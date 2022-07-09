Илон Маск отказался покупать Twitter Статьи редакции
Предприниматель заявил о нарушениях нескольких пунктов соглашения по сделке на $44 млрд. Twitter подаст в суд на Маска, чтобы тот закрыл сделку.
- Юристы предпринимателя сообщили, что Twitter отказалась отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети, что имеет «основополагающее значение для эффективности бизнеса», пишет Reuters.
- Twitter планирует подать в суд, чтобы закрыть сделку по «ранее оглашённой сумме», заявил председатель совета директоров соцсети Брет Тэйлор. «Мы уверены, что одержим победу в суде Делавера», — написал Тэйлор в Twitter.
- По условиям Маск должен будет оплатить $1 млрд, если сделка не состоится.
- Twitter сообщила о сделке на $44 млрд в апреле, её планируют закрыть до конца года. В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов. После предприниматель допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы.
- В июне Маск напомнил руководству Twitter про своё право не завершать сделку, если ему не расскажут о фейковых аккаунтах.
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Ну просто красотуля! Доказал всем, что у них статистика полулевая, ботов там чуть больше, чем все и в отказную. Теперь они падают в цене, покупка за сильно меньше $. Профит, Илон.
Купи Рогозина, а? Он и так недорого стоит (-:
Главный манёвр забыл указать, после информации о том что он собирается купить, акции Теслы упали в цене и он их мог купить, зная что откажется от покупки.
А может Twitter выиграл в этой эпической битве?
Помните, в самом начале они создали совет по противодействию покупки платформы? И таким хитрым способом они завалили Маска? ))) И еще 1 млрд $ положат в кассу.
Вообщем, по любому, Санта-Барбара..
рогозина купишь, а дальше то с ним что делать??? 😅
Так в цирке ж показывать, фрик-шоу (-:
Ещё больше $ поднять можно!
Сейчас цену обвалит и купит подешевле, изи мани.
https://vc.ru/finance/394596-ilon-mask-kupil-9-2-twitter-akcii-kompanii-vyrosli-na-premarkete-na-25?comment=4169183&from=copylink&type=quick
А было дело, меня минусовали, когда надо было продавать.
Молодец 👍. Видишь то что другие не видят. Держи плюсик
Илон Маск написал в Твитер, что отказался покупать Твитер
В твиттере одни лгбт-шники, хохлы и пятая колонна, которая картавит из-за границы, как в Россиюшке плохо. Вот Маск и решил не покупать эту помойку.
Илон:
"По условиям Маск должен будет оплатить $1 млрд, если сделка не состоится.".. типа они в это время другим не продавали?
- За 44 лярда продадите?
- Да
- Тогда пока в резерв закиньте 😁🤝
Вы ещё не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже
У Маска нет права не завершать сделку. Маск отказался от due diligence в контракте
Наверное Маск без Дениса Зотова разберется какие у него есть права, а каких нет
Ну я же не Маску на VC пишу, а пользователям вроде вас, которые не видели текста уведомления в SEC
У Маска нет права не завершать сделку. Маск отказался от due diligence в контракте
Слышал у Маска есть финансовый адвокат.
Когда комментарии к этому посту настоятся, сравните их с комментариями ко вчерашнему посту о достаточно схожей (хоть и не зеркально) ситуации в России:
https://vc.ru/trade/459167-rospotrebnadzor-prisoedinilsya-k-sudebnomu-razbiratelstvu-o-priostanovke-raboty-ikea
в чем схожесть?
Ни в чем, комментатору выше просто за державу обидно
Акции упадут после фейков раза в 2 и купит потом 2-3 раза дешевле. Может 1,5
Или не купит, судя по всему, Маску сейчас не до этого
Акции падают в цене на 10%. Маск прикупает процентов 15-20%
Поматросил и бросил.
Что и требовалось доказать)
Открываем шорт!
Когда не смог прочитать пару важных обзоров твитов на тж