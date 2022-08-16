«Уралсиб» приостановил исходящие переводы в евро для юрлиц Статьи редакции
Свое решение банк объяснил «введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков-корреспондентов».
- «Уралсиб» сообщил клиентам-юрлицам, что с 13 августа приостановил денежные переводы в евро, указано на сайте банка. Свое решение банк объяснил «введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков-корреспондентов». Также в сообщении банка отмечено, что входящие платежи в евро и конверсионные операции не приостанавливаются. Помимо этого, клиенты все ещё могут проводить операции в долларах.
- В начале августа банк ввел комиссию для входящих валютных переводов из других банков в 5% от суммы, при этом ее минимальный порог составляет 25 евро или долларов.
- Ранее «Уралсиб» перестал проводить валютные платежи банков-контрагентов, которые держали там корсчета, объяснив это тем, что больше не имеет возможности проводить платежи своих локальных банков-партнеров в долларах и евро. «Иностранные банки последовательно отказываются принимать платежи лоро-респондентов и стараются проводить платежи только своих прямых партнеров, прошедших комплаенс-процедуры», — сообщали тогда в банке. Из-за этого на время валютные платежи пришлось приостановить одному из крупнейших частных брокеров — «Финаму». Frank Media направили запрос в «Уралсиб».
В начале августа ЦБ порекомендовал банкам предупреждать клиентов об изменении тарифных планов хотя бы за 15 дней до изменения условий, так как, по мнению регулятора должны иметь достаточное количество времени для принятия решения о согласии или несогласии с нововведениями банков.
- В последнее время банки стали чаще сообщать об изменении комиссии или повышении других тарифов. Среди таких комиссий, например, комиссии на хранение евро и долларов, которые стали «токсичными» из-за ввода санкций и отключения российских банков от международной платежной системы SWIFT.
960 просмотров
А виноват все равно Тинькофф
Насовали нам своего доллара а теперь не дают тратить
Последнее предложение исправьте. "...из за ВОДА санкций"
Ни €1 на сторону!
Плыли мы плыли к "светлому будущему" и приплыли(
Как теперь быть, кто из-за границы и наоборот деньги отправляет семьям? Теперь только крипта?
Золотая корона! - система переводов
Райффайзен стабильно неплохо переводит. Посмотреть статистику можно здесь: https://ohmyswift.ru