вот Вы сейчас первый в Майрановского с его историей ядов и отравлений и сыграли😆
Только человек успел возрадоваться, и на тебе, слезай 😆
Реальность и опыт вынуждают надеяться на лучшее, но готовиться к худшему сценарию (-:
Мало новостей, даже не интересно.
Завтра будет ровно 4 месяца.
Сегодня
точно, на следующий день после праздника.
Отважные 23% респондентов. Тут каждый день есть грандиозные риски не только работы лишиться и просто прекратить обслуживать долги, тут вообще могут вклады забрать или отрицательные депозиты устроить, или ну вот просто что угодно с деньгами сделать.
Ой, а хэштэг как бы намекает что все из-за них? Да неее, бросьте вы
121 день это цена на масляный фильтр. Mann w712/95 VW 4800р. Запчасти подорожали на 30%?
"Минфин на днях согласовал с налоговиками и другими ведомствами механизм, который позволит инвесторам иметь два ИИС: на одном будут бумаги, которые учитываются в российской инфраструктуре, а на другом — заблокированные из-за санкций. Это позволит инвесторам не лишаться налогового вычета."
Что то не совсем понятно, а какая разница, заблокировано или нет! Вычет ведь идёт от суммы взносов?!🤔