Финансы
Виновный чайник

Владелец отелей Holiday Inn и Crowne Plaza прекратит работу в России Статьи редакции

В марте компания перестала открывать новые отели, а в апреле «Ъ» сообщил, что она готовится к продаже бизнеса.

  • Владеющая сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza британская InterContinental Hotel Group (IHG) сообщила, что полностью прекратит работу в стране.

  • «В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися санкционными режимами Великобритании, США и ЕС и с сохраняющимися и растущими проблемами, связанными с работой там», — говорится в сообщении.

  • При этом в компании отметили, что продолжают поддерживать сотрудников из Украины и России.
  • В России IHG входит в тройку крупнейших операторов международных сетей по номерному фонду — управляет 29 отелями на 6,6 тысячи номеров. На первом месте — Radisson Hotel Group, на втором — Accor Hotels. По данным Forbes, в 2018 году компания заработала на российском рынке $124 млн.
  • 10 марта компания заявила, что приостановит открытие новых отелей в России. 8 апреля она сообщила, что ведёт переговоры с владельцами отелей под брендом IHG в России «относительно комплексных, долгосрочных контрактов на управление и франшизы, по которым работают эти отели». По данным «Ъ», сеть обсуждает вопрос о продаже своего российского бизнеса.

#новость #holidayinn

1118 просмотров
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14 комментариев
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Роман Тютюнов
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Пришелец

Ничего, православными трактирами импортозаместим легко. Я этим все равно не пользовался.

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Ольга Кузнецова

Постоялый дворъ

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Sasha Nris

И точка

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Vernon Roche

корчма было бы не плохо

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Pavel Pavel

Таверна

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Юзернейм Юзернеймович

Holiday Inn просто лучшие отели по цена/качество были в мск.
А ночь перед поездкой в бельгию и то как мы смотрели на ВПП - на всю жизнь...

эх.

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Ольга Кузнецова

ЗПП это что?

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Пришелец

Заболевания передающиеся половым...

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Балкон.Ру
половым
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Юзернейм Юзернеймович

впп) опечатка

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Медовар

😢

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Ольга Кузнецова

Интересно, можно ли перестать удивляться этому ряду новостей...

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Salena_ya

Можно, я не удивилась

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