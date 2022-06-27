Владелец отелей Holiday Inn и Crowne Plaza прекратит работу в России Статьи редакции
В марте компания перестала открывать новые отели, а в апреле «Ъ» сообщил, что она готовится к продаже бизнеса.
- Владеющая сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza британская InterContinental Hotel Group (IHG) сообщила, что полностью прекратит работу в стране.
«В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися санкционными режимами Великобритании, США и ЕС и с сохраняющимися и растущими проблемами, связанными с работой там», — говорится в сообщении.
- При этом в компании отметили, что продолжают поддерживать сотрудников из Украины и России.
- В России IHG входит в тройку крупнейших операторов международных сетей по номерному фонду — управляет 29 отелями на 6,6 тысячи номеров. На первом месте — Radisson Hotel Group, на втором — Accor Hotels. По данным Forbes, в 2018 году компания заработала на российском рынке $124 млн.
- 10 марта компания заявила, что приостановит открытие новых отелей в России. 8 апреля она сообщила, что ведёт переговоры с владельцами отелей под брендом IHG в России «относительно комплексных, долгосрочных контрактов на управление и франшизы, по которым работают эти отели». По данным «Ъ», сеть обсуждает вопрос о продаже своего российского бизнеса.
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Ничего, православными трактирами импортозаместим легко. Я этим все равно не пользовался.
Постоялый дворъ
И точка
корчма было бы не плохо
Таверна
Holiday Inn просто лучшие отели по цена/качество были в мск.
А ночь перед поездкой в бельгию и то как мы смотрели на ВПП - на всю жизнь...
эх.
ЗПП это что?
Заболевания передающиеся половым...
впп) опечатка
😢
Интересно, можно ли перестать удивляться этому ряду новостей...
Можно, я не удивилась