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Финансы
Резиновый химик

ЦБ снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% Статьи редакции

Это уже пятое снижение ставки с апреля.

16 984 просмотров
  • Совет директоров решил снизить ключевую ставку на 150 б.п. — до 8% годовых. Регулятор объяснил, что нынешние темпы роста цен остаются низкими, что способствует замедлению годовой инфляции.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

Банк России
  • Большинство аналитиков предполагали, что ЦБ будет действовать более осторожно и снизит ставку на 50 б.п., хотя допускали снижение сразу на 100 б.п. Но регулятор превзошёл ожидания рынка.
  • Следующее заседание, на котором ЦБ решит снижать ставку или нет, запланировано на 16 сентября 2022 года.
Динамика ключевой ставки с сентября 2013 года по июнь 2022-го
Финансы
Frank Media
Ключевая — 8%: какими будут цены, курс рубля, ставки по вкладам и кредитам?

Решение ЦБ стало сюрпризом для аналитиков и экономистов.

  • 28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле регулятор начал её постепенно снижать: сначала до 17%, а затем до 14%, в мае — до 11%, в июне — до 9,5%.

  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

Финансы
Элементарный Валера
«Манёвр Набиуллиной»: Bloomberg рассказал о стратегии ЦБ по борьбе с инфляцией после начала «военной операции» Статьи редакции

Её суть была в том, чтобы сохранять условия жёсткого контроля до тех пор, пока не снизится инфляция.

#новость #цб #ключеваяставка

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330 комментариев
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 Rax034

Ждем комментариев "почему падение ставки - это плохо" от людей, которые вчера писали, почему плохо было ставку поднимать.

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Zoringer

Каждый мужчина должен не менее четырех часов в день доказывать свою точку зрения незнакомым людям в интернете)

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11 комментариев
Константин Пронин

10 экспертов vc из 10

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Игорь Добрый

реально либералы они такие)) высокая - бизнес умирает. низкая будет гиперинфляция)))

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17 комментариев
Пришелец

Привет, гиперинфляция.

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28 комментариев
Forgotten Games

Ха! Любой эксперд скажет, что все зависит от условий! В тех условиях было неправильно поднимать, в нынешних опускать.

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4 комментария
John Doe
Ждем комментариев "почему падение ставки - это плохо"

А это нерелевантно — это как комментарии Пескова. Снижение ставки работает только если дебиторы верят, что расширив выпуск на кредитные деньги они заработают бабло. А банки верят, что выдав им кредит, они свои проценты заработают, а не сожгут всю сумму кредита в дефолте. А если ОБЕ вещи не выполняются, то хоть обснижайся — ЦБ РФ не первый и не последний. Привет ЕЦБ и нацбанки ЕС, helicopter money и вотэтовотвсе. Просто еще больше бабла россиян уйдет к Норникелю, Русалу и Роснефти.

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Kirill Degtyarev

По мне так низкая ставка это хорошо, проще развивать бузинесс)).

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Дмитрий Филиппов

Один и тот же баян постишь

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5 комментариев
danil nik

Типикал vc, хуле

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Andrey Dmitriev

Все ЦБ повышают ставки, а РФ снижает.
При этом все валюты слабеют, а рубль нет.
Эпоха макроэкономических чудес.

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Субъективный Филипп

"Это наша сильная экономика, не то, что у пиндосов и европейцев!"©

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4 комментария
Приятный Гоша

Естественно, проще написать ехидный комментарий, чем попробовать разобраться. 🙄

Все ЦБ повышают ставки из-за высоких темпов инфляции. В России с той же целью ее повысили в феврале-марте, и намного резче, чем "все ЦБ" (отчего в том числе и эффект был быстрее, но и у малого и среднего бизнеса случился инфаркт от резкой потери доступа к деньгам и невозможности перекредитовываться).

Но сейчас в РФ наблюдается легкая дефляция последние пару месяцев, поэтому ставку, наоборот, снижают, как будут делать и другие ЦБ по мере успокоения их инфляции.

Снижение ставки упрощает доступ к деньгам и их ликвидность, за счет этого денег в моменте становится больше, их ценность начинает падать, что бьет по дефляции и должно первести ее в здоровую инфляцию.

Рубль не слабеет из-за того, что слабеет доллар _в_рамках_РФ_. Слабеет он из-за санкций — за $1 в России можно купить меньше товаров из-за ограничений других стран на экспорт в РФ + из РФ не вывести валюту, поэтому $1 в России пользуется меньшим спросом (его нет смысла покупать за рубли — все равно за доллар в РФ мало что купишь), доллары меньше покупают -> доллар слабеет.

В других странах санкций нет, поэтому там предпосылок для ослабления доллара тоже нет, наоборот, благодаря действиям ФРС, он является safe haven, куда бегут инвестиции, тем самым повышая на него спрос и увеличивая ценность доллара.

И все это имеет очень мало отношения к состоянию экономики. Финансовая система — это как кровеносная система человека. Наш человек выпил яд, отчего у него начали отказывать органы, что ударило и по сердцу и начало разгонять кровь. ЦБ с этим справился, кровь теперь течет как надо и деньги как инструмент выстраивания отношений работают отлично. Но проблемы с органами это никак не решает, скорее, просто не усугубляет как могло бы, наложись на отказ органов еще и отказ сердца.

И в этом огромная заслуга Набиулиной. Потому что, в принципе, стабильную и эффективную финансовую систему можно выстроить даже в Северной Корее. Для этого не нужны другие страны. Но в слабых или диктаторских странах либо нет компетентного ЦБ, или у него нет назависимости, и политики заставляют его действовать в своих интересах.

В России, например, возмущались и высокой ставкой в марте, и сейчас предлагают разогнать инфляцию, чтобы уронить рубль. Но Набиулина каким-то чудом от этого отбивается, отчего финансовая система РФ и держится.

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3 комментария
Эффект Доплера

Лишениями накопили жирок, перманентно жили в трудные времена. А забугорье расслабилось как та стрекоза "лето красное пропело". Пришло время платить по счетам

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7 комментариев
Невкусно и грустно

Народец слишком умный попался, требуется всех вытрясти из валюты и загнать в бетон ПИКа

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2 комментария
citizen4

Вот вот, после таких событий, я понял что в экономике я не смыслю вообще.

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Денис Демидов

Никаких чудес, обычная постправда в стране, где нет независимых СМИ, когда официально рубль крепнет, а цены растут, официальная инфляция на зависть буржуям!

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14 комментариев
El Duro

Санкции то заработают?

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3 комментария
Михаил Желтухин

Потому что у "всех" цб ставки значительно ниже, чем у цб рф.
Жаль что реальные кредитные ставки будут намного выше ключевой еще относительно долго.

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22 комментария
Сергей С.

Не эпоха, страна

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Евгений Попов

Особая экономическая зона Российская Федерация

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Vladimir Kamishnikov

Так ЦБ РФ зашарашил в феврале ставку так, что экономика останавливаться начала.

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Ibraim Ibragimov

Как же раздражает эта шибко умная Сахипзадовна, готовая потушить любой пожар. Надеюсь ее уволят, а на ее место поставят Рогозина или Глазьева, чтобы я спокойно продал грязные зеленые бумажки по 500

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Василий Степанофф

Надеюсь, что Сахипзадовна будет следующим президентом России.
Так же надеюсь, что это случится в 2024 году

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7 комментариев
Julie Renard

Набиуллина крутая тётка, ещё не известно где бы все были , если бы главой был , например, Гайдар.

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5 комментариев
no name

Тогда эти бумажки станут незаконными…

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The Last S

если зеленые бумажки будут стоить 500, то будет запрет продажи валюты и уголовка за нарушение

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Gre Li

А смысл? Вы в таком случае за 500 купите меньше, чем сейчас за 50. Или вы, как принято, лишь бы у соседей (без бумажек) было хуже?

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1 комментарий
Ivan Poliakov

Люди взявшие ипотеку по 22%

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Жанна Гладкова

😹 Рефинансирование в помощь)

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2 комментария
Олег

Тем, кто берёт ипотеку под 22%, уже не помочь.

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1 комментарий
Mc Lovin

Сомневаюсь, что такие есть

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8 комментариев
Олег

Эльвира Сахипзадовна, добрый день. Меня зовут Олег, я развиваю аггрегатор потребительских кредитов. Устал обновлять процентные ставки. Остановитесь.

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F-117

Парсер должен автоматом собирать данные

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Я так и не понял, хорошо это или плохо. Займу нейтралитет и ЦБ пока хуесосить не буду, ок.

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John Doe

Инфляция — 18%, ключевая ставка — 8%, т.е. реальная ставка глубоко отрицательна. При большом падении ВВП в текущем году и как минимум существенном, которое прогнозируют на следующие годы, — это стагфляция. Из которой %уй выберешься. Но это не вопрос к ЦБ, Эльвира Сахипзадовна все правильно делает, но не она рулит основными факторами, определяющими экономику страны.

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8 комментариев
ECN.Broker

Это норма.

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Вадим Д.

Ну сейчас точно расскажут почему это хорошо и почему это плохо. Иногда это рассказывают одни и те же люди (-:

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Qnoc

Внезапно в пиздец кризисной и пиздец сложной экономике целой страны почти любое решение имеет плюсы и минусы.

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1 комментарий
СвяТой_ТапоК

Снижение ставки признак поднятии экономики, отлично.

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Цкуро Бесцветный

Не признак, а стимул для увеличения потребительской активности.

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2 комментария
Rodya The Fighter

Это же хорошая новость?

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svnchez

для всякой грязи типо ипотечников - да, для людей, которые выводят активы из РФ нет, ибо курс станет выше

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8 комментариев
Андрей Рядькин

Бежим за кредитами поднимать экономику

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Михаил Желтухин

да хер там, 20-30% ставка на кредитах(не в рекламе, а на самом деле)

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14 комментариев
Олег

А я все равно буду расти. Ваш рубль.

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Rinchin

А как же инфляция?

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Проектный единорожек88

Её запретили...

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Таир Бакиев

так тормознулась же. Начнет разгоняться - можно будет и опять ставку поднять.

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Василий Петрович

Нужно до 5%

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неформат

райф уже подсуетился и на всё выкрутил в 4% страшно представить чего пенькофф без про навтыкает, а крядиты крядиты подождут итак хорошо же

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Vladimir Kamishnikov

Да. И не факт что поможет

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Anton Frolow

Главное теперь чтобы банки тоже снизили ставки... особенно для промышленности. Пусть строят заводы и выпускают полезную продукцию.

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Nurs

все сразу побежали строить заводы) инвесторов же это только останавливало да?) проще взять кредит, купить валюту и через год два закрыть рублевый долг, чем что что то строить.

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1 комментарий
Gre Li

Тут такое дело, что для стройки заводов и выпуска продукции нужно ещё много других условий.
1. Нужно промышленное оборудование. Его делает Европа, и оно под санкциями.
2. В России самый сложный бухучёт. Только на административные расходы уходит львиная доля ресурсов. Плюс бюрократия, всякие нормы, надзоры и т.п.
3. Нужны квалифицированные кадры. Их нет. Высшее образование не приспособлено, а все специалисты, кто разбирается, нарасхват и уезжают за границу. Им там найти место несложно.
4. Нужна защита собственности и независимый суд. Если вы несмотря ни на что сумели создать успешное предприятие, на него положит взгляд фсбшник, на вас заведут дело по статье «мошенничество» и посадят в рамках следствия. И хрен вы докажите невиновность из-за решётки. Если производство сложное, то оно потом конечно развалится, но вам это не поможет и утешение слабое. И даже без захватов предприятий суды могут такое вынести, что привет. Или налоговая заблокирует счёт.

На какое производство вы при этом рассчитываете, я даже не знаю. Чудес не бывает, и сказки тоже не будет. Наоборот, русский корабль взял известный из мема курс.

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4 комментария
Прямой калькулятор

А сам чо, как обычно, на всё готовенькое?)

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1 комментарий
John Doe
Пусть строят заводы и выпускают полезную продукцию
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Soulis

Посмотрим через несколько месяцев хорошо это или плохо, но всё таки я из тех, кто считает, что если бы на место Набиуллиной поставили какого-нибудь верного крепкого хозяйственника, то мы были бы уже в жопе. Хотя может это и наоборот хорошо бы было.

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Chapaka

Где зам Набибулиной с VC?

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Anton S

он только что открыл свой телеграм-канал и делится секретами!

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Миша Давидов

Это на кредит ?

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Цкуро Бесцветный

На кредит российским банкам.

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Ащьф Лштшфум

на иботеку

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Vitaliy O

Не-е, кредит - 25%

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Антон Штадлер

ЦБ обрушил потребительский рынок, взвинтив разом на 10% ставку и ограничив хождение и вывод валюты, сломал процессы фондирования для малого и среднего бизнеса.
Теперь он пытается откатить обратно, но все это восстановить оказалось не так просто в условиях санкций, когда реальные доходы потребителей рухнули, доллары девать некуда из-за санкций против финсектора РФ, а банки внутри страны по-прежнему не запустили механизмы кредитования бизнеса до прошлогодних уровней.

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Vladimir Kamishnikov

Не уверен, кто больше экономике навредил. Санкции или ЦБ РФ

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1 комментарий
Daniil Levi

Резко. Все "эксперты" ожидали снижение на 0.5

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неформат

сбер был самым смелым и ожидал 1% но цб смелей

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svnchez

Лол, вклады по 6%-3%, а ипотека по 20%.

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Александр Иванов

Сестре жены на днях одобрили под 11.5%

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2 комментария
Сидор

Проснитесь, ипотеки под 20;% не БЫЛО вообще.
С июня от 10,5 на вторичку, 7% - на первичку.

Теперь 8,5 на вторичное жилье - возвращается золотой для рынка недвижимости 2021 год (или для олдов - 2007 год)

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10 комментариев
Paul Beaver

Это отличная новость, люди с депозитов снимут бабки, т.к. доходность упала, кредитные деньги будут дешевле, движуха пойдет)

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Sht_Anton

и куда они их понесут?
в феврале они их сняли и начали покупать валюту, часть вкладывать в недвижку. Потом цб запретил покупать валюту и дал рекомендации банкам снизить темпы выдачи ипотеки.
Сейчас рынок валюты все еще закрыт практически, ставки по ипотеки и требования банки не спешат снижать, ММВБ падает вслед за ростом курса рубля
Пока цб не остановит укрепление рубля, люди никуда деньги не понесут, потому нести некуда

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4 комментария
Александр Иванов

Что-то мне кажется что ни население, ни бизнес по поводу инфляционных ожиданий не спрашивали.

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неформат

зачем, у нас на то росстат есть приведёт к целевым показателям что хочешь

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Zoringer

помнится Минэк даже дефляционную спираль углядел))

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Александр Соколов

а то есть по другим вопросам всегда спрашивают?))

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Дмитрий Филиппов

И почему ставки по кредиты по-прежнему 30+ % ?)

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КЛЮ-KVA

Вы правда считаете, что ставки скачут со скоростью до миллисекунд после окончания мероприятия ЦБ? Заявили, снизили. Ждем ответ рынка….

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1 комментарий
Андрей Мельник

Это где так. Только что ради эксперимента запросил в Сбере, причем все страховки отключил - одобрил под 20,9%

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1 комментарий
Vlad9ka

А че толку. В банках кредиты от 25 процентов годовых, Тиньков, согласны ?

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jonewayne

Там и раньше такие кредиты были, закрытые звёздочкой, мол, базовая 25%, а если платите вовремя и не менее какого-то срока, то вот вам щедрые 17%. Это в то время, как сбер под 12% без страховки спокойно давал.

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Acupuncture USA
В банках кредиты от 25 процентов годовых

Мда... Сколько же тут подобных фейкометчиков как ты.

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7 комментариев
неформат

не знаю кому там надо потерб, по карте дают тариф с 60% на обнал и 30 что там вне грейса в максимум 55 дней 🤡🤣 ещё за обслугу такого г деняк хотят

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alpden

сбер и до понижения от 14 предлагал. 25 ищите в своем тинькове 😂

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Aleksander Tretiakov

Ну кому под 25, а кому и под 12,49 или 13,3

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Рафаэль Алиев

Ничего не понимаю, но эта новость заставляет радоваться почему то

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Псков Бурито

Альфа-банк так и не убрал комиссию на перевод в другой банк

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Альфа-Банк

Здравствуйте!
Ранее было без комиссии, проводившийся пилот остановлен. Пока в планах вернуть пилот нет.

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1 комментарий
Назар

Мне лично вернули беспроцентное снятие наличных по кредитке, меня более чем устраивает.

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Михаил Желтухин

Реальные кредитные ставки все равно еще полгода минимум будут значительно выше

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Суровый шар

Почта банк ждет, когда консерву с 5,9% можно будет пустить в эфир )

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неформат

зато рекламные ОТ какие у всех кросивые 🤣

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2 комментария
Егор Летейников

Падение ставки это очень хорошо. Вопрос на сколько она упадёт в итоге?!

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Марк Нилов

С регистрацией!!

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Gre Li

Что вы подразумеваете под «итогом»? Итог подводят в конце. Что вы ждёте? Конец России?

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Дмитрий Алтунин

Вопрос экспертам: в России будут кредиты для ИП и ООО под ставку 1-3% годовых?

*когда-нибудь

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Dimitri

Вопрос, а они нужны? В Германии до финансово кризиса 2008 нормальной ставкой считались 4-6%, в США примерно такие же дела. Сильно дешевые кредиты тоже не очень полезно.

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Александр Чирков

Эксперты в интернете пели, что снизят до 9, ну максимум до 8,5))

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Alexander Carter

А чё? А в смысле? Я в последнее время привык к плохим новостям!

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Noblesse. tv

Даёшь дешевые деньги!!!! банкам...

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Джулия

Нейтральная новость, ожидаем доллар по 60-63р. Масштабы спада ВВП по году уже не будут казаться разрушающими. Кредиты / ипотеки - подешевеют, но не существенно, даже с текущей ставкой - не привлекательны.

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Александр П

Опять Эльвирочка всех переиграла.

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Ирина Богданова

Жалко банки этого не знают когда хочешь оформить кредит(

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Эчис Тюлюш

А банки не торопятся снижать. Там под 20 процентов. Кто будет брать то под 20 процентов?!

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Владимир Соколовский

Да, банки хорошо устроились. Депозиты по 8%, кредиты по 20

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1 комментарий

Комментарий удален модератором

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Grigoriy Malyshev

"успешный успех" это такая ирония?

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1 комментарий
Херовый русский

Что-то рубль никак не отреагировал.

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КЛЮ-KVA

Еще рано

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2 комментария
Вениамин Ермилов

Получается кредиты должны к осени подешеветь?

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Acupuncture USA

Так уже: https://www.banki.ru/products/credits/?source=submenu_credits

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1 комментарий

Комментарий удален модератором

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Владимир Соколовский

Скока теперь ипотека на вторичку будет. 9.5?

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Естественный Женя

уточните, пожалуйста, у ЦБ как это влияет на "структурное изменение экономики"?

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Саша Панина

Альфа нормально так резво процент уменьшили по кредитам. Хорошо сработано 👌

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Комментарий удален модератором

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Send_Nukes

@Инспектор

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Комментарий удален модератором

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Оля Янко

Государство делает все ,что бы людей в долговую яму посадить.

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Генадий Петренков

Вот это поворот

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Назар

Говорят хороший сигнал для рынка акций.

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Иван

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Успешный Успех
👋Привет, хотим немного рассказать о себе, чтобы вы понимали кто мы и чем занимаемся. 🔥🔥🔥Осталось 6…
is.gd
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Send_Nukes

@Инспектор

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