Финансы
Маша Цепелева

Московская биржа осенью изменит тарифы для участников торгов Статьи редакции

Площадка считает, что новые условия повысят ликвидность российских бумаг.

  • Московская биржа с октября изменит тарифы, подтвердили «Ъ» представители площадки.
  • По данным издания, комиссии для участников торгов разделят на сборы для мейкеров, которые предоставляют ликвидность, и тейкеров, которые её забирают.
  • Пока комиссия складывается из постоянной (максимальная — 800 тысяч рублей в месяц) и оборотной (максимальная — 0,01% от объёма операций). В новой модели комиссии с мейкера не будет, а с тейкера — 0,03% от оборота. Два источника издания рассказали, что тарифы разрабатывали совместным решением биржи и брокеров.

  • Мосбиржа прогнозирует, что новые условия «положительно скажутся на ликвидности российских бумаг».

  • С 14 июня изменились условия на срочном рынке Мосбиржи, стало возможно заключать без биржевой комиссии.

#мосбиржа #новость

1514 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Life Expert

Будто проблема именно в условиях тарифов, а не потенциальных рисках прикрытия этого пивного ларька из-за войны и санкций )))

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"из-за войны"

Ответить
Развернуть ветку
Roman Vasilev

Что вы такое пишите!)))) Сейчас прибегут инфоцыгане vc и расскажут как сладко инвестировать через какую нить санкционную открывашку на Московской бирже 😂

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav S

Свидетели прибыльности российских бумаг - знатная секта. Им хоть ссы в глаза, все равно будут кричать, что потенциал огромный

Ответить
Развернуть ветку
Heather Morris

Вам что свобода надоела?)это слово писать опасненько

Ответить
Развернуть ветку
Джон Картошкин

3, 2, 1, и боги VC тебя зачистят, как зачистили сто тыщ последних статей: везде одни дыры в комментах... 😢

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Это и раньше было весьма рискованное дело, а сейчас чистой воды авантюра, которая, к тому же, в любой момент может проседать на 50-70%, замораживать активы и инструменты, вводить комиссии и прочая, и прочая.

Ответить
Развернуть ветку
Svyaztozavr 799

ну как говорится кто не рискует,тот всё не про#бывает

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav S

Можно ввести хоть нулевой тариф для всех. Проблема в том, что никто не станет вкладываться в токсичные активы. Сегодня ты вложишь в компанию - а завтра она откажется платить дивиденды. Ну или под санкции попадет. Спасибо шизонутому кремлевскому деду за инвст климат!

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Ну прям таки «никто»

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Интересно, а до февраля как было

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Ага интересно.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Кажется, Сбербанк это скрепа любого нового инвестора в РФ, как Газпром

Ответить
Развернуть ветку
Ащьф Лштшфум

Вопрос после всего того п-ца: каких таких участников? 😂

Ответить
Развернуть ветку
Andrei M

Бинанс.RU

Ответить
Развернуть ветку
Александра Борош

"Мосбиржа прогнозирует, что новые условия «положительно скажутся на ликвидности российских бумаг»." что-то я в такие прогнозы не особо верю

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Ну их в рулоны по 54 метра скатают и продадут в муниципальные учреждения. Улетят как горячие пирожки.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Согласен. Только не продадут, а отдадут (-:

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Сурсин

Это хотя бы возможно... Вон Газпром уже наобещал газификацию страны.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Васильев

А может быть дело вовсе не в комиссии? 🤔 Да не бред какой-то!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Мне бы НРД разблокировал акции и забыть нахуй эти инвестиции

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
null