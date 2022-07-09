Финансы
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Илон Маск отказался покупать Twitter Статьи редакции

Предприниматель заявил о нарушениях нескольких пунктов соглашения по сделке на $44 млрд. Twitter подаст в суд на Маска, чтобы тот закрыл сделку.

  • Юристы предпринимателя сообщили, что Twitter отказалась отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети, что имеет «основополагающее значение для эффективности бизнеса», пишет Reuters.
  • Twitter планирует подать в суд, чтобы закрыть сделку по «ранее оглашённой сумме», заявил председатель совета директоров соцсети Брет Тэйлор. «Мы уверены, что одержим победу в суде Делавера», — написал Тэйлор в Twitter.
Bret Taylor @btaylor
The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.
  • По условиям Маск должен будет оплатить $1 млрд, если сделка не состоится.
  • Twitter сообщила о сделке на $44 млрд в апреле, её планируют закрыть до конца года. В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов. После предприниматель допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы.
  • В июне Маск напомнил руководству Twitter про своё право не завершать сделку, если ему не расскажут о фейковых аккаунтах.

#twitter #новость #илонмаск

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30 комментариев
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 Вадим Д.

Ну просто красотуля! Доказал всем, что у них статистика полулевая, ботов там чуть больше, чем все и в отказную. Теперь они падают в цене, покупка за сильно меньше $. Профит, Илон.
Купи Рогозина, а? Он и так недорого стоит (-:

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Иван Шинко

Главный манёвр забыл указать, после информации о том что он собирается купить, акции Теслы упали в цене и он их мог купить, зная что откажется от покупки.

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Параллельный спрей

А может Twitter выиграл в этой эпической битве?
Помните, в самом начале они создали совет по противодействию покупки платформы? И таким хитрым способом они завалили Маска? ))) И еще 1 млрд $ положат в кассу.
Вообщем, по любому, Санта-Барбара..

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Dimitri Sloboda

рогозина купишь, а дальше то с ним что делать??? 😅

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Вадим Д.

Так в цирке ж показывать, фрик-шоу (-:
Ещё больше $ поднять можно!

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Alex Shevchenko
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Roman Missetskiy

Сейчас цену обвалит и купит подешевле, изи мани.

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Daily Science
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Сергей

https://vc.ru/finance/394596-ilon-mask-kupil-9-2-twitter-akcii-kompanii-vyrosli-na-premarkete-na-25?comment=4169183&from=copylink&type=quick
А было дело, меня минусовали, когда надо было продавать.

Илон Маск купил 9,2% Twitter — акции компании…
Стоимость пакета — около $2,8 млрд.
vc.ru
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Sergei Ivanov

Молодец 👍. Видишь то что другие не видят. Держи плюсик

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Илон Маск написал в Твитер, что отказался покупать Твитер

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Henry

В твиттере одни лгбт-шники, хохлы и пятая колонна, которая картавит из-за границы, как в Россиюшке плохо. Вот Маск и решил не покупать эту помойку.

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Пространственный утюг

Илон:

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Псков Бурито

"По условиям Маск должен будет оплатить $1 млрд, если сделка не состоится.".. типа они в это время другим не продавали?

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Alex Shevchenko

- За 44 лярда продадите?
- Да
- Тогда пока в резерв закиньте 😁🤝

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Igor Egorov

Вы ещё не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже

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Denis Zotov
В июне Маск напомнил руководству Twitter про своё право не завершать сделку, если ему не расскажут о фейковых аккаунтах

У Маска нет права не завершать сделку. Маск отказался от due diligence в контракте

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Someone Young

Наверное Маск без Дениса Зотова разберется какие у него есть права, а каких нет

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Denis Zotov

Ну я же не Маску на VC пишу, а пользователям вроде вас, которые не видели текста уведомления в SEC

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Chapaka
В июне Маск напомнил руководству Twitter про своё право не завершать сделку, если ему не расскажут о фейковых аккаунтах

У Маска нет права не завершать сделку. Маск отказался от due diligence в контракте
Слышал у Маска есть финансовый адвокат.

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Dear Moscow,

Когда комментарии к этому посту настоятся, сравните их с комментариями ко вчерашнему посту о достаточно схожей (хоть и не зеркально) ситуации в России:
https://vc.ru/trade/459167-rospotrebnadzor-prisoedinilsya-k-sudebnomu-razbiratelstvu-o-priostanovke-raboty-ikea

Роспотребнадзор присоединился к судебному…
К ритейлеру подали иск, который требует возобновить импорт и производство мебели в стране. Правда…
vc.ru
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Новорег Заблокированный

в чем схожесть?

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Герман Воронов

Ни в чем, комментатору выше просто за державу обидно

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Котик Котиков

Акции упадут после фейков раза в 2 и купит потом 2-3 раза дешевле. Может 1,5

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Денис Демидов

Или не купит, судя по всему, Маску сейчас не до этого

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under construction

Акции падают в цене на 10%. Маск прикупает процентов 15-20%

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Антон Кунах

Поматросил и бросил.

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Юлия Баранова

Что и требовалось доказать)

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Артур Мазитов

Открываем шорт!

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Сергей Иванов

Когда не смог прочитать пару важных обзоров твитов на тж

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