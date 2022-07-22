ЦБ снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% Статьи редакции
Это уже пятое снижение ставки с апреля.
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- Совет директоров решил снизить ключевую ставку на 150 б.п. — до 8% годовых. Регулятор объяснил, что нынешние темпы роста цен остаются низкими, что способствует замедлению годовой инфляции.
- Большинство аналитиков предполагали, что ЦБ будет действовать более осторожно и снизит ставку на 50 б.п., хотя допускали снижение сразу на 100 б.п. Но регулятор превзошёл ожидания рынка.
- Следующее заседание, на котором ЦБ решит снижать ставку или нет, запланировано на 16 сентября 2022 года.
- 28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле регулятор начал её постепенно снижать: сначала до 17%, а затем до 14%, в мае — до 11%, в июне — до 9,5%.
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
Ждем комментариев "почему падение ставки - это плохо" от людей, которые вчера писали, почему плохо было ставку поднимать.
Каждый мужчина должен не менее четырех часов в день доказывать свою точку зрения незнакомым людям в интернете)
10 экспертов vc из 10
реально либералы они такие)) высокая - бизнес умирает. низкая будет гиперинфляция)))
Привет, гиперинфляция.
Ха! Любой эксперд скажет, что все зависит от условий! В тех условиях было неправильно поднимать, в нынешних опускать.
А это нерелевантно — это как комментарии Пескова. Снижение ставки работает только если дебиторы верят, что расширив выпуск на кредитные деньги они заработают бабло. А банки верят, что выдав им кредит, они свои проценты заработают, а не сожгут всю сумму кредита в дефолте. А если ОБЕ вещи не выполняются, то хоть обснижайся — ЦБ РФ не первый и не последний. Привет ЕЦБ и нацбанки ЕС, helicopter money и вотэтовотвсе. Просто еще больше бабла россиян уйдет к Норникелю, Русалу и Роснефти.
По мне так низкая ставка это хорошо, проще развивать бузинесс)).
Один и тот же баян постишь
Типикал vc, хуле
Все ЦБ повышают ставки, а РФ снижает.
При этом все валюты слабеют, а рубль нет.
Эпоха макроэкономических чудес.
"Это наша сильная экономика, не то, что у пиндосов и европейцев!"©
Естественно, проще написать ехидный комментарий, чем попробовать разобраться. 🙄
Все ЦБ повышают ставки из-за высоких темпов инфляции. В России с той же целью ее повысили в феврале-марте, и намного резче, чем "все ЦБ" (отчего в том числе и эффект был быстрее, но и у малого и среднего бизнеса случился инфаркт от резкой потери доступа к деньгам и невозможности перекредитовываться).
Но сейчас в РФ наблюдается легкая дефляция последние пару месяцев, поэтому ставку, наоборот, снижают, как будут делать и другие ЦБ по мере успокоения их инфляции.
Снижение ставки упрощает доступ к деньгам и их ликвидность, за счет этого денег в моменте становится больше, их ценность начинает падать, что бьет по дефляции и должно первести ее в здоровую инфляцию.
Рубль не слабеет из-за того, что слабеет доллар _в_рамках_РФ_. Слабеет он из-за санкций — за $1 в России можно купить меньше товаров из-за ограничений других стран на экспорт в РФ + из РФ не вывести валюту, поэтому $1 в России пользуется меньшим спросом (его нет смысла покупать за рубли — все равно за доллар в РФ мало что купишь), доллары меньше покупают -> доллар слабеет.
В других странах санкций нет, поэтому там предпосылок для ослабления доллара тоже нет, наоборот, благодаря действиям ФРС, он является safe haven, куда бегут инвестиции, тем самым повышая на него спрос и увеличивая ценность доллара.
И все это имеет очень мало отношения к состоянию экономики. Финансовая система — это как кровеносная система человека. Наш человек выпил яд, отчего у него начали отказывать органы, что ударило и по сердцу и начало разгонять кровь. ЦБ с этим справился, кровь теперь течет как надо и деньги как инструмент выстраивания отношений работают отлично. Но проблемы с органами это никак не решает, скорее, просто не усугубляет как могло бы, наложись на отказ органов еще и отказ сердца.
И в этом огромная заслуга Набиулиной. Потому что, в принципе, стабильную и эффективную финансовую систему можно выстроить даже в Северной Корее. Для этого не нужны другие страны. Но в слабых или диктаторских странах либо нет компетентного ЦБ, или у него нет назависимости, и политики заставляют его действовать в своих интересах.
В России, например, возмущались и высокой ставкой в марте, и сейчас предлагают разогнать инфляцию, чтобы уронить рубль. Но Набиулина каким-то чудом от этого отбивается, отчего финансовая система РФ и держится.
Лишениями накопили жирок, перманентно жили в трудные времена. А забугорье расслабилось как та стрекоза "лето красное пропело". Пришло время платить по счетам
Народец слишком умный попался, требуется всех вытрясти из валюты и загнать в бетон ПИКа
Вот вот, после таких событий, я понял что в экономике я не смыслю вообще.
Никаких чудес, обычная постправда в стране, где нет независимых СМИ, когда официально рубль крепнет, а цены растут, официальная инфляция на зависть буржуям!
Санкции то заработают?
Потому что у "всех" цб ставки значительно ниже, чем у цб рф.
Жаль что реальные кредитные ставки будут намного выше ключевой еще относительно долго.
Не эпоха, страна
Особая экономическая зона Российская Федерация
Так ЦБ РФ зашарашил в феврале ставку так, что экономика останавливаться начала.
Как же раздражает эта шибко умная Сахипзадовна, готовая потушить любой пожар. Надеюсь ее уволят, а на ее место поставят Рогозина или Глазьева, чтобы я спокойно продал грязные зеленые бумажки по 500
Надеюсь, что Сахипзадовна будет следующим президентом России.
Так же надеюсь, что это случится в 2024 году
Набиуллина крутая тётка, ещё не известно где бы все были , если бы главой был , например, Гайдар.
Тогда эти бумажки станут незаконными…
если зеленые бумажки будут стоить 500, то будет запрет продажи валюты и уголовка за нарушение
А смысл? Вы в таком случае за 500 купите меньше, чем сейчас за 50. Или вы, как принято, лишь бы у соседей (без бумажек) было хуже?
Люди взявшие ипотеку по 22%
😹 Рефинансирование в помощь)
Тем, кто берёт ипотеку под 22%, уже не помочь.
Сомневаюсь, что такие есть
Эльвира Сахипзадовна, добрый день. Меня зовут Олег, я развиваю аггрегатор потребительских кредитов. Устал обновлять процентные ставки. Остановитесь.
Парсер должен автоматом собирать данные
Я так и не понял, хорошо это или плохо. Займу нейтралитет и ЦБ пока хуесосить не буду, ок.
Инфляция — 18%, ключевая ставка — 8%, т.е. реальная ставка глубоко отрицательна. При большом падении ВВП в текущем году и как минимум существенном, которое прогнозируют на следующие годы, — это стагфляция. Из которой %уй выберешься. Но это не вопрос к ЦБ, Эльвира Сахипзадовна все правильно делает, но не она рулит основными факторами, определяющими экономику страны.
Это норма.
Ну сейчас точно расскажут почему это хорошо и почему это плохо. Иногда это рассказывают одни и те же люди (-:
Внезапно в пиздец кризисной и пиздец сложной экономике целой страны почти любое решение имеет плюсы и минусы.
Снижение ставки признак поднятии экономики, отлично.
Не признак, а стимул для увеличения потребительской активности.
Это же хорошая новость?
для всякой грязи типо ипотечников - да, для людей, которые выводят активы из РФ нет, ибо курс станет выше
Бежим за кредитами поднимать экономику
да хер там, 20-30% ставка на кредитах(не в рекламе, а на самом деле)
А я все равно буду расти. Ваш рубль.
А как же инфляция?
Её запретили...
так тормознулась же. Начнет разгоняться - можно будет и опять ставку поднять.
Нужно до 5%
райф уже подсуетился и на всё выкрутил в 4% страшно представить чего пенькофф без про навтыкает, а крядиты крядиты подождут итак хорошо же
Да. И не факт что поможет
Главное теперь чтобы банки тоже снизили ставки... особенно для промышленности. Пусть строят заводы и выпускают полезную продукцию.
все сразу побежали строить заводы) инвесторов же это только останавливало да?) проще взять кредит, купить валюту и через год два закрыть рублевый долг, чем что что то строить.
Тут такое дело, что для стройки заводов и выпуска продукции нужно ещё много других условий.
1. Нужно промышленное оборудование. Его делает Европа, и оно под санкциями.
2. В России самый сложный бухучёт. Только на административные расходы уходит львиная доля ресурсов. Плюс бюрократия, всякие нормы, надзоры и т.п.
3. Нужны квалифицированные кадры. Их нет. Высшее образование не приспособлено, а все специалисты, кто разбирается, нарасхват и уезжают за границу. Им там найти место несложно.
4. Нужна защита собственности и независимый суд. Если вы несмотря ни на что сумели создать успешное предприятие, на него положит взгляд фсбшник, на вас заведут дело по статье «мошенничество» и посадят в рамках следствия. И хрен вы докажите невиновность из-за решётки. Если производство сложное, то оно потом конечно развалится, но вам это не поможет и утешение слабое. И даже без захватов предприятий суды могут такое вынести, что привет. Или налоговая заблокирует счёт.
На какое производство вы при этом рассчитываете, я даже не знаю. Чудес не бывает, и сказки тоже не будет. Наоборот, русский корабль взял известный из мема курс.
А сам чо, как обычно, на всё готовенькое?)
Посмотрим через несколько месяцев хорошо это или плохо, но всё таки я из тех, кто считает, что если бы на место Набиуллиной поставили какого-нибудь верного крепкого хозяйственника, то мы были бы уже в жопе. Хотя может это и наоборот хорошо бы было.
Где зам Набибулиной с VC?
он только что открыл свой телеграм-канал и делится секретами!
Это на кредит ?
На кредит российским банкам.
на иботеку
Не-е, кредит - 25%
ЦБ обрушил потребительский рынок, взвинтив разом на 10% ставку и ограничив хождение и вывод валюты, сломал процессы фондирования для малого и среднего бизнеса.
Теперь он пытается откатить обратно, но все это восстановить оказалось не так просто в условиях санкций, когда реальные доходы потребителей рухнули, доллары девать некуда из-за санкций против финсектора РФ, а банки внутри страны по-прежнему не запустили механизмы кредитования бизнеса до прошлогодних уровней.
Не уверен, кто больше экономике навредил. Санкции или ЦБ РФ
Резко. Все "эксперты" ожидали снижение на 0.5
сбер был самым смелым и ожидал 1% но цб смелей
Лол, вклады по 6%-3%, а ипотека по 20%.
Сестре жены на днях одобрили под 11.5%
Проснитесь, ипотеки под 20;% не БЫЛО вообще.
С июня от 10,5 на вторичку, 7% - на первичку.
Теперь 8,5 на вторичное жилье - возвращается золотой для рынка недвижимости 2021 год (или для олдов - 2007 год)
Это отличная новость, люди с депозитов снимут бабки, т.к. доходность упала, кредитные деньги будут дешевле, движуха пойдет)
и куда они их понесут?
в феврале они их сняли и начали покупать валюту, часть вкладывать в недвижку. Потом цб запретил покупать валюту и дал рекомендации банкам снизить темпы выдачи ипотеки.
Сейчас рынок валюты все еще закрыт практически, ставки по ипотеки и требования банки не спешат снижать, ММВБ падает вслед за ростом курса рубля
Пока цб не остановит укрепление рубля, люди никуда деньги не понесут, потому нести некуда
Что-то мне кажется что ни население, ни бизнес по поводу инфляционных ожиданий не спрашивали.
зачем, у нас на то росстат есть приведёт к целевым показателям что хочешь
помнится Минэк даже дефляционную спираль углядел))
а то есть по другим вопросам всегда спрашивают?))
И почему ставки по кредиты по-прежнему 30+ % ?)
Вы правда считаете, что ставки скачут со скоростью до миллисекунд после окончания мероприятия ЦБ? Заявили, снизили. Ждем ответ рынка….
Это где так. Только что ради эксперимента запросил в Сбере, причем все страховки отключил - одобрил под 20,9%
А че толку. В банках кредиты от 25 процентов годовых, Тиньков, согласны ?
Там и раньше такие кредиты были, закрытые звёздочкой, мол, базовая 25%, а если платите вовремя и не менее какого-то срока, то вот вам щедрые 17%. Это в то время, как сбер под 12% без страховки спокойно давал.
Мда... Сколько же тут подобных фейкометчиков как ты.
не знаю кому там надо потерб, по карте дают тариф с 60% на обнал и 30 что там вне грейса в максимум 55 дней 🤡🤣 ещё за обслугу такого г деняк хотят
сбер и до понижения от 14 предлагал. 25 ищите в своем тинькове 😂
Ну кому под 25, а кому и под 12,49 или 13,3
Ничего не понимаю, но эта новость заставляет радоваться почему то
Альфа-банк так и не убрал комиссию на перевод в другой банк
Здравствуйте!
Ранее было без комиссии, проводившийся пилот остановлен. Пока в планах вернуть пилот нет.
Мне лично вернули беспроцентное снятие наличных по кредитке, меня более чем устраивает.
Реальные кредитные ставки все равно еще полгода минимум будут значительно выше
Почта банк ждет, когда консерву с 5,9% можно будет пустить в эфир )
зато рекламные ОТ какие у всех кросивые 🤣
Падение ставки это очень хорошо. Вопрос на сколько она упадёт в итоге?!
С регистрацией!!
Что вы подразумеваете под «итогом»? Итог подводят в конце. Что вы ждёте? Конец России?
Вопрос экспертам: в России будут кредиты для ИП и ООО под ставку 1-3% годовых?
*когда-нибудь
Вопрос, а они нужны? В Германии до финансово кризиса 2008 нормальной ставкой считались 4-6%, в США примерно такие же дела. Сильно дешевые кредиты тоже не очень полезно.
Эксперты в интернете пели, что снизят до 9, ну максимум до 8,5))
А чё? А в смысле? Я в последнее время привык к плохим новостям!
Даёшь дешевые деньги!!!! банкам...
Нейтральная новость, ожидаем доллар по 60-63р. Масштабы спада ВВП по году уже не будут казаться разрушающими. Кредиты / ипотеки - подешевеют, но не существенно, даже с текущей ставкой - не привлекательны.
Опять Эльвирочка всех переиграла.
Жалко банки этого не знают когда хочешь оформить кредит(
А банки не торопятся снижать. Там под 20 процентов. Кто будет брать то под 20 процентов?!
Да, банки хорошо устроились. Депозиты по 8%, кредиты по 20
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"успешный успех" это такая ирония?
Что-то рубль никак не отреагировал.
Еще рано
Получается кредиты должны к осени подешеветь?
Так уже: https://www.banki.ru/products/credits/?source=submenu_credits
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Скока теперь ипотека на вторичку будет. 9.5?
уточните, пожалуйста, у ЦБ как это влияет на "структурное изменение экономики"?
Альфа нормально так резво процент уменьшили по кредитам. Хорошо сработано 👌
Комментарий удален модератором
@Инспектор
Комментарий удален модератором
Государство делает все ,что бы людей в долговую яму посадить.
Вот это поворот
Говорят хороший сигнал для рынка акций.
https://is.gd/WayTo
@Инспектор