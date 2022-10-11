Google разрешит части клиентов оплачивать облачные сервисы криптовалютой Статьи редакции
Для этого компания начала сотрудничать с Coinbase.
- Google объявила о партнёрстве с криптобиржей на конференции Google Cloud Next, пишет CNBC. Согласно сделке, Coinbase будет использовать облачную инфраструктуру Google, а та, в свою очередь, позволит некоторым клиентам выбирать криптовалюту в качестве средства оплаты.
- Платежи криптовалютой станут доступны в 2023 году только «некоторым клиентам» — при помощи интеграции с сервисом Coinbase Commerce. Оплачивать можно будет только Google Cloud Platform — набор облачных сервисов компании. Со временем число пользователей, которые могут платить цифровыми валютами, планируют расширить.
- Coinbase Commerce работает с 10 разными криптовалютами — включая биткоин, Dogecoin, Ethereum и Litecoin. Условия сделки стороны не раскрывают, но Coinbase будет получать процент от всех транзакций.
- В январе 2022 года Google объявила о создании команды, которая займётся блокчейном и связанными с ним технологиями.
1536 просмотров
Замечательный способ обойти штрафы в РФ. Возобновить получение прибыли от рекламы и других сервисов!
И без налогов!
Да это же только для белых господ, что вы переживаете :)
гугль сделай это пожалуйста как можно скорее.
1го января 2023 ждём
я тоже очень жду. Но надо понимать что это в сотрудничестве с Коинбейз, а они ввели ограничения еще при пятом пакете санкций: "Криптобиржа Coinbase также ввела ограничения для россиян. Компания предупредила, что не может предоставлять услуги из-за санкций Евросоюза."
Ну я периодически что-нибудь оплачиваю с помощью коинбазы, например домены на porkbun за USDC. Если есть ссылка на новость от базы, чтобы понять какие там условия предоставления услуг для россиян, то скинь, плиз. Ну или сам потом поищу. Может у меня получается, потому что там переводы копеечные.
upd: или речь про всё те же 10к? Тогда всё понятно.
Если платить с холодного кошелька, то хер на эти санкции. Я не думаю, что обязательным условием оплаты криптой будет регистрация на Coinbase, а то это дикость... Да и на крайний случай акк Coinbase можно взять на дропа, просто не хранить там монеты.
Ну да, тут вопрос. Но если подумать, то скорее всего без привязки кредитки, ты в Гугл Клауде всё равно ничего не купишь (по крайней мере по моему опыту), а это нивелирует всё остальное. То есть как минимум на стороне Гугла будут знать, что такой-то перец оплачивает криптой.
ну как бы карту тоже можно левую взять или через барыг платить. Но хотелось же, чтоб глобализм победил.
Даёшь поплнение Adwords криптой)) Было бы замечательно...
Скорее всего будет как с газом за рубли, т.е. будет конвертация из крипты в доллары в момент оплаты по неизаестному курсу.
Крипта разная бывает, тот же USDT 1к1 c долларом.
Отличная новость для ру-сегмента
Очень сомневаюсь. Последний пакет санкций явно будет поддержан европейским подразделением койнбэйз. И- всё.
Это хорошие новости для тех кто использует Google сервер. С нетерпением ждём возвращение.
Да, только помните, что в РФ использование крипты в качестве средства оплаты запрещено.
Дак в РФ ты и не оплачиваешь криптой ничего))) Ты же платишь гуглу за пределами РФ.
Хмм, а у Гугла же вроде до сих пор представительство в РФ есть, и они будут с гражданами РФ по законам РФ работать.
Ну платить то ты будешь не Российскому юрлицу.
Так Точно - Запрещено!
но сначала биржи забанят аккаунты жителей россии... или что там было в недавнем пакете санкций
прямо скажем когда послдений пакет выкатили стало стремно. Но вот уже несоклько дней никаких решений от бирж нету. Я буквально раз в сутки "пингую" ТП нескольких централизованных платформ и пока никакой конкретики.
Предположу, что юристы бирж прорабатывают, можно ли обойти это ограничение, и отделаться малой кровью. Поэтому пока ответ дать не могут.
В худшем случае, сейчас они обеспечили нам время на вывод средств) Получится - можно вернуть обратно, нет - сохранил крипту (хотя наверняка всё равно дадут время на вывод).