Московская биржа осенью изменит тарифы для участников торгов Статьи редакции
Площадка считает, что новые условия повысят ликвидность российских бумаг.
- Московская биржа с октября изменит тарифы, подтвердили «Ъ» представители площадки.
- По данным издания, комиссии для участников торгов разделят на сборы для мейкеров, которые предоставляют ликвидность, и тейкеров, которые её забирают.
- Пока комиссия складывается из постоянной (максимальная — 800 тысяч рублей в месяц) и оборотной (максимальная — 0,01% от объёма операций). В новой модели комиссии с мейкера не будет, а с тейкера — 0,03% от оборота. Два источника издания рассказали, что тарифы разрабатывали совместным решением биржи и брокеров.
Мосбиржа прогнозирует, что новые условия «положительно скажутся на ликвидности российских бумаг».
- С 14 июня изменились условия на срочном рынке Мосбиржи, стало возможно заключать без биржевой комиссии.
1514 просмотров
Будто проблема именно в условиях тарифов, а не потенциальных рисках прикрытия этого пивного ларька из-за войны и санкций )))
"из-за войны"
Что вы такое пишите!)))) Сейчас прибегут инфоцыгане vc и расскажут как сладко инвестировать через какую нить санкционную открывашку на Московской бирже 😂
Свидетели прибыльности российских бумаг - знатная секта. Им хоть ссы в глаза, все равно будут кричать, что потенциал огромный
Вам что свобода надоела?)это слово писать опасненько
3, 2, 1, и боги VC тебя зачистят, как зачистили сто тыщ последних статей: везде одни дыры в комментах... 😢
Это и раньше было весьма рискованное дело, а сейчас чистой воды авантюра, которая, к тому же, в любой момент может проседать на 50-70%, замораживать активы и инструменты, вводить комиссии и прочая, и прочая.
ну как говорится кто не рискует,тот всё не про#бывает
Можно ввести хоть нулевой тариф для всех. Проблема в том, что никто не станет вкладываться в токсичные активы. Сегодня ты вложишь в компанию - а завтра она откажется платить дивиденды. Ну или под санкции попадет. Спасибо шизонутому кремлевскому деду за инвст климат!
Ну прям таки «никто»
Интересно, а до февраля как было
Ага интересно.
Кажется, Сбербанк это скрепа любого нового инвестора в РФ, как Газпром
Вопрос после всего того п-ца: каких таких участников? 😂
Бинанс.RU
"Мосбиржа прогнозирует, что новые условия «положительно скажутся на ликвидности российских бумаг»." что-то я в такие прогнозы не особо верю
Ну их в рулоны по 54 метра скатают и продадут в муниципальные учреждения. Улетят как горячие пирожки.
Согласен. Только не продадут, а отдадут (-:
Это хотя бы возможно... Вон Газпром уже наобещал газификацию страны.
А может быть дело вовсе не в комиссии? 🤔 Да не бред какой-то!
Мне бы НРД разблокировал акции и забыть нахуй эти инвестиции