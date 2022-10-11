Финансы
Мутный чайник

Google разрешит части клиентов оплачивать облачные сервисы криптовалютой Статьи редакции

Для этого компания начала сотрудничать с Coinbase.

  • Google объявила о партнёрстве с криптобиржей на конференции Google Cloud Next, пишет CNBC. Согласно сделке, Coinbase будет использовать облачную инфраструктуру Google, а та, в свою очередь, позволит некоторым клиентам выбирать криптовалюту в качестве средства оплаты.
  • Платежи криптовалютой станут доступны в 2023 году только «некоторым клиентам» — при помощи интеграции с сервисом Coinbase Commerce. Оплачивать можно будет только Google Cloud Platform — набор облачных сервисов компании. Со временем число пользователей, которые могут платить цифровыми валютами, планируют расширить.
  • Coinbase Commerce работает с 10 разными криптовалютами — включая биткоин, Dogecoin, Ethereum и Litecoin. Условия сделки стороны не раскрывают, но Coinbase будет получать процент от всех транзакций.
  • В январе 2022 года Google объявила о создании команды, которая займётся блокчейном и связанными с ним технологиями.

#новость #google #coinbase

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25 комментариев
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 Иван Серик

Замечательный способ обойти штрафы в РФ. Возобновить получение прибыли от рекламы и других сервисов!

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Печенька

И без налогов!

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Иван Серик
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Денис Пихаров

Да это же только для белых господ, что вы переживаете :)

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Ненавижу Лицемеров

гугль сделай это пожалуйста как можно скорее.

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Абсолютный фонарь

1го января 2023 ждём

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Ненавижу Лицемеров

я тоже очень жду. Но надо понимать что это в сотрудничестве с Коинбейз, а они ввели ограничения еще при пятом пакете санкций: "Криптобиржа Coinbase также ввела ограничения для россиян. Компания предупредила, что не может предоставлять услуги из-за санкций Евросоюза."

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Абсолютный фонарь

Ну я периодически что-нибудь оплачиваю с помощью коинбазы, например домены на porkbun за USDC. Если есть ссылка на новость от базы, чтобы понять какие там условия предоставления услуг для россиян, то скинь, плиз. Ну или сам потом поищу. Может у меня получается, потому что там переводы копеечные.
upd: или речь про всё те же 10к? Тогда всё понятно.

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Влад Борщ

Если платить с холодного кошелька, то хер на эти санкции. Я не думаю, что обязательным условием оплаты криптой будет регистрация на Coinbase, а то это дикость... Да и на крайний случай акк Coinbase можно взять на дропа, просто не хранить там монеты.

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Абсолютный фонарь

Ну да, тут вопрос. Но если подумать, то скорее всего без привязки кредитки, ты в Гугл Клауде всё равно ничего не купишь (по крайней мере по моему опыту), а это нивелирует всё остальное. То есть как минимум на стороне Гугла будут знать, что такой-то перец оплачивает криптой.

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Ненавижу Лицемеров

ну как бы карту тоже можно левую взять или через барыг платить. Но хотелось же, чтоб глобализм победил.

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Влад Борщ

Даёшь поплнение Adwords криптой)) Было бы замечательно...

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Цкуро Бесцветный

Скорее всего будет как с газом за рубли, т.е. будет конвертация из крипты в доллары в момент оплаты по неизаестному курсу.

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Влад Борщ

Крипта разная бывает, тот же USDT 1к1 c долларом.

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Alexey QuQu

Отличная новость для ру-сегмента

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Alexander Egorin

Очень сомневаюсь. Последний пакет санкций явно будет поддержан европейским подразделением койнбэйз. И- всё.

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Артем Никифоров

Это хорошие новости для тех кто использует Google сервер. С нетерпением ждём возвращение.

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Цкуро Бесцветный

Да, только помните, что в РФ использование крипты в качестве средства оплаты запрещено.

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Влад Борщ

Дак в РФ ты и не оплачиваешь криптой ничего))) Ты же платишь гуглу за пределами РФ.

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Цкуро Бесцветный

Хмм, а у Гугла же вроде до сих пор представительство в РФ есть, и они будут с гражданами РФ по законам РФ работать.

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Влад Борщ

Ну платить то ты будешь не Российскому юрлицу.

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Иван Серик

Так Точно - Запрещено!

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Mike Elkin

но сначала биржи забанят аккаунты жителей россии... или что там было в недавнем пакете санкций

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Ненавижу Лицемеров

прямо скажем когда послдений пакет выкатили стало стремно. Но вот уже несоклько дней никаких решений от бирж нету. Я буквально раз в сутки "пингую" ТП нескольких централизованных платформ и пока никакой конкретики.

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Bastard

Предположу, что юристы бирж прорабатывают, можно ли обойти это ограничение, и отделаться малой кровью. Поэтому пока ответ дать не могут.

В худшем случае, сейчас они обеспечили нам время на вывод средств) Получится - можно вернуть обратно, нет - сохранил крипту (хотя наверняка всё равно дадут время на вывод).

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